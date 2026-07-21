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Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт
Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт
В сложившихся условиях Крым должен иметь диверсифицированные потоки завоза товаров, и сегодня они есть, ситуация с логистикой выравнивается. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T20:46
2026-07-21T20:49
крым
анатолий цуркин
логистика
перевозки
грузоперевозки
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В сложившихся условиях Крым должен иметь диверсифицированные потоки завоза товаров, и сегодня они есть, ситуация с логистикой выравнивается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.С начала лета враг не прекращает попыток нарушить связь Крыма с материковой Россией и дестабилизировать обстановку в обществе. Логистика в направлении полуострова, и в целом на юг России, стала сложнее и дороже, это связано также с массовым распространением фейков о ситуации в регионе, сказал Цуркин.Однако благодаря регулированию и реализации разного рода мер ситуация с логистикой в Крым меняется к лучшему, уверен глава ассоциации перевозчиков.Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – БалицкийБлагодаря этому Крым на сегодняшний день обеспечен разными видами товаров, в том числе продовольствием, отметил он, а локальные проблемы решаются достаточно оперативно.Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топливаОн также призвал крымчан не публиковать в сети и не пересылать какую бы то ни было информацию, включая фото и видео, о том, куда и как перемещаются транспортные колонны."Многие хотят поделиться, что вот бензин в Крым идет, но с привязкой к территориям, а эту информацию использует враг", – пояснил он.20 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания правительства сообщил, что решение о выделении Крыму и Севастополю субсидий на закупку топлива из федерального бюджета ожидается на текущей неделе.Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – властиВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждатьЭто неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией
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крым, анатолий цуркин, логистика, перевозки, грузоперевозки, мнения, новости крыма
Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт

Ситуация с обеспечением Крыма стабилизируется – ассоциация перевозчиков

20:46 21.07.2026 (обновлено: 20:49 21.07.2026)
 
© РИА Новости КрымТрасса "Таврида"
Трасса Таврида - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В сложившихся условиях Крым должен иметь диверсифицированные потоки завоза товаров, и сегодня они есть, ситуация с логистикой выравнивается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.
С начала лета враг не прекращает попыток нарушить связь Крыма с материковой Россией и дестабилизировать обстановку в обществе. Логистика в направлении полуострова, и в целом на юг России, стала сложнее и дороже, это связано также с массовым распространением фейков о ситуации в регионе, сказал Цуркин.
"Многие простые люди, те же водители, читают различную, в том числе, увы, непроверенную информацию... А сейчас система искусственного интеллекта позволяет сделать с фотографиями что угодно, в том числе берутся кадры, которые не соответствуют в принципе привязке к местности в наших новых регионах и в Крыму", – поделился Цуркин.
Однако благодаря регулированию и реализации разного рода мер ситуация с логистикой в Крым меняется к лучшему, уверен глава ассоциации перевозчиков.
Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий
"В рамках текущей ситуации Крым должен иметь диверсифицированные потоки завоза товаров. И сегодня эти потоки присутствуют. Какие-то грузы завозятся одними путями, какие-то - другими. Определяется приоритетность этих грузов. Мы не можем говорить о том, как это происходит. Но сегодня в том числе и перевозчики, которые находятся в контакте прямом с главой Республики Крым и всеми профильными министерствами, понимают возможности завоза грузов", – отметил Цуркин.
Благодаря этому Крым на сегодняшний день обеспечен разными видами товаров, в том числе продовольствием, отметил он, а локальные проблемы решаются достаточно оперативно.
Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива
Он также призвал крымчан не публиковать в сети и не пересылать какую бы то ни было информацию, включая фото и видео, о том, куда и как перемещаются транспортные колонны.
"Многие хотят поделиться, что вот бензин в Крым идет, но с привязкой к территориям, а эту информацию использует враг", – пояснил он.
20 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания правительства сообщил, что решение о выделении Крыму и Севастополю субсидий на закупку топлива из федерального бюджета ожидается на текущей неделе.
Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
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КрымАнатолий ЦуркинЛогистикаПеревозкиГрузоперевозкиМненияНовости Крыма
 
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