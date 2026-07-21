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Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям
Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям
Региональных операторов АЗС включат в процесс поставки топлива сельскохозяйственным компаниям. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T14:19
2026-07-21T14:19
2026-07-21T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Региональных операторов АЗС включат в процесс поставки топлива сельскохозяйственным компаниям. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам правительственного совещания по топливу, пишет РИА Новости.По его словам, в правительстве подтвердили балансы по каждому региону и объемы поставок от конкретных нефтяных компаний.Вместе с тем, по информации главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, ведомство планирует в ближайшее время разработать план по производству газомоторной техники.По ее словам, через пару месяцев будет согласован план на несколько лет по подготовке инфраструктуры.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям.Также Минсельхоз России сообщал, что потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаРоссия начинает импорт топлива из других стран – НовакБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон
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россия, минсельхоз рф, сельское хозяйство, топливо, бензин, новости
Региональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям
Региональные операторы АЗС подключатся к доставке топлива аграриям - Новак
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Региональных операторов АЗС включат в процесс поставки топлива сельскохозяйственным компаниям. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам правительственного совещания по топливу, пишет РИА Новости.
"Договорились также, что в работу будут включены региональные операторы, которые позволят обеспечивать баланс спроса и предложения между поставками нефтяных компаний и конкретными сельскохозяйственными компаниями", - сказал Новак.
По его словам, в правительстве подтвердили балансы по каждому региону и объемы поставок от конкретных нефтяных компаний.
Вместе с тем, по информации главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, ведомство планирует в ближайшее время разработать план по производству газомоторной техники.
"Отдельное направление - газомоторная техника. Надеемся, что в ближайшее время мы сформируем план по производству такой техники, договоримся с "Газпромом" о том, чтобы делать при их поддержке инфраструктуру обеспечения именно газомоторным топливом", - приводит слова Лут РИА Новости.
По ее словам, через пару месяцев будет согласован план на несколько лет по подготовке инфраструктуры.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок России наполняется дизельным топливом
после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям.
Также Минсельхоз России сообщал, что потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются
в приоритетном порядке.
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