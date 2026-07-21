https://crimea.ria.ru/20260721/novye-udary-po-portam-ukrainy---povrezhdeny-sukhogruzy-s-voennymi-tovarami-dlya-vsu-1157849158.html

Новые удары по портам Украины - повреждены сухогрузы с военными товарами для ВСУ

Новые удары по портам Украины - повреждены сухогрузы с военными товарами для ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Новые удары по портам Украины - повреждены сухогрузы с военными товарами для ВСУ

Российские военные при помощи высокоточного оружия и ударных БПЛА нанесли удары по трем портам в Одессе и Николаеве, а также сухогрузам и морским суднам,... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T17:57

2026-07-21T17:57

2026-07-21T18:08

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. Российские военные при помощи высокоточного оружия и ударных БПЛА нанесли удары по трем портам в Одессе и Николаеве, а также сухогрузам и морским суднам, которые используются в целях ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в порту "Николаев" поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ.Кроме того, на переходе морем поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа "балкер" и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск".В ночь на вторник Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по украинскому порту в Одессе, который использовался для разгрузки и хранения военных грузов.Накануне удары наносились по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с горючим, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна типа "балкер". Кроме того, на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затоки) прицельными ударами поражены два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск".Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУТрасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – Балицкий Добровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО

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