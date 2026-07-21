https://crimea.ria.ru/20260721/obschestvennaya-palata-budet-borotsya-za-mezhnatsionalnyy-mir-v-krymu-1157837281.html

Общественная палата будет бороться за межнациональный мир в Крыму

Общественная палата будет бороться за межнациональный мир в Крыму - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Общественная палата будет бороться за межнациональный мир в Крыму

Одной из основных задач Общественной палаты (ОП) Крыма является сохранение межнационального и межконфессионального согласия в республике. Об этом на... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T14:39

2026-07-21T14:39

2026-07-21T14:39

общественная палата крыма

александр якушечкин

крым

общество

крым многонациональный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Одной из основных задач Общественной палаты (ОП) Крыма является сохранение межнационального и межконфессионального согласия в республике. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявил зампредседателя комиссии ОП по вопросам межнациональных, межконфессиональных отношений и народной дипломатии, протоиерей Александр Якушечкин.По его мнению, постоянные атаки противника на гражданские объекты и мирных жителей в Крыму направлены в первую очередь на то, чтобы посеять в обществе недовольство и разрушить единство. Ключевая задача и органов власти, и общественников – не дать ему этого сделать.В четверг в Симферополе состоялось первое заседание Общественной палаты РК пятого состава. По сравнению с предыдущим созывом ОП РК обновилась ровно наполовину. Новым председателем Общественной палаты был избран ветеран специальной военной операции, выпускник региональной кадровой программы "Герои Крыма" Илья Казаков. Он отметил, что ОП будет концентрировать свою работу на преодолении вставших перед республикой вызовов, сохранении единства и сплоченности крымского общества, поддержке участников СВО и ряде других направлений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антикрымская операция Киева – стойкость жителей полуострова войдет в историюТакой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в КрымуКрым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата крыма, александр якушечкин, крым, общество, крым многонациональный