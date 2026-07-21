https://crimea.ria.ru/20260721/pomosch-chernomorskomu-rayonu--voda-svyaz-apteki-1157624814.html

Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки

Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки

В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T18:55

2026-07-21T18:55

2026-07-21T18:55

черноморский район

новости крыма

крым

режим чс

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут получить помощь. Информацию о водоснабжении, связи, работе аптек и магазинов и проч. собрали в республиканском министерстве информполитики и связи.Центры содействия В пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, там также смогут оперативно оказать помощь гражданам по разным вопросам.Адреса и график работы центров:Точки бесплатной зарядки электрических устройствВодоснабжениеПодать заявку на подвоз воды можно лично главе своего сельского поселения (количество и контактный адрес).В случае возникновения вопросов по водоснабжению обращаться по телефону горячей линии Администрации Черноморского района по телефону: +7 (36558) 9-29-63.Краны для полива доступны по адресам (пгт Черноморское):- ул. Димитрова: 1а, 7, 17, 20, 14, 13, 12. 9;- ул. Кирова: 73, 75, 25;- ул. Южная: 38а, 36а;- ул. Кооперативная: 4а, 51;- пер. Промышленный, 6.ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефонам:- Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 752-26-77; +7 (978) 719-89-90.- Администрация Далековского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 756-91-49 ; +7 (36558) 9-43-42.- Администрация Кировского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 855-93-97; +7 (36558) 9-65-19.- Администрация Краснополянского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 704-16-78; +7 (36558) 9-63-42.- Администрация Красноярского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 752-35-64; +7 (36558) 9-53-46.- Администрация Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 721-56-07; +7 (36558) 9-86-31.- Администрация Межводненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 792-17-10; +7 (36558) 9-84-02.- Администрация Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 717-32-43; +7 (36558) 9-51-42.- Администрация Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 727-51-12; +7 (36558) 9-23-87.- Администрация Окуневского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 813-23-73; +7 (36558) 9-76-42.- Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым: +7 (978) 272-88-82; +7 (36558) 9-61-31.БанкоматыБанк ВТБ:- пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 – работают 2 банкомата (подключены к генератору);- с. Межводное, ул. Первомайская, 3;- пгт Черноморское, ул. Агафонова, 96;- пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5- с. Медведево, ул. Виноградная, 79.АО "Генбанк":- пгт Черноморское, отделение банка ул. Южная, 56Е;- пгт Черноморское, магазин ПУД, ул. Ломоносова, 1А;- пгт Черноморское, гостиница "Яхонт", ул. Кирова, 50Б;- с. Межводное, ул. Севастопольская, 1;- с. Межводное, ул. Первомайская, 2А;- с. Новоивановка, ул. Ленина, 20.ПАО "Сбербанк России":- пгт Черноморское, ул. Революции, 9А;Банк "Россия":- пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11;- пгт Черноморское, ул. Димитрова, 1Г.Аптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке: Телефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия администрации Черноморского района: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 998-50-05 – ежедневно, с 8:00 до 17:00, кроме праздничных и выходных дней.Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112; +7 (978) 901-12-01; +7 (36558) 9-76-50.ГУП РК "Крымэнерго" в Черноморском районе: +7 (978) 905-17- 80; +7 (36558 )9-15-89.Черноморский участок ООО "Крымгазсети": +7 (978) 918-58-92; +7 (36558) 9-24-05.Черноморский участок ООО "Крымская водная компания": +7 (978) 995-83-54; (36558) 9-11-21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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