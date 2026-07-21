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Под Питером мощный пожар на производстве полимеров
Под Питером мощный пожар на производстве полимеров - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Под Питером мощный пожар на производстве полимеров
В Ленинградской области ликвидируют крупный пожар на производстве полимерных материалов. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T06:47
2026-07-21T06:47
2026-07-21T06:47
пожар
ленинградская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Ленинградской области ликвидируют крупный пожар на производстве полимерных материалов. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.Пожар произошел в городе Всеволожске на одноименном проспекте.По данным спасателей, горит складское производственное здание. Около двух часов ночи пожар локализовали на площади 5900 кв. м. В 3.20 ликвидировано открытое горение.При этом тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и сильный ветер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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пожар, ленинградская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Под Питером мощный пожар на производстве полимеров
В Ленинградской области горит склад производства полимеров на площади 5900 кв. метров
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Ленинградской области ликвидируют крупный пожар на производстве полимерных материалов. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Пожар произошел в городе Всеволожске на одноименном проспекте.
По данным спасателей, горит складское производственное здание.
"Площадь пожара составляет 5900 квадратных метров. К тушению привлечено более 50 человек и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.
Около двух часов ночи пожар локализовали на площади 5900 кв. м. В 3.20 ликвидировано открытое горение.
При этом тушение осложняет высокая пожарная нагрузка и сильный ветер.
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