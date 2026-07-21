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Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки
Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки
В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T18:55
2026-07-21T18:55
черноморский район
новости крыма
крым
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут получить помощь. Информацию о водоснабжении, связи, работе аптек и магазинов и проч. собрали в республиканском министерстве информполитики и связи.Центры содействия В пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, там также смогут оперативно оказать помощь гражданам по разным вопросам.Адреса и график работы центров:Точки бесплатной зарядки электрических устройствВодоснабжениеПодать заявку на подвоз воды можно лично главе своего сельского поселения (количество и контактный адрес).В случае возникновения вопросов по водоснабжению обращаться по телефону горячей линии Администрации Черноморского района по телефону: +7 (36558) 9-29-63.Краны для полива доступны по адресам (пгт Черноморское):- ул. Димитрова: 1а, 7, 17, 20, 14, 13, 12. 9;- ул. Кирова: 73, 75, 25;- ул. Южная: 38а, 36а;- ул. Кооперативная: 4а, 51;- пер. Промышленный, 6.ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефонам:- Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 752-26-77; +7 (978) 719-89-90.- Администрация Далековского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 756-91-49 ; +7 (36558) 9-43-42.- Администрация Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 855-93-97; +7 (36558) 9-65-19.- Администрация Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 704-16-78; +7 (36558) 9-63-42.- Администрация Красноярского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 752-35-64; +7 (36558) 9-53-46.- Администрация Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 721-56-07; +7 (36558) 9-86-31.- Администрация Межводненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 792-17-10; +7 (36558) 9-84-02.- Администрация Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 717-32-43; +7 (36558) 9-51-42.- Администрация Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 727-51-12; +7 (36558) 9-23-87.- Администрация Окуневского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 813-23-73; +7 (36558) 9-76-42.- Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 272-88-82; +7 (36558) 9-61-31.БанкоматыБанк ВТБ:- пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 – работают 2 банкомата (подключены к генератору);- с. Межводное, ул. Первомайская, 3;- пгт Черноморское, ул. Агафонова, 96;- пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5- с. Медведево, ул. Виноградная, 79.АО "Генбанк":- пгт Черноморское, отделение банка ул. Южная, 56Е;- пгт Черноморское, магазин ПУД, ул. Ломоносова, 1А;- пгт Черноморское, гостиница "Яхонт", ул. Кирова, 50Б;- с. Межводное, ул. Севастопольская, 1;- с. Межводное, ул. Первомайская, 2А;- с. Новоивановка, ул. Ленина, 20.ПАО "Сбербанк России":- пгт Черноморское, ул. Революции, 9А;Банк "Россия":- пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11;- пгт Черноморское, ул. Димитрова, 1Г.Аптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке: Телефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия администрации Черноморского района: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 998-50-05 – ежедневно, с 8:00 до 17:00, кроме праздничных и выходных дней.Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112; +7 (978) 901-12-01; +7 (36558) 9-76-50.ГУП РК "Крымэнерго" в Черноморском районе: +7 (978) 905-17- 80; +7 (36558 )9-15-89.Черноморский участок ООО "Крымгазсети": +7 (978) 918-58-92; +7 (36558) 9-24-05.Черноморский участок ООО "Крымская водная компания": +7 (978) 995-83-54; (36558) 9-11-21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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5
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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черноморский район, новости крыма, крым, режим чс, отключение электроэнергии в крыму
Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки

Где в Черноморском районе снять наличные и зарядить телефоны

18:55 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут получить помощь. Информацию о водоснабжении, связи, работе аптек и магазинов и проч. собрали в республиканском министерстве информполитики и связи.

Центры содействия

В пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, там также смогут оперативно оказать помощь гражданам по разным вопросам.
Адреса и график работы центров:
  • с. Межводное, Межводненский сельский дом культуры – с 10:00 до 13:00;
  • с. Новосельское, Новосельский сельский дом культуры – с 16:00 до 19:00;
  • пгт Черноморское, Черноморский районный дом культуры – с 09:00 до 19:00 (время работы генератора: 11:00–14:00 и 16:00–19:00).

Точки бесплатной зарядки электрических устройств

  • магазин "Яблоко", ул. Индустриальная, 5;
  • магазин "Пуд", ул. Ломоносова, 1А;
  • магазин "Южный", ул. Революции, 74;
  • магазин "Хавчик", ул. Индустриальная, 5;
  • магазин "Эльф", ул. Первомайская, 52;
  • магазин хозтоваров, ул. Почтовая, 43.
  • центр помощи во дворе жилого дома по ул. Южная, пгт Черноморское.

Водоснабжение

Подать заявку на подвоз воды можно лично главе своего сельского поселения (количество и контактный адрес).
В случае возникновения вопросов по водоснабжению обращаться по телефону горячей линии Администрации Черноморского района по телефону: +7 (36558) 9-29-63.
Краны для полива доступны по адресам (пгт Черноморское):
- ул. Димитрова: 1а, 7, 17, 20, 14, 13, 12. 9;
- ул. Кирова: 73, 75, 25;
- ул. Южная: 38а, 36а;
- ул. Кооперативная: 4а, 51;
- пер. Промышленный, 6.

Газоснабжение

Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефонам:
- Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 752-26-77; +7 (978) 719-89-90.
- Администрация Далековского сельского поселения Черноморского района
Республики Крым: +7 (978) 756-91-49 ; +7 (36558) 9-43-42.
- Администрация Кировского сельского поселения Черноморского района
Республики Крым: +7 (978) 855-93-97; +7 (36558) 9-65-19.
- Администрация Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 704-16-78; +7 (36558) 9-63-42.
- Администрация Красноярского сельского поселения Черноморского района
Республики Крым: +7 (978) 752-35-64; +7 (36558) 9-53-46.
- Администрация Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 721-56-07; +7 (36558) 9-86-31.
- Администрация Межводненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 792-17-10; +7 (36558) 9-84-02.
- Администрация Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 717-32-43; +7 (36558) 9-51-42.
- Администрация Новосельского сельского поселения Черноморского района
Республики Крым: +7 (978) 727-51-12; +7 (36558) 9-23-87.
- Администрация Окуневского сельского поселения Черноморского района
Республики Крым: +7 (978) 813-23-73; +7 (36558) 9-76-42.
- Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района
Республики Крым: +7 (978) 272-88-82; +7 (36558) 9-61-31.

Банкоматы

Банк ВТБ:
- пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 – работают 2 банкомата (подключены к генератору);
- с. Межводное, ул. Первомайская, 3;
- пгт Черноморское, ул. Агафонова, 96;
- пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5
- с. Медведево, ул. Виноградная, 79.
АО "Генбанк":
- пгт Черноморское, отделение банка ул. Южная, 56Е;
- пгт Черноморское, магазин ПУД, ул. Ломоносова, 1А;
- пгт Черноморское, гостиница "Яхонт", ул. Кирова, 50Б;
- с. Межводное, ул. Севастопольская, 1;
- с. Межводное, ул. Первомайская, 2А;
- с. Новоивановка, ул. Ленина, 20.
ПАО "Сбербанк России":
- пгт Черноморское, ул. Революции, 9А;
Банк "Россия":
- пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11;
- пгт Черноморское, ул. Димитрова, 1Г.

Аптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения света

  • "Виста", ул. Димитрова, 6б;
  • аптека в супермаркете "Яблоко", ул. Индустриальная;
  • "Социальная аптека", ул. Димитрова, 7А;
  • "Виалс", ул. Димитрова, 1Г;
  • "Социальная аптека", ул. Кирова (возле кафе "Эгомания").
Актуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке:

Телефоны дежурно-диспетчерских служб

Горячая линия администрации Черноморского района: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 998-50-05 – ежедневно, с 8:00 до 17:00, кроме праздничных и выходных дней.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112; +7 (978) 901-12-01; +7 (36558) 9-76-50.
ГУП РК "Крымэнерго" в Черноморском районе: +7 (978) 905-17- 80; +7 (36558 )9-15-89.
Черноморский участок ООО "Крымгазсети": +7 (978) 918-58-92; +7 (36558) 9-24-05.
Черноморский участок ООО "Крымская водная компания": +7 (978) 995-83-54; (36558) 9-11-21.
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Черноморский районНовости КрымаКрымРежим ЧСОтключение электроэнергии в Крыму
 
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