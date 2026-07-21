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Рынок стабилизируется – что с топливом в регионах России
Рынок стабилизируется – что с топливом в регионах России - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Рынок стабилизируется – что с топливом в регионах России
Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак информационной службе "Вести" по итогам совещания Кабмина РФ.Среди мер, позволивших стабилизировать рынок, Новак выделил запрет топливного экспорта, наращивание импорта и объемов производства, перенос сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздний период. При этом он констатировал, что в отдельных регионах сохраняется сложная ситуация.Он также подчеркнул, что операторы будут подключены к доставке топлива сельскохозяйственным производителям, что позволит обеспечивать баланс спроса и предложения между поставками нефтяных компаний и конкретными компаниями сельхозотрасли.Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон для стабилизации топливного рынкаФАС завела 15 дел против участников топливного рынкаЧто происходит с топливом на внутреннем рынке России – ответ Новака
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россия, александр новак, топливо, бензин, новости, азс
Рынок стабилизируется – что с топливом в регионах России
Рынок топлива в России начал частично стабилизироваться – Новак
14:06 21.07.2026 (обновлено: 14:11 21.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак информационной службе "Вести" по итогам совещания Кабмина РФ.
"Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей", – приводит слова вице-премьера РИА Новости.
Среди мер, позволивших стабилизировать рынок, Новак выделил запрет топливного экспорта, наращивание импорта и объемов производства, перенос сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздний период.
При этом он констатировал, что в отдельных регионах сохраняется сложная ситуация.
"Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами", – проинформировал зампредседателя российского правительства.
Он также подчеркнул, что операторы будут подключены к доставке топлива сельскохозяйственным производителям, что позволит обеспечивать баланс спроса и предложения между поставками нефтяных компаний и конкретными компаниями сельхозотрасли.
Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля
на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.
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