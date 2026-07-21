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Ситуация в Джанкойском районе Крыма: как работают ФАПы и амбулатории - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Ситуация в Джанкойском районе Крыма: как работают ФАПы и амбулатории
Ситуация в Джанкойском районе Крыма: как работают ФАПы и амбулатории - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Ситуация в Джанкойском районе Крыма: как работают ФАПы и амбулатории
В Джанкойском районе Крыма, где сложилась сложная ситуация с энергообеспечением, ФАПы и врачебные амбулатории ведут ежедневный прием, а льготные лекарства... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T12:09
2026-07-21T12:09
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новости крыма
джанкойский район
инна федоренко
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма, где сложилась сложная ситуация с энергообеспечением, ФАПы и врачебные амбулатории ведут ежедневный прием, а льготные лекарства доставляют на дом по предварительным заявкам. Об этом сообщила глава администрации Инна Федоренко.По ее словам, врачи ведут бумажные журналы учета, что при скачках напряжения гораздо надежнее, чем в цифровом формате.В то же время в Азовской амбулатории из-за дефицита топлива генератор работает только утром с 9:00 до 12:00, уточнила ФедоренкоЧтобы вызвать доктора, записаться на прием или подать заявку на выписку льготного лекарства, необходимо позвонить в колл-центр по телефонам: +7978 58-92-205, +7 (36564) 4-39-39.Передвижной ФАП продолжает свою работу в обычном режиме согласно ранее установленным графикам, которые до граждан доводят главы поселений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службамиСитуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньгиВ Саках организовали пункты помощи населению - адреса и актуальные телефоны
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, джанкойский район, инна федоренко, здравоохранение в крыму и севастополе
Ситуация в Джанкойском районе Крыма: как работают ФАПы и амбулатории

Жители Джанкойского района Крыма получают льготные лекарства с доставкой на дом

12:09 21.07.2026
 
© Алексей НатаровХранение лекарственных препаратов
Хранение лекарственных препаратов
© Алексей Натаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма, где сложилась сложная ситуация с энергообеспечением, ФАПы и врачебные амбулатории ведут ежедневный прием, а льготные лекарства доставляют на дом по предварительным заявкам. Об этом сообщила глава администрации Инна Федоренко.
"Стационары работают круглосуточно и в полном объеме по адресам: Джанкой, ул. Совхозная, 19 и Ватутина, 1 (роддом). Амбулатории и ФАПы перешли на "ручной" режим. Приемы ведутся ежедневно с 8:00 до 16:00. В субботу приемы осуществляются до 13:00", - написала глава района в своем канале в МАКС.
По ее словам, врачи ведут бумажные журналы учета, что при скачках напряжения гораздо надежнее, чем в цифровом формате.
В то же время в Азовской амбулатории из-за дефицита топлива генератор работает только утром с 9:00 до 12:00, уточнила Федоренко
Чтобы вызвать доктора, записаться на прием или подать заявку на выписку льготного лекарства, необходимо позвонить в колл-центр по телефонам: +7978 58-92-205, +7 (36564) 4-39-39.
"Лекарства привозят на дом. Мы понимаем, что пожилым людям сейчас тяжело дойти до аптеки. Выписка льготных рецептов идет по предварительным заявкам через колл-центр. Волонтеры и медработники доставляют медикаменты адресно прямо в села и к маломобильным пациентам", - отметила глава администрации.
Передвижной ФАП продолжает свою работу в обычном режиме согласно ранее установленным графикам, которые до граждан доводят главы поселений.
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