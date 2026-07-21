Рейтинг@Mail.ru
Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260721/obvinyaemyy-v-podryve-severnykh-potokov-rabotal-na-sbu-1157856571.html
Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание
Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание
Обвиняемый в организации подрыва на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" гражданин Украины Сергей Кузнецов, заявил, что работал на украинские... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T21:46
2026-07-21T21:51
северный поток
северный поток - 2
в мире
новости
сми
украина
сбу (служба безопасности украины)
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/03/1124702617_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_9ee3dde6ad62f42a6b79ae53e3b880b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Обвиняемый в организации подрыва на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" гражданин Украины Сергей Кузнецов, заявил, что работал на украинские спецслужбы. Об этом пишет немецкий телеканал N-tv.По имеющейся информации, о работе на СБУ Кузнецов рассказал своей супруге в ходе телефонного разговора, когда находился в итальянском СИЗО.Кроме того, обвинительное заключение прокуратуры ФРГ содержит указания на возможную причастность госструктур Украины к подрыву "Северных потоков". Уточняется, что об этом говорится в обвинительном заключении Федеральной прокуратуры Германии, полный текст которого оказался в распоряжении журнала Stern.1 июля сообщалось, что федеральная прокуратура Германии предъявила первые официальные обвинения гражданину Украины по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".Ранее в Бундестаге заявили, что подрыв газопроводов "Северный поток" является актом государственного терроризма, за который Киев должен репарации Германии.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – ДмитриевХоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"В Бундестаге требуют от Киева заплатить за подрыв "Северных потоков"
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/03/1124702617_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_28f1b68a7d7516d01329708cf4290119.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток, северный поток - 2, в мире, новости, сми, украина, сбу (служба безопасности украины), всу (вооруженные силы украины)
Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание

Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" украинец признался в работе на СБУ – СМИ

21:46 21.07.2026 (обновлено: 21:51 21.07.2026)
 
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2".
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
© Командование обороны Дании
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Обвиняемый в организации подрыва на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" гражданин Украины Сергей Кузнецов, заявил, что работал на украинские спецслужбы. Об этом пишет немецкий телеканал N-tv.

"Недавно обвиненный по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" Сергей Кузнецов утверждает, что на момент преступления служил в ВСУ и работал на украинскую спецслужбу СБУ", - цитирует телеканал РИА Новости.

По имеющейся информации, о работе на СБУ Кузнецов рассказал своей супруге в ходе телефонного разговора, когда находился в итальянском СИЗО.
Кроме того, обвинительное заключение прокуратуры ФРГ содержит указания на возможную причастность госструктур Украины к подрыву "Северных потоков". Уточняется, что об этом говорится в обвинительном заключении Федеральной прокуратуры Германии, полный текст которого оказался в распоряжении журнала Stern.
"Документ содержит несколько указаний на возможную причастность государственных структур Украины к подрыву газопроводов "Северный поток", - говорится в материале.
1 июля сообщалось, что федеральная прокуратура Германии предъявила первые официальные обвинения гражданину Украины по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".
Ранее в Бундестаге заявили, что подрыв газопроводов "Северный поток" является актом государственного терроризма, за который Киев должен репарации Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, согласно материалам которого диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО.
Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европа скоро сама восстановит "Северный поток - 2" – Дмитриев
Хоть завтра: Россия готова поставлять газ по "Северному потоку"
В Бундестаге требуют от Киева заплатить за подрыв "Северных потоков"
 
Северный потокСеверный поток - 2В миреНовостиСМИУкраинаСБУ (Служба безопасности Украины)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:52Новый главком ВСУ и деньги на выплаты крымчанам: главное за день
22:43Зеленский назначил нового главкома ВСУ
22:38В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры
22:36На Украине учительницу оштрафовали за русский язык на уроке
22:28Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады
22:19В Крыму предложили создать биржу социальных проектов
22:09Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье
21:57Как не перегреться в жару
21:46Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание
21:41Украину ждет очень трудная зима
21:29В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц
21:16Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю
21:03Джанкойский район без света: где получить помощь
20:54Над Крымом и регионами России сбили 123 украинских БПЛА
20:46Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт
20:37В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ
20:25Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света
20:11Медучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторы
19:55Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны
19:48Режим ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
Лента новостейМолния