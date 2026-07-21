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Переименование улиц в Крыму: в Общественной палате оценили инициативу
Переименование улиц в Крыму: в Общественной палате оценили инициативу - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Переименование улиц в Крыму: в Общественной палате оценили инициативу
Вопрос переименования улиц в Крыму на данный момент не является основным в свете стоящих перед регионом вызовов, целесообразным было бы приступить к его... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T14:55
2026-07-21T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вопрос переименования улиц в Крыму на данный момент не является основным в свете стоящих перед регионом вызовов, целесообразным было бы приступить к его рассмотрению после стабилизации ситуации на полуострове. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты (ОП) республики Илья Казаков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По его мнению, если заняться переименованием сейчас, это может вызвать негатив и отторжение со стороны крымчан, столкнувшихся с серьезными ограничениями по электроэнергии, топливу и связи.Когда же данное решение будет обсуждаться и рассматриваться, Общественная палата РК будет оценивать ситуацию и давать свои заключения и рекомендации по каждой из улиц, предлагаемых к переименованию, добавил глава ОП республики.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в республике могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Детальным изучением вопроса займется парламентский комитет по патриотическому воспитанию и молодежной политике.Глава комитета, историк Владимир Бобков в комментарии РИА Новости Крым подчеркнул, что переименовывать крымские улицы, которые носят имена лидеров "красного террора", планируют при согласовании с жителями. В ряде случае речь будет идти о возвращении исторических названий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, илья казаков, общественная палата крыма, симферополь
Переименование улиц в Крыму: в Общественной палате оценили инициативу
Заниматься переименованием улиц в Крыму следует после стабилизации ситуации – глава ОП РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вопрос переименования улиц в Крыму на данный момент не является основным в свете стоящих перед регионом вызовов, целесообразным было бы приступить к его рассмотрению после стабилизации ситуации на полуострове. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты (ОП) республики Илья Казаков на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мы непременно будем рассматривать эту инициативу, но я полагаю, что сейчас не самое лучшее время для этого. Перед органами власти в Крыму и перед нами стоит ряд других первостепенных задач, которые необходимо решить. В дальнейшем, когда ситуация стабилизируется, конечно, мы этот вопрос обсудим", – сказал Казаков.
По его мнению, если заняться переименованием сейчас, это может вызвать негатив и отторжение со стороны крымчан, столкнувшихся с серьезными ограничениями по электроэнергии, топливу и связи.
Когда же данное решение будет обсуждаться и рассматриваться, Общественная палата РК будет оценивать ситуацию и давать свои заключения и рекомендации по каждой из улиц, предлагаемых к переименованию, добавил глава ОП республики.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в республике могут быть изменены названия улиц
, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Детальным изучением вопроса займется парламентский комитет по патриотическому воспитанию и молодежной политике.
Глава комитета, историк Владимир Бобков в комментарии РИА Новости Крым
подчеркнул, что переименовывать
крымские улицы, которые носят имена лидеров "красного террора", планируют при согласовании с жителями. В ряде случае речь будет идти о возвращении исторических названий.
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