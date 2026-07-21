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Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

За минувшие сутки в зоне СВО Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта и улучшили тактическое положение. Потери противника... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T13:55

2026-07-21T13:55

2026-07-21T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне СВО Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта и улучшили тактическое положение. Потери противника составили 1490 боевиков. Также нанесены удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры противника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали формирования врага в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли 295 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике врага в Донецкой Народной Республики (ДНР) и Харьковской области. Киев лишился 220 военных, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Поразили формирования и бригады ВСУ в ДНР. За сутки противник потерял 195 солдат, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Ликвидировали бригады ВСУ в Днепропетровской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Уничтожили ряд бригад и штурмовых полков в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял до 360 боевиков, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области. Уничтожено более 65 солдат, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Также, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.В Минобороны РФ также сообщили, что российские военные группировки "Север" освободили село Волоховское в Харьковской области. Вместе с тем, силы ПВО за сутки уничтожили семь ракет "Фламинго" и 655 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: потери Киева растут на всех фронтахНад Севастополем сбиты 56 украинских беспилотниковРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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