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Приморск в Запорожской области подвергся массированной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Приморск в Запорожской области подвергся массированной атаке ВСУ
Приморск в Запорожской области подвергся массированной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Приморск в Запорожской области подвергся массированной атаке ВСУ
Прошедшей ночью массированной атаке украинских дронов подвергся Приморск в Запорожской области. Повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура,... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T11:48
2026-07-21T11:48
евгений балицкий
запорожская область
атаки всу
новости сво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Прошедшей ночью массированной атаке украинских дронов подвергся Приморск в Запорожской области. Повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Также противник в течение прошедших суток не прекращал целенаправленных атак на другие мирные населенные пункты Запорожской области.В Пологовском муниципальном округе, между Чубаревкой и Шевченко, при атаке беспилотника тяжелые ранения получил местный житель — мужчина 1973 года рождения. В Токмаке БПЛА атаковал женщину 1986 года рождения, которая ехала на самокате. Женщина получила телесные повреждения, серьезных последствий удалось избежать.Кроме того, вблизи села Широкий Лан Мелитопольского муниципального округа вражеский беспилотник был сбит в воздушном пространстве, в результате падения его фрагментов загорелась сухая растительность. А в Акимовском муниципальном округе после уничтожения БПЛА загорелась зерновая культура.В городе Каменке-Днепровской противник ударил несколькими дронами по двум стоящим рядом магазинам — повреждены фасады и окна, выбиты входные двери.20 июля Евгений Балицкий сообщил, что здание школы повреждено в селе Приазовском Запорожской области в результате целенаправленного удара ВСУ. Кроме того, по его данным, повреждения получили близстоящие дома.17 июля дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки. При ударе ранения получили две женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую областьВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погибУдаром ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, атаки всу, новости сво, новые регионы россии
Приморск в Запорожской области подвергся массированной атаке ВСУ

ВСУ атаковали гражданские и коммерческие объекты в Приморске Запорожской области

11:48 21.07.2026
 
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийПоследствия атаки ВСУ на город Приморск Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на город Приморск Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Прошедшей ночью массированной атаке украинских дронов подвергся Приморск в Запорожской области. Повреждены коммерческие здания и гражданская инфраструктура, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Последствия атаки противника на город Приморск: существенные повреждения коммерческих зданий и гражданской инфраструктуры. На месте работают оперативные службы, администрация города ведет оценку повреждений", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.
Также противник в течение прошедших суток не прекращал целенаправленных атак на другие мирные населенные пункты Запорожской области.
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийПоследствия атаки ВСУ на город Приморск Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на город Приморск Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
В Пологовском муниципальном округе, между Чубаревкой и Шевченко, при атаке беспилотника тяжелые ранения получил местный житель — мужчина 1973 года рождения. В Токмаке БПЛА атаковал женщину 1986 года рождения, которая ехала на самокате. Женщина получила телесные повреждения, серьезных последствий удалось избежать.
Кроме того, вблизи села Широкий Лан Мелитопольского муниципального округа вражеский беспилотник был сбит в воздушном пространстве, в результате падения его фрагментов загорелась сухая растительность. А в Акимовском муниципальном округе после уничтожения БПЛА загорелась зерновая культура.
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийПоследствия атаки ВСУ на город Приморск Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на город Приморск Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
В городе Каменке-Днепровской противник ударил несколькими дронами по двум стоящим рядом магазинам — повреждены фасады и окна, выбиты входные двери.
20 июля Евгений Балицкий сообщил, что здание школы повреждено в селе Приазовском Запорожской области в результате целенаправленного удара ВСУ. Кроме того, по его данным, повреждения получили близстоящие дома.
17 июля дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки. При ударе ранения получили две женщины.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьАтаки ВСУНовости СВОНовые регионы России
 
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