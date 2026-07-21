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Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание

Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание

Обвиняемый в организации подрыва на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" гражданин Украины Сергей Кузнецов, заявил, что работал на украинские... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T21:46

2026-07-21T21:46

2026-07-21T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Обвиняемый в организации подрыва на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" гражданин Украины Сергей Кузнецов, заявил, что работал на украинские спецслужбы. Об этом пишет немецкий телеканал N-tv.По имеющейся информации, о работе на СБУ Кузнецов рассказал своей супруге в ходе телефонного разговора, когда находился в итальянском СИЗО.Кроме того, обвинительное заключение прокуратуры ФРГ содержит указания на возможную причастность госструктур Украины к подрыву "Северных потоков". Уточняется, что об этом говорится в обвинительном заключении Федеральной прокуратуры Германии, полный текст которого оказался в распоряжении журнала Stern.1 июля сообщалось, что федеральная прокуратура Германии предъявила первые официальные обвинения гражданину Украины по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".Ранее в Бундестаге заявили, что подрыв газопроводов "Северный поток" является актом государственного терроризма, за который Киев должен репарации Германии.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – ДмитриевХоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"В Бундестаге требуют от Киева заплатить за подрыв "Северных потоков"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток, северный поток - 2, в мире, новости, сми, украина, сбу (служба безопасности украины), всу (вооруженные силы украины)