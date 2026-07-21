https://crimea.ria.ru/20260721/pereimenovanie-ulits-v-krymu-v-obschestvennoy-palate-otsenili-initsiativu-1157838070.html

Переименование улиц в Крыму: в Общественной палате оценили инициативу

Переименование улиц в Крыму: в Общественной палате оценили инициативу - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Переименование улиц в Крыму: в Общественной палате оценили инициативу

Вопрос переименования улиц в Крыму на данный момент не является основным в свете стоящих перед регионом вызовов, целесообразным было бы приступить к его... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T14:55

2026-07-21T14:55

2026-07-21T14:55

крым

новости крыма

илья казаков

общественная палата крыма

симферополь

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110465/90/1104659070_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_3a52cfacdf3f662089f444c680594fe7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вопрос переименования улиц в Крыму на данный момент не является основным в свете стоящих перед регионом вызовов, целесообразным было бы приступить к его рассмотрению после стабилизации ситуации на полуострове. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты (ОП) республики Илья Казаков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По его мнению, если заняться переименованием сейчас, это может вызвать негатив и отторжение со стороны крымчан, столкнувшихся с серьезными ограничениями по электроэнергии, топливу и связи.Когда же данное решение будет обсуждаться и рассматриваться, Общественная палата РК будет оценивать ситуацию и давать свои заключения и рекомендации по каждой из улиц, предлагаемых к переименованию, добавил глава ОП республики.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в республике могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Детальным изучением вопроса займется парламентский комитет по патриотическому воспитанию и молодежной политике.Глава комитета, историк Владимир Бобков в комментарии РИА Новости Крым подчеркнул, что переименовывать крымские улицы, которые носят имена лидеров "красного террора", планируют при согласовании с жителями. В ряде случае речь будет идти о возвращении исторических названий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, илья казаков, общественная палата крыма, симферополь