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Пожар в кафе в Симферополе потушили - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Пожар в кафе в Симферополе потушили
Пожар в кафе в Симферополе потушили - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Пожар в кафе в Симферополе потушили
Пожар в симферопольском кафе по улице Ушинского, который вспыхнул утром во вторник, полностью потушили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T13:08
2026-07-21T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Пожар в симферопольском кафе по улице Ушинского, который вспыхнул утром во вторник, полностью потушили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Огонь охватил объект общепита в 10:10. Наблюдалось сильное задымление, из окон валили клубы дыма. Тушение возгорания проводилось по повышенному рангу. Как отмечали спасатели, пострадавших нет, поскольку в момент возникновение пожара кафе не работало. Локализовать пламя удалось в 10:42. В 11:15 было ликвидировано открытое горение на площаиди 15 квадратных метров. На месте работают эксперты-дознаватели МЧС России для установления причин пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в кафе в Симферополе потушили

В Симферополе потушили пожар в кафе

13:08 21.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в кафе в Симферополе
Пожар в кафе в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Пожар в симферопольском кафе по улице Ушинского, который вспыхнул утром во вторник, полностью потушили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Огонь охватил объект общепита в 10:10. Наблюдалось сильное задымление, из окон валили клубы дыма. Тушение возгорания проводилось по повышенному рангу. Как отмечали спасатели, пострадавших нет, поскольку в момент возникновение пожара кафе не работало. Локализовать пламя удалось в 10:42. В 11:15 было ликвидировано открытое горение на площаиди 15 квадратных метров.
"В 12:30 - полная ликвидация", - сказано в сообщении.
На месте работают эксперты-дознаватели МЧС России для установления причин пожара.
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КрымСимферопольПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости Крыма
 
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