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Смена адреса и новые услуги: Центр соцпомощи Севастополя переехал

Смена адреса и новые услуги: Центр соцпомощи Севастополя переехал - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Смена адреса и новые услуги: Центр соцпомощи Севастополя переехал

Севастопольский Центр социальной помощи семье и детям переехал в новое помещение после капитального ремонта. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T11:30

2026-07-21T11:30

2026-07-21T11:30

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нацпроект "семья"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский Центр социальной помощи семье и детям переехал в новое помещение после капитального ремонта. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.После капремонта отделение стало современным и удобным, одновременно здесь могут жить 16 человек, уточнил губернатор. Теперь в Центре есть отдельный номер для маломобильных людей, оборудованы кухня, прачечная, гостиная и игровая зона для детей. Семьи могут находиться здесь до полугода.Севастополю на проекты в рамках национального проекта "Семья" выделено почти полтора миллиарда рублей, сообщала ранее директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елена Сулягина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотекуКакие меры социальной поддержки семей с детьми работают в КрымуКто в Крыму сможет получить единое пособие на детей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, дети, семья, нацпроект "семья", михаил развожаев