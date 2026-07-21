https://crimea.ria.ru/20260721/pod-piterom-moschnyy-pozhar-na-proizvodstve-polimerov-1157820336.html

Под Питером мощный пожар на производстве полимеров

Под Питером мощный пожар на производстве полимеров - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Под Питером мощный пожар на производстве полимеров

В Ленинградской области ликвидируют крупный пожар на производстве полимерных материалов. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T06:47

2026-07-21T06:47

2026-07-21T06:47

пожар

ленинградская область

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157820526_9:0:1085:605_1920x0_80_0_0_9902acfc6606f523022502f5d0504286.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Ленинградской области ликвидируют крупный пожар на производстве полимерных материалов. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.Пожар произошел в городе Всеволожске на одноименном проспекте.По данным спасателей, горит складское производственное здание. Около двух часов ночи пожар локализовали на площади 5900 кв. м. В 3.20 ликвидировано открытое горение.При этом тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и сильный ветер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, ленинградская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости