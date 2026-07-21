https://crimea.ria.ru/20260721/situatsiya-s-logistikoy-v-krymu-stabiliziruetsya--ekspert-1157836339.html

Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт

Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт

В сложившихся условиях Крым должен иметь диверсифицированные потоки завоза товаров, и сегодня они есть, ситуация с логистикой выравнивается. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T20:46

2026-07-21T20:46

2026-07-21T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В сложившихся условиях Крым должен иметь диверсифицированные потоки завоза товаров, и сегодня они есть, ситуация с логистикой выравнивается. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.С начала лета враг не прекращает попыток нарушить связь Крыма с материковой Россией и дестабилизировать обстановку в обществе. Логистика в направлении полуострова, и в целом на юг России, стала сложнее и дороже, это связано также с массовым распространением фейков о ситуации в регионе, сказал Цуркин.Однако благодаря регулированию и реализации разного рода мер ситуация с логистикой в Крым меняется к лучшему, уверен глава ассоциации перевозчиков.Трасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – БалицкийБлагодаря этому Крым на сегодняшний день обеспечен разными видами товаров, в том числе продовольствием, отметил он, а локальные проблемы решаются достаточно оперативно.Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топливаОн также призвал крымчан не публиковать в сети и не пересылать какую бы то ни было информацию, включая фото и видео, о том, куда и как перемещаются транспортные колонны."Многие хотят поделиться, что вот бензин в Крым идет, но с привязкой к территориям, а эту информацию использует враг", – пояснил он.20 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания правительства сообщил, что решение о выделении Крыму и Севастополю субсидий на закупку топлива из федерального бюджета ожидается на текущей неделе.Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – властиВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждатьЭто неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, анатолий цуркин, логистика, перевозки, грузоперевозки, мнения, новости крыма