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Режим ограничения электроснабжения в Севастополе сняли

Режим ограничения электроснабжения в Севастополе сняли - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Режим ограничения электроснабжения в Севастополе сняли

В Севастополе сняли действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T19:48

2026-07-21T19:48

2026-07-21T19:53

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Энергетики призывают жителей и гостей города не включать все электроприборы одновременно, делать это следует постепенно. Поскольку после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.В среду, 22 июля, в Севастополе на 12 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили троллейбусы и отключили фонтаныВ Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службамиКрыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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