Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260721/situatsiya-s-vodoy-gazosnabzheniem-i-magazinami-v-sovetskom-rayone-kryma-1157634940.html
Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма
Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма
В Советском районе Крыма, где есть трудности с энерго- и водоснабжением, людям оказывается максимально возможная помощь. Список мест, есть возможность зарядить... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T17:25
2026-07-21T17:25
советский район
крым
новости крыма
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136857728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_764a18b18229edda32f27f7606547577.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма, где есть трудности с энерго- и водоснабжением, людям оказывается максимально возможная помощь. Список мест, есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги подготовили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.Центры содействия Это – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам: раздача питьевой воды, помощь маломобильным гражданам.Адрес: пгт Советский, пер. Мартынова, 5 (на базе ГБУ РК "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района")График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Где зарядить электрические устройстваАдрес: пгт Советский, ул.30 лет Победы, 15График работы: круглосуточноВодоснабжениеПри отсутствии центрального водоснабжения предприятием ГУП РК "Вода Крыма" осуществляется подвоз воды по заявке. Контактный номер телефона: +7-978-010-28-05.ГУП РК "Вода Крыма":+7 -978-097-18-11 – аварийная служба (круглосуточно)0-3652-27-10-53 – приемная.График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Цех пгт Советский Белогорского филиала ГУП РК "Вода Крыма":+7-978-010-28-05 – абонентская служба; 8-800-50-60-006 (круглосуточно).График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться к главам администраций сельский поселений района или позвонить по телефонам:+7-978-267-35-11; +7-36551-9-17-95 (со стационарного телефона).Советский филиал Джанкойского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети"График работы:пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 13:00.Контактная информация администраций сельских поселений Советского района Республики Крым - по ссылкеБанкомат с возможностью выдачи наличныхВТБ – офис (пгт Советский, ул. Первомайская, 44; пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Аптека, работающая за наличный и безналичный расчет."Экономная аптека", пгт Советский, ул. Матросова, 44, время работы: ежедневно, 07:30–19:00 ; контакты: +7 (978) 908 54 69.Аптека, работающая за наличный расчет во время отключения света"Семейная аптека", пгт Советский, ул. Первомайская, дом 48, время работы: круглосуточно, контакты: +7 (978) 904-85-54, 8 (800) 600-50-60.Магазины, где можно купить продукты в период отключения электроэнергииАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылке:Телефоны дежурно-диспетчерских служб:Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС):+7-978-795-55-72; 0 (36551) 9-20-02 (круглосуточно).Горячая линия администрации Советского района:+7-978-319-76-17 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00-13:00);8-36551-9-15-30 – приемная (круглосуточно);8-36551- 9-11-09 – общий отдел (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).ГУП РК "Крымэнерго":круглосуточная горячая линия по вопросам отключения и нарушения качества электроэнергии:8-800-506-00-12 (с мобильного);0-800-506-00-12 (со стационарного);+7-978-993-69-51(для приема SMS).График работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 12:48.Советский РЭС ГУП РК "Крымэнерго":0-36551-9-15-38 – диспетчерская служба (круглосуточно).График работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 12:48.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
советский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136857728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80124761aedb673b956cb1e47cbb41e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
советский район, крым, новости крыма, режим чс, отключение электроэнергии в крыму
Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма

Помощь Советскому району Крыма - все о воде, банкоматах и связи

17:25 21.07.2026
 
© РИА Новости КрымЛюди в супермаркете
Люди в супермаркете - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма, где есть трудности с энерго- и водоснабжением, людям оказывается максимально возможная помощь. Список мест, есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги подготовили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

Центры содействия

Это – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам: раздача питьевой воды, помощь маломобильным гражданам.
Адрес: пгт Советский, пер. Мартынова, 5 (на базе ГБУ РК "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района")
График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Где зарядить электрические устройства

Адрес: пгт Советский, ул.30 лет Победы, 15
График работы: круглосуточно

Водоснабжение

При отсутствии центрального водоснабжения предприятием ГУП РК "Вода Крыма" осуществляется подвоз воды по заявке. Контактный номер телефона: +7-978-010-28-05.
ГУП РК "Вода Крыма":
+7 -978-097-18-11 – аварийная служба (круглосуточно)
0-3652-27-10-53 – приемная.
График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Цех пгт Советский Белогорского филиала ГУП РК "Вода Крыма":
+7-978-010-28-05 – абонентская служба; 8-800-50-60-006 (круглосуточно).
График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Газоснабжение

Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться к главам администраций сельский поселений района или позвонить по телефонам:
+7-978-267-35-11; +7-36551-9-17-95 (со стационарного телефона).
Советский филиал Джанкойского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети"
График работы:
пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 13:00.
Контактная информация администраций сельских поселений Советского района Республики Крым - по ссылке

Банкомат с возможностью выдачи наличных

ВТБ – офис (пгт Советский, ул. Первомайская, 44; пн. – пт. с 8:00 до 17:00).

Аптека, работающая за наличный и безналичный расчет.

"Экономная аптека", пгт Советский, ул. Матросова, 44, время работы: ежедневно, 07:30–19:00 ; контакты: +7 (978) 908 54 69.

Аптека, работающая за наличный расчет во время отключения света

"Семейная аптека", пгт Советский, ул. Первомайская, дом 48, время работы: круглосуточно, контакты: +7 (978) 904-85-54, 8 (800) 600-50-60.

Магазины, где можно купить продукты в период отключения электроэнергии

  • "Гузель", пгт Советский, ул. А. Матросова, 30, ежедневно с 7:00 до 21:00;
  • "СЕПЕТ", пгт Советский, ул. Чкалова, 29а, ежедневно с 8:00 до 23:00;
  • "ХАЯТ", пгт Советский, ул. 50 лет СССР, 18а, ежедневно с 8:00 до 21:00;
  • "БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ", пгт Советский, ул. А. Матросова, 40, пн. – сб. с 8:00 до 20:00, вс. с 8:00 до 18:00;
  • "ДОБРОЦЕН", пгт Советский, ул. Энергетиков, 24; ул. Первомайская, 2, ежедневно с 9:00 до 21:00.
  • Гастроном "ВсегдаЕда", пгт.Советский, ул. Первомайская, 36, ежедневно с 08:00 до 21:00.
Актуальное расписание общественного транспорта - по ссылке:

Телефоны дежурно-диспетчерских служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС):
+7-978-795-55-72; 0 (36551) 9-20-02 (круглосуточно).
Горячая линия администрации Советского района:
+7-978-319-76-17 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00-13:00);
8-36551-9-15-30 – приемная (круглосуточно);
8-36551- 9-11-09 – общий отдел (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
ГУП РК "Крымэнерго":
круглосуточная горячая линия по вопросам отключения и нарушения качества электроэнергии:
8-800-506-00-12 (с мобильного);
0-800-506-00-12 (со стационарного);
+7-978-993-69-51(для приема SMS).
График работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 12:48.
Советский РЭС ГУП РК "Крымэнерго":
0-36551-9-15-38 – диспетчерская служба (круглосуточно).
График работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 12:48.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Советский районКрымНовости КрымаРежим ЧСОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства
19:15В двух поселках под Евпаторией введут график подачи воды
18:55Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки
18:40Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийство
18:36В Запорожье разбиты снабжающие ВСУ логистические хабы
18:25Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки
18:23Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников
18:08Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов
17:57Новые удары по портам Украины - повреждены сухогрузы с военными товарами для ВСУ
17:55Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света
17:49Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона
17:43ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища
17:41В Большой Ялте в небо подняли беспилотники - проходят учения
17:34"Артек" готов к приему детей в любой момент
17:25Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма
17:15Украинские чиновники украли более $3 млн на закупках для военных
17:10Умер народный художник России Владимир Пименов
17:06В Севастополе в среду ограничат электроснабжение для бизнеса
16:55Сакский район Крыма: актуальная информация по газу, воде и связи
16:53Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света
Лента новостейМолния