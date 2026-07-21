https://crimea.ria.ru/20260721/sakskiy-rayon-kryma-aktualnaya-informatsiya-po-gazu-vode-i-svyazi-1157841538.html

Сакский район Крыма: актуальная информация по газу, воде и связи

Сакский район Крыма: актуальная информация по газу, воде и связи - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Сакский район Крыма: актуальная информация по газу, воде и связи

В Сакском районе Крыма как и в других, где есть перебои с электроснабжением, предпринят ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Актуальную сводку данных... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T16:55

2026-07-21T16:55

2026-07-21T16:55

сакский район

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связь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма как и в других, где есть перебои с электроснабжением, предпринят ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Актуальную сводку данных об организациях, отвечающих за водоснабжение, энергоснабжение, о работе аптек, магазинов и банкоматов публикует мининформ Крыма.Точки бесплатной зарядки электрических устройствс. Уютное, ул. Садовая, 44 – возле Дома культуры;·с. Уютное, ул. Гагарина, 45 – за памятником в честь воинов-односельчан, погибшим в годы Великой Отечественной войны.Во время отсутствия электроэнергии с графиком работы точек можно ознакомиться в канале Уютненского сельского поселения в Максе (присоединиться по ссылке).ВодоснабжениеНа территории муниципальных образований района организован подвоз питьевой и технической воды, который осуществляет МКУ "Районный ресурсный центр". Подвоз воды производится по мере необходимости на основании заявок от глав сельских поселений, а также информации, поступающей от профильных ресурсоснабжающих организаций.Для экстренной связи и решения вопросов обращаться к заместителю главы администрации Сакского района с 8:00 до 20:00 по номеру +7-978-995-34-85 (Сергей Владимирович Кирьянов).Кроме того, для жителей организована выдача бутилированной питьевой воды. Информацию о пунктах раздачи можно уточнить в администрациях ваших сельских поселений.ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться к главе администрации Вашего сельского поселения и оставить заявку.В случае отсутствия возможности обратиться в администрацию вашего сельского поселения можно обращаться к заместителю главы администрации Сакского района с 8:00 до 20:00 по номеру телефона: +7 (978) 995-34-85 Сергей Владимирович Кирьянов.Аптеки, работающие за наличный расчет во время отключения электроэнергииАптеки, отпускающие препараты только при наличии электричестваFaidalia, с. Орехово, пр-кт. 60 лет СССР, 2б – с 8:00 до 18:00;"Ювес плюс", с. Михайловка, ул. Ленина, 2 – с 8:00 до 18:00;"Апрель", с. Червоное, ул. Северная, 26а – с 8:00 до 18:00;"Апрель", с. Лесновка, ул. Школьная, 22б – с 8:00 до 18:00.Актуальное расписание общественного транспорта можно посмотреть по ссылкеТелефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия: +7-36563-2-53-81, +7-978-970-76-06 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно): +7-978-934-00-67, +7-978-618-00-91, +7-36563-3-01-26, +7-36563-3-01-28.ГУП РК "Крымэнерго": 8-800-506-00-12 (круглосуточно).Сакский филиал ГУП РК "Крымэнерго": +7-978-954-41-56 – аварийная служба (круглосуточно).ГУП РК "Крымгазсети": 104 – аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно).Районная служба внутридомовых систем газоснабжения: +7-978-918-46-42, +7-978-918-46-52. График работы: с пн. по чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.Отдел по работе с клиентами: +7-978-918-46-07. График работы: с пн. по чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.Служба по газификации: +7-978-918-46-12. График работы: с пн. по чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.ООО "Крымская водная компания": +7-978-701-30-50, +7-978-746-09-90, +7-988-464-87-24 (многоканальный, добавочный номер – 3).Диспетчерская служба (круглосуточно): +7-988-464-87-24 (многоканальный, добавочный номер – 2).Приемная: +7-978-741-56-50, +7-988-464-87-24 (многоканальный, добавочный номер – 1). График работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Абонентский отдел: +7-978-741-61-19. График работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма": +7-978-008-87-69, +7-978-008-87-68 – диспетчерская служба (круглосуточно), +7-36563-3-10-07. График работы: в будние дни с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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