https://crimea.ria.ru/20260721/situatsiya-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-kak-rabotayut-fapy-i-ambulatorii-1157830525.html

Ситуация в Джанкойском районе Крыма: как работают ФАПы и амбулатории

Ситуация в Джанкойском районе Крыма: как работают ФАПы и амбулатории - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Ситуация в Джанкойском районе Крыма: как работают ФАПы и амбулатории

В Джанкойском районе Крыма, где сложилась сложная ситуация с энергообеспечением, ФАПы и врачебные амбулатории ведут ежедневный прием, а льготные лекарства... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T12:09

2026-07-21T12:09

2026-07-21T12:09

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джанкойский район

инна федоренко

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма, где сложилась сложная ситуация с энергообеспечением, ФАПы и врачебные амбулатории ведут ежедневный прием, а льготные лекарства доставляют на дом по предварительным заявкам. Об этом сообщила глава администрации Инна Федоренко.По ее словам, врачи ведут бумажные журналы учета, что при скачках напряжения гораздо надежнее, чем в цифровом формате.В то же время в Азовской амбулатории из-за дефицита топлива генератор работает только утром с 9:00 до 12:00, уточнила ФедоренкоЧтобы вызвать доктора, записаться на прием или подать заявку на выписку льготного лекарства, необходимо позвонить в колл-центр по телефонам: +7978 58-92-205, +7 (36564) 4-39-39.Передвижной ФАП продолжает свою работу в обычном режиме согласно ранее установленным графикам, которые до граждан доводят главы поселений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службамиСитуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньгиВ Саках организовали пункты помощи населению - адреса и актуальные телефоны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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