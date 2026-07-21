https://crimea.ria.ru/20260721/sobaki-napali-na-6-letnego-rebenka-na-detskoy-ploschadke-v-podmoskove-1157856810.html

Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье

Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье

Две собаки породы американские булли набросились на ребенка, который играл на детской площадке в деревне Павловское в Московской области. Как уточнили в... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T22:09

2026-07-21T22:09

2026-07-21T22:16

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Две собаки породы американские булли набросились на ребенка, который играл на детской площадке в деревне Павловское в Московской области. Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, животные принадлежат местному жителю, в отношении которого возбуждено уголовное дело.Пострадавший ребенок доставлен в больницу с укушено-рваными ранами головы, левого плеча, а также гематомой грудной клетки, уточнили в ведомстве.В отношении владельца собак возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование взяла под контроль Истринская городская прокуратура, добавили в пресс-службе.В июне в суд Севастополя было направлено исковое заявление о компенсации вреда после нападения собак на ребенка в одном из скверов Ленинского района города. Полицейские установили личность владельца собак, напавших на шестилетнюю девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель. В свою очередь глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак на ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в КрымуВ Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал докладПьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе

московская область

подмосковье

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура московской области, московская область, подмосковье, собаки, дети, происшествия, новости