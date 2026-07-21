https://crimea.ria.ru/20260721/rynok-stabiliziruetsya--chto-s-toplivom-v-regionakh-rossii-1157837613.html

Рынок стабилизируется – что с топливом в регионах России

Рынок стабилизируется – что с топливом в регионах России - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Рынок стабилизируется – что с топливом в регионах России

Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T14:06

2026-07-21T14:06

2026-07-21T14:11

россия

александр новак

топливо

бензин

новости

азс

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131280494_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_dcf6d18ff874a817224ddc5e5171794d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак информационной службе "Вести" по итогам совещания Кабмина РФ.Среди мер, позволивших стабилизировать рынок, Новак выделил запрет топливного экспорта, наращивание импорта и объемов производства, перенос сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздний период. При этом он констатировал, что в отдельных регионах сохраняется сложная ситуация.Он также подчеркнул, что операторы будут подключены к доставке топлива сельскохозяйственным производителям, что позволит обеспечивать баланс спроса и предложения между поставками нефтяных компаний и конкретными компаниями сельхозотрасли.Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон для стабилизации топливного рынкаФАС завела 15 дел против участников топливного рынкаЧто происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр новак, топливо, бензин, новости, азс