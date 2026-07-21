https://crimea.ria.ru/20260721/novyy-glavkom-vsu-i-dengi-na-vyplaty-krymchanam-glavnoe-za-den-1157850490.html

Новый главком ВСУ и деньги на выплаты крымчанам: главное за день

Новый главком ВСУ и деньги на выплаты крымчанам: главное за день - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Новый главком ВСУ и деньги на выплаты крымчанам: главное за день

Владимир Зеленский назначил нового главкома ВСУ вместо Александра Сырского. Пять миллиардов рублей дополнительно выделят Крыму на компенсации жителям во время... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T22:52

2026-07-21T22:52

2026-07-21T23:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский назначил нового главкома ВСУ вместо Александра Сырского. Пять миллиардов рублей дополнительно выделят Крыму на компенсации жителям во время ЧС. В правительстве России анонсировали решение о выделении субсидий на топливо для Крыма на этой неделе. Госдума одобрила закон, направленный на стабилизацию ситуации на топливном рынке. В НАТО выразили беспокойство по поводу активно ведущихся в Германии работ ядерно-оружейной направленности. Беспилотники ВСУ атаковали Крым, Сочи и другие регионы России, есть жертвы. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Сырский уволен с должности главкома ВСУГлавком ВСУ Александр Сырский уволен с должности, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Это чуть позже подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он назначил на эту должность Михаила Драпатого.Дополнительные деньги на компенсации крымчанамМинфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток в условиях ЧС. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Все, подавшие соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тысяч рублей, добавил он.Кроме того, по данным главы региона, с министерством труда РФ согласован ряд мер, в том числе выплата 2/3 от средней заработной платы сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой. Задержки в получении субсидий на топливо в КрымуРешение о выделении субсидий на топливо для Крыма ожидается на этой неделе, в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложит по данному вопросу главе правительства Михаилу Мишустину. Как отметил Аксенов, задержки в решении вопроса были связаны с тем, что меры поддержки, помимо Крыма и Севастополя, будут получать и другие российские регионы.При этом вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Во вторник Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в Налоговый кодекс России, направленных на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Атаки ВСУ на Крым и СочиВо вторник ВСУ продолжили бить по мирных городам России. В Сочи из-за падения обломков БПЛА ранена семилетняя девочка. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, ребенок в больнице. Угрозы жизни нет.Утром часть Южного берега Крыма была обесточена в результате атак украинских беспилотников, сообщили в компании "Крымэнерго".В Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) вражеский дрон залетел в окно жилого дома, ранены четверо человек, включая детей 10-ти и 14-ти лет.В Каменке-Днепровской Запорожской области два человека получили ранения в результате удара ВСУ по автовокзалу, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Германия намерена получить ядерное оружиеВ НАТО выражают обеспокоенность по поводу активно ведущихся в Германии научно-исследовательских работ, имеющих ядерно-оружейную направленность. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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