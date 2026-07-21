https://crimea.ria.ru/20260721/o-podpisannom-kreditnom-dogovore-rossiyan-uvedomyat-za-15-minut-gd-priyala-zakon-1157838924.html
О подписанном кредитном договоре россиян уведомят за 15 минут: ГД прияла закон
О подписанном кредитном договоре россиян уведомят за 15 минут: ГД прияла закон - РИА Новости Крым, 21.07.2026
О подписанном кредитном договоре россиян уведомят за 15 минут: ГД прияла закон
Россиян будут незамедлительно информировать о заключенных на их имя кредитных договорах. Соответствующий закон приняла Государственная Дума во втором и третьем... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T15:33
2026-07-21T15:33
2026-07-21T15:33
кредит
банк
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Россиян будут незамедлительно информировать о заключенных на их имя кредитных договорах. Соответствующий закон приняла Государственная Дума во втором и третьем чтениях на пленарном заседании во вторник, 21 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на дополнительную защиту граждан от мошенников, принятие документа снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем.Ранее сообщалось, что более 26 миллионов россиян установили самозапрет на оформление новых кредитов и займов через портал Госуслуги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернутьСамозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря законуГосуслуги будут предупреждать о попытке оформления лже-кредита
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кредит, банк, государственная дума рф, закон и право, финансы
О подписанном кредитном договоре россиян уведомят за 15 минут: ГД прияла закон
Банки обязали за 15 минут уведомлять россиян о подписании кредитных договоров от их имени