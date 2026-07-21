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Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье
Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье
Две собаки породы американские булли набросились на ребенка, который играл на детской площадке в деревне Павловское в Московской области. Как уточнили в... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T22:09
2026-07-21T22:16
прокуратура московской области
московская область
подмосковье
собаки
дети
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Две собаки породы американские булли набросились на ребенка, который играл на детской площадке в деревне Павловское в Московской области. Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, животные принадлежат местному жителю, в отношении которого возбуждено уголовное дело.Пострадавший ребенок доставлен в больницу с укушено-рваными ранами головы, левого плеча, а также гематомой грудной клетки, уточнили в ведомстве.В отношении владельца собак возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование взяла под контроль Истринская городская прокуратура, добавили в пресс-службе.В июне в суд Севастополя было направлено исковое заявление о компенсации вреда после нападения собак на ребенка в одном из скверов Ленинского района города. Полицейские установили личность владельца собак, напавших на шестилетнюю девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель. В свою очередь глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак на ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в КрымуВ Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал докладПьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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прокуратура московской области, московская область, подмосковье, собаки, дети, происшествия, новости
Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье

В Подмосковье две собаки напали на шестилетнего ребенка на детской площадке

22:09 21.07.2026 (обновлено: 22:16 21.07.2026)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Две собаки породы американские булли набросились на ребенка, который играл на детской площадке в деревне Павловское в Московской области. Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, животные принадлежат местному жителю, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным, 19 июля текущего года на детской площадке в деревне Павловское муниципального округа Истра две собаки породы "американский булли", принадлежащие местному жителю, напали на малолетнего 2020 года рождения", - говорится в сообщении.
Пострадавший ребенок доставлен в больницу с укушено-рваными ранами головы, левого плеча, а также гематомой грудной клетки, уточнили в ведомстве.
В отношении владельца собак возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование взяла под контроль Истринская городская прокуратура, добавили в пресс-службе.
В июне в суд Севастополя было направлено исковое заявление о компенсации вреда после нападения собак на ребенка в одном из скверов Ленинского района города. Полицейские установили личность владельца собак, напавших на шестилетнюю девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель. В свою очередь глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении собак на ребенка.
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