Новые удары по портам Украины - повреждены сухогрузы с военными товарами для ВСУ
Новые удары по портам Украины - повреждены сухогрузы с военными товарами для ВСУ
17:57 21.07.2026 (обновлено: 18:08 21.07.2026)
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные тушат возгорание в Одессе
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. Российские военные при помощи высокоточного оружия и ударных БПЛА нанесли удары по трем портам в Одессе и Николаеве, а также сухогрузам и морским суднам, которые используются в целях ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В порту "Черноморск" - цех судоремонтного завода", - говорится в сообщении.
Также в порту "Николаев" поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ.
Кроме того, на переходе морем поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа "балкер" и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск".
В ночь на вторник Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по украинскому порту в Одессе, который использовался для разгрузки и хранения военных грузов.
Накануне удары наносились по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с горючим, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна типа "балкер". Кроме того, на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затоки) прицельными ударами поражены два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск".
Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.
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