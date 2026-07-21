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Режим ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе сняли - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
В Севастополе сняли действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T19:48
2026-07-21T19:48
2026-07-21T19:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли действие режима временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Энергетики призывают жителей и гостей города не включать все электроприборы одновременно, делать это следует постепенно. Поскольку после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.В среду, 22 июля, в Севастополе на 12 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили троллейбусы и отключили фонтаныВ Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службамиКрыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света
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Режим ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
19:48 21.07.2026 (обновлено: 19:53 21.07.2026)