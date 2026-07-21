Смена адреса и новые услуги: Центр соцпомощи Севастополя переехал
В Севастополе Центр социальной помощи семье переехал в новое помещение – Развожаев
© Михаил Развожаев в МАКСЦентр социальной помощи семье и детям в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский Центр социальной помощи семье и детям переехал в новое помещение после капитального ремонта. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе стационарное отделение Центра социальной помощи семье и детям переехало в новое помещение на улице Дзигунского, 19. Здесь созданы комфортные условия для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
© Михаил Развожаев в МАКСЦентр социальной помощи семье и детям в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Центр социальной помощи семье и детям в Севастополе
После капремонта отделение стало современным и удобным, одновременно здесь могут жить 16 человек, уточнил губернатор. Теперь в Центре есть отдельный номер для маломобильных людей, оборудованы кухня, прачечная, гостиная и игровая зона для детей. Семьи могут находиться здесь до полугода.
© Михаил Развожаев в МАКСЦентр социальной помощи семье и детям в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Центр социальной помощи семье и детям в Севастополе
"Психологи, юристы и социальные работники сопровождают людей с первого обращения: помогают восстановить документы, оформить меры поддержки, решить юридические вопросы и справиться с трудностями", – написал Развожаев. Он отметил, что такая помощь оказывается по нацпроекту "Семья".
© Михаил Развожаев в МАКСЦентр социальной помощи семье и детям в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Центр социальной помощи семье и детям в Севастополе
Севастополю на проекты в рамках национального проекта "Семья" выделено почти полтора миллиарда рублей, сообщала ранее директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елена Сулягина.
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