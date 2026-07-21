https://crimea.ria.ru/20260721/primorsk-v-zaporozhskoy-oblasti-podvergsya-massirovannoy-atake-vsu-1157829527.html

Приморск в Запорожской области подвергся массированной атаке ВСУ

Приморск в Запорожской области подвергся массированной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Приморск в Запорожской области подвергся массированной атаке ВСУ

Прошедшей ночью массированной атаке украинских дронов подвергся Приморск в Запорожской области. Повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура,... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T11:48

2026-07-21T11:48

2026-07-21T11:48

евгений балицкий

запорожская область

атаки всу

новости сво

новые регионы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157828823_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_f0cb51324e69a9144465864eb4455c91.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Прошедшей ночью массированной атаке украинских дронов подвергся Приморск в Запорожской области. Повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Также противник в течение прошедших суток не прекращал целенаправленных атак на другие мирные населенные пункты Запорожской области.В Пологовском муниципальном округе, между Чубаревкой и Шевченко, при атаке беспилотника тяжелые ранения получил местный житель — мужчина 1973 года рождения. В Токмаке БПЛА атаковал женщину 1986 года рождения, которая ехала на самокате. Женщина получила телесные повреждения, серьезных последствий удалось избежать.Кроме того, вблизи села Широкий Лан Мелитопольского муниципального округа вражеский беспилотник был сбит в воздушном пространстве, в результате падения его фрагментов загорелась сухая растительность. А в Акимовском муниципальном округе после уничтожения БПЛА загорелась зерновая культура.В городе Каменке-Днепровской противник ударил несколькими дронами по двум стоящим рядом магазинам — повреждены фасады и окна, выбиты входные двери.20 июля Евгений Балицкий сообщил, что здание школы повреждено в селе Приазовском Запорожской области в результате целенаправленного удара ВСУ. Кроме того, по его данным, повреждения получили близстоящие дома.17 июля дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки. При ударе ранения получили две женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую областьВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погибУдаром ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, атаки всу, новости сво, новые регионы россии