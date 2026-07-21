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Пожар в кафе в Симферополе потушили
Пожар в кафе в Симферополе потушили - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Пожар в кафе в Симферополе потушили
Пожар в симферопольском кафе по улице Ушинского, который вспыхнул утром во вторник, полностью потушили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T13:08
2026-07-21T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Пожар в симферопольском кафе по улице Ушинского, который вспыхнул утром во вторник, полностью потушили. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Огонь охватил объект общепита в 10:10. Наблюдалось сильное задымление, из окон валили клубы дыма. Тушение возгорания проводилось по повышенному рангу. Как отмечали спасатели, пострадавших нет, поскольку в момент возникновение пожара кафе не работало. Локализовать пламя удалось в 10:42. В 11:15 было ликвидировано открытое горение на площаиди 15 квадратных метров. На месте работают эксперты-дознаватели МЧС России для установления причин пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в кафе в Симферополе потушили
В Симферополе потушили пожар в кафе