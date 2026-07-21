https://crimea.ria.ru/20260721/obstanovka-v-evpatorii-seychas--kuda-obraschatsya-pri-otklyuchenii-sveta-1157649603.html

Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света

Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света

В Евпатории предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Как обстоят дела с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T17:55

2026-07-21T17:55

2026-07-21T17:55

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Как обстоят дела с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие устройства, купить лекарства и снять наличные - читайте в нашем материале.В городе развернуты центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, а также созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам. Адреса Центров содействияг. Евпатория, пр. Ленина, 2 (время работы с 09:00 до 20:00);пгт Мирный, ул. Сырникова, 25а (время работы с 9:00 до 17:00);пгт Новоозёрное, ул. Героев Десантников, 3 (время работы с 09:00 до 17:00);пгт Заозёрное, ул. Садовая, 1, культурный центр (время работы с 9:00 до 17:00);мкр-н Исмаил-бей, ул. 51-й Армии, 36, школа №18, старый корпус (время работы с 9:00 до 18:00);пр. Победы, 31, приёмная партии "Единая Россия" (время работы с 9:00 до 18:00).Точки бесплатной зарядки электрических устройствГ. Евпатория:ул. 9 Мая, 49, этаж 1, магазин "Яблоко" (в часы работы магазина);ул. Революции, 34, кафе "Модерн" (в часы работы кафе);ул. Короленко, 1, кафе "Дастархан" (в часы работы кафе);пр. им. Ленина, 29в, кафе "Медведь" (в часы работы кафе);ул. Интернациональная, 88, магазин "Фреш" (в часы работы магазина);ул. Интернациональная, 124, магазин "ПУД" (в часы работы магазина);ул. Демышева, 109, магазин "ПУД" (в часы работы магазина);ул. Строителей, 3, Евпаторийское управление по эксплуатации газового хозяйства (в часы работы организации).Пгт Новоозёрный:кафе "Кекс", ул. Героев-Десантников, 6а (в часы работы кафе);магазин "24 Часа" возле дома по ул. Героев Десантников, 6 (в часы работы магазина);ул. Героев Десантников, 3, администрация посёлка (с 13:00 до 15:00 в случае отключения электроэнергии).Пгт Заозёрное:магазин "Вкусный Крым", ул. Олега Кошевого, 1б – две розетки (с 7:00 до 19:00)пункты выдачи "Вайлдберриз" и "Озон", ул. Голубая Волна, 8 (с 10:00 до 21:00).ВодоснабжениеПо вопросам водоснабжения можно обращаться в Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" по адресу: г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 26/28 (время работы с 8:00 до 17:00) или по телефонам:+7(36569)3-03-27 – приемная;+7(979)014-53-68 - горячая линия;+7(978) 821-31-37 - горячая линия (диспетчерская);+7(36569) 3-33-88 – диспетчерская.ГазоснабжениеОставить заявки на бесплатное получение сжиженного баллонного газа можно в департаменте городского хозяйства по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 10, с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), а также по телефону +7 (36569) 6-61-29 или электронной почте jilfond@evp.rk.gov.ruОтделения банков, которые выдают наличныеОтделение "Генбанка": ул. Некрасова, 41 – функционирует 1 банкомат, касса (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).Отделения Банка ВТБ:пр. Победы, 4а – функционируют 2 банкомата, касса (пн. – пт. с 9:00 до 18:00);ул. Интернациональная, 115 – функционируют 4 банкомата, касса (пн. – пт. с 8:30 до 17:30);ул. Матвеева, 16а – функционируют 3 банкомата, касса (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Отделение банка "Россия": ул. Матвеева, 13 – функционирует 1 банкомат, касса (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).Отделения "Сбербанка":ул. имени 9 Мая, 47а – функционируют 3 банкомата, кассы (пн. – пт. с 8:30 до 18:30, сб. с 9:00 до 17:30);пр. имени Ленина, 40/12 – функционируют 2 банкомата, кассы (пн. – пт. с 9:00 до 18:30, сб. с 9:00 до 16:30).Аптеки, работающие за наличный расчет во время отключения электроэнергии"Аптека", ул. Революции, 59, работает в отсутствие электричества, безналичная оплата возможна, время работы – ежедневно с 8:00 до 20:00."Аптека", ул. Эскадронная, 9, работает в отсутствие электричества, безналичная оплата возможна при наличии интернета, время работы – ежедневно с 8:00 до 20:00."Ювес +", пр. Ленина, 40, работает в отсутствие электричества от генератора "СберБанка" до 18:00 (возможен безналичный расчет), после 18:00 только наличный расчет, время работы – ежедневно с 8:00 до 20:00."Экономная аптека":ул. Д. Ульянова, 1/2, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет; время работы – ежедневно с 8:00 до 20:00;ул. 9 мая, 49, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет; время работы – ежедневно с 8:00 до 20:00;пр. Победы, 30, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет; режим работы – круглосуточный;ул. Интернациональная, 63а, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет, время работы с 8:00 до 20:00 ежедневно.Актуальное расписание общественного транспорта можно посмотреть по ссылке.Телефоны дежурно-диспетчерских служб"Горячая линия": +7 (978) 918-71-36, +7 (36569) 3-65-85 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).Единая дежурно-диспетчерская служба города Евпатории: +7 (978) 902-76-92 (круглосуточно), +7 (36569) 4-20-50 (круглосуточно).Евпаторийский филиал ГУП РК "Крымэнерго":+7 (978) 954-41-49 (аварийная служба – круглосуточно);+7 (36569) 2-51-64 (приемная, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).Евпаторийский филиал ГУП РК "Вода Крыма":+7 (36569) 3-03-27 – приемная; +7 (979) 014-53-68 – горячая линия; +7 (978) 821-31-37 – горячая линия (диспетчерская); +7 (36569) 3-33-88 – диспетчерская (время работы с 8:00 до 17:00).Евпаторийский филиал ГУП РК "Крымгазсети":+7 (978) 918-42-70; +7 (36569) 5-95-19 (круглосуточно). Общая горячая линия по вопросам отключений и качества оказания услуг 8 (800) 506-00-04.Кроме того, в общедоступных местах города установлены телефоны для связи с экстренными службами.Телефоны работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в следующие аварийные службы:101 — пожарная охрана и спасатели;102 — полиция;103 — скорая медицинская помощь;104 — аварийная служба газа;112 — единая служба экстренной помощи.Адреса установленных телефонов:проспект Ленина 2,перекресток ул. Революции/ул. Караева;перекресток ул. Интернациональная/ул. Дмитрия Ульянова;ул. Некрасова/ул. Фрунзе;проспект Победы/ул. Некрасова;проспект Ленина, 56.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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