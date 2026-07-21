Рейтинг@Mail.ru
Смена адреса и новые услуги: Центр соцпомощи Севастополя переехал - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260721/smena-adresa-i-novye-uslugi-tsentr-sotspomoschi-sevastopolya-pereekhal-1157829077.html
Смена адреса и новые услуги: Центр соцпомощи Севастополя переехал
Смена адреса и новые услуги: Центр соцпомощи Севастополя переехал - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Смена адреса и новые услуги: Центр соцпомощи Севастополя переехал
Севастопольский Центр социальной помощи семье и детям переехал в новое помещение после капитального ремонта. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T11:30
2026-07-21T11:30
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
дети
семья
нацпроект "семья"
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157827556_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_10e986bfd6d82de96dc484e53686f608.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский Центр социальной помощи семье и детям переехал в новое помещение после капитального ремонта. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.После капремонта отделение стало современным и удобным, одновременно здесь могут жить 16 человек, уточнил губернатор. Теперь в Центре есть отдельный номер для маломобильных людей, оборудованы кухня, прачечная, гостиная и игровая зона для детей. Семьи могут находиться здесь до полугода.Севастополю на проекты в рамках национального проекта "Семья" выделено почти полтора миллиарда рублей, сообщала ранее директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елена Сулягина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотекуКакие меры социальной поддержки семей с детьми работают в КрымуКто в Крыму сможет получить единое пособие на детей
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157827556_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_7cd98ec89c8e28210c85809d897ee12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, дети, семья, нацпроект "семья", михаил развожаев
Смена адреса и новые услуги: Центр соцпомощи Севастополя переехал

В Севастополе Центр социальной помощи семье переехал в новое помещение – Развожаев

11:30 21.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСЦентр социальной помощи семье и детям в Севастополе
Центр социальной помощи семье и детям в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Севастопольский Центр социальной помощи семье и детям переехал в новое помещение после капитального ремонта. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе стационарное отделение Центра социальной помощи семье и детям переехало в новое помещение на улице Дзигунского, 19. Здесь созданы комфортные условия для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
© Михаил Развожаев в МАКСЦентр социальной помощи семье и детям в Севастополе
Центр социальной помощи семье и детям в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Центр социальной помощи семье и детям в Севастополе
После капремонта отделение стало современным и удобным, одновременно здесь могут жить 16 человек, уточнил губернатор. Теперь в Центре есть отдельный номер для маломобильных людей, оборудованы кухня, прачечная, гостиная и игровая зона для детей. Семьи могут находиться здесь до полугода.
© Михаил Развожаев в МАКСЦентр социальной помощи семье и детям в Севастополе
Центр социальной помощи семье и детям в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Центр социальной помощи семье и детям в Севастополе
"Психологи, юристы и социальные работники сопровождают людей с первого обращения: помогают восстановить документы, оформить меры поддержки, решить юридические вопросы и справиться с трудностями", – написал Развожаев. Он отметил, что такая помощь оказывается по нацпроекту "Семья".
© Михаил Развожаев в МАКСЦентр социальной помощи семье и детям в Севастополе
Центр социальной помощи семье и детям в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Центр социальной помощи семье и детям в Севастополе
Севастополю на проекты в рамках национального проекта "Семья" выделено почти полтора миллиарда рублей, сообщала ранее директор Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя Елена Сулягина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
Какие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму
Кто в Крыму сможет получить единое пособие на детей
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополядетисемьяНацпроект "Семья"Михаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
12:31Леса Крыма закрывают для посещения
12:20Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения
12:09Ситуация в Джанкойском районе Крыма: как работают ФАПы и амбулатории
12:02Мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область
11:55Движение по Крымскому мосту открыли
11:48Приморск в Запорожской области подвергся массированной атаке ВСУ
11:39В Европе обеспокоены намерением Германии получить ядерное оружие - СВР
11:30Смена адреса и новые услуги: Центр соцпомощи Севастополя переехал
11:15В центре Симферополя горит кафе
11:10ВСУ ударили двумя дронами по фуре в Брянской области – водитель ранен
11:01Крымский мост закрыли для проезда
10:54В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку
10:50В Севастополе ограничили электроснабжение
10:42В Севастополе фермеры выращивают клубнику в теплицах под классическую музыку
10:29Он любил Крым: что говорил Задорнов о полуострове – ко дню рождения сатирика
10:20В Севастополе остановили троллейбусы и отключили фонтаны
10:05Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева
09:55Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК
09:429 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область
Лента новостейМолния