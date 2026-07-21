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Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое
Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое
Подготовлен список актуальных контактных данных, адресов и графиков работы организаций Джанкоя, которые помогут жителям города в текущей ситуации. В Джанкое... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T15:55
2026-07-21T15:55
новости крыма
джанкой
энергетика
связь
деньги
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Подготовлен список актуальных контактных данных, адресов и графиков работы организаций Джанкоя, которые помогут жителям города в текущей ситуации. В Джанкое работают центры содействия населению, по ряду адресов можно зарядить телефоны, снять наличные в банкоматах.Центры содействияТакие центры созданы для поддержки населения, в них можно зарядить мобильный телефон, воспользоваться интернетом, получить информационную помощь от администратора, при необходимости воспользоваться аптечкой и питьевой водой. Центры работают по адресам:Точка бесплатной зарядки телефонов и других устройств: пер. Фабричный, 3, с 9:00 до 20:00.Телефоны для связи с экстренными службамиВ микрорайонах города и в общедоступных местах установлены телефоны для связи с экстренными службами. Телефоны работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в следующие аварийные службы:· 101 — пожарная охрана и спасатели;· 102 — полиция;· 103 — скорая медицинская помощь;· 104 — аварийная служба газа;· 112 — единая служба экстренной помощи.Адреса установленных телефонов:· ул. Кутузова, 28;· ул. Восточная, 20а;· ул. Интернациональная, 78;· ул. Толстого, 26;· ул. Карла Маркса, 15.ВодоснабжениеВ часы отсутствия централизованной подачи воды можно воспользоваться краном общедомовых нужд, расположенным в многоквартирном доме. Если такой кран отсутствует, воду можно набрать в ближайшем многоквартирном доме, оборудованном точкой водоразбора. При необходимости уточнить местонахождение крана или получить дополнительную информацию можно по телефону: +7-978-579-38-58 или Джанкойский филиал: +7 (978) 729-81-72, +7 (978) 467-07-53. Время работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Выдача наличныхБанкоматы с возможностью выдачи наличных работают по следующим адресам:ВТБ ул. Крымская, 55 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00); ул. Октябрьская, 63 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Сбербанк ул. Ленина, 36 (пн. – пт. с 8:30 до 18:00, сб. – с 8:30 до 16:30).Банк "Россия" ул. Ленина, 65/1, офис 2 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).Банкоматы в торговых объектах:АптекиСледующие аптеки работают по безналичному расчету во время отключения электроэнергии:Актуальное расписание общественного транспорта можете посмотреть по ссылке.Дежурно-диспетчерские службыГорячая линия:+7-978-957-27-89+7-36564-3-32-71 в рабочие дни c 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно):+7-36564-4-11-11+7-36564-4-14-14.Джанкойский филиал ГУП РК "Крымэнерго":+7-978-925-81-09+7-978-954-43-79+7-978-925-81-69 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00)+7-36564-3-33-68 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).Джанкойский филиал ГУП РК "Крымгазсети":+7-978-737-00-37 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00)+7-978-737-00-66 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличныеВыплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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новости крыма, джанкой, энергетика, связь, деньги, режим чс, отключение электроэнергии в крыму
Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое

Новости Крыма – в Джанкое работают центры содействия населению

15:55 21.07.2026
 
© ЮППКВокзал города Джанкой
Вокзал города Джанкой
© ЮППК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Подготовлен список актуальных контактных данных, адресов и графиков работы организаций Джанкоя, которые помогут жителям города в текущей ситуации. В Джанкое работают центры содействия населению, по ряду адресов можно зарядить телефоны, снять наличные в банкоматах.

Центры содействия

Такие центры созданы для поддержки населения, в них можно зарядить мобильный телефон, воспользоваться интернетом, получить информационную помощь от администратора, при необходимости воспользоваться аптечкой и питьевой водой. Центры работают по адресам:
  • – ул. Розы Люксембург, 15, ежедневно с 8:00 до 20:00;
  • – ул. Ленина, 48, ежедневно с 8:00 до 18:00.
Точка бесплатной зарядки телефонов и других устройств: пер. Фабричный, 3, с 9:00 до 20:00.

Телефоны для связи с экстренными службами

В микрорайонах города и в общедоступных местах установлены телефоны для связи с экстренными службами. Телефоны работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в следующие аварийные службы:
· 101 — пожарная охрана и спасатели;
· 102 — полиция;
· 103 — скорая медицинская помощь;
· 104 — аварийная служба газа;
· 112 — единая служба экстренной помощи.
Адреса установленных телефонов:
· ул. Кутузова, 28;
· ул. Восточная, 20а;
· ул. Интернациональная, 78;
· ул. Толстого, 26;
· ул. Карла Маркса, 15.

Водоснабжение

В часы отсутствия централизованной подачи воды можно воспользоваться краном общедомовых нужд, расположенным в многоквартирном доме. Если такой кран отсутствует, воду можно набрать в ближайшем многоквартирном доме, оборудованном точкой водоразбора.
При необходимости уточнить местонахождение крана или получить дополнительную информацию можно по телефону: +7-978-579-38-58 или Джанкойский филиал: +7 (978) 729-81-72, +7 (978) 467-07-53.
Время работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Выдача наличных

Банкоматы с возможностью выдачи наличных работают по следующим адресам:
ВТБ ул. Крымская, 55 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00); ул. Октябрьская, 63 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).
Сбербанк ул. Ленина, 36 (пн. – пт. с 8:30 до 18:00, сб. – с 8:30 до 16:30).
Банк "Россия" ул. Ленина, 65/1, офис 2 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).
Банкоматы в торговых объектах:

  • магазин "Яблоко", ул. Крымская, 36а;
    магазин "Крымыч", ул. Нестерова, 29;
    магазин "Любимый", ул. Кутузова, 28;
    магазин "Продукты", ул. Совхозная, 30;
  • магазин "ПУД", ул. Свердлова, д.16, у. Советская, 23а, ул. Октябрьская, 117.

Аптеки

Следующие аптеки работают по безналичному расчету во время отключения электроэнергии:
  • - "Апрель" (ул. Ленина, 50 – с 8:00 до 21:00 без перерыва и выходных);
  • - "Здрав Сервис" (ул. Ленина, 17 – с 8:00 до 21:00 без перерыва и выходных);
  • - аптечный пункт (ул. Интернациональная, 82б – с 7:00 до 19:00 без перерыва и выходных);
  • - "Экономная аптека" (ул. Розы Люксембург, 11 – с 8:00 до 17:00 без перерыва и выходных; ул. Совхозная, 30 – с 8:00 до 18:00 без перерыва и выходных; ул. Советская, 27 – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
  • - "Квантум" (ул. Крымская, 62 – круглосуточно без перерыва и выходных; ул. Советская, 27 – с 8:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 13:45, без выходных);
  • - "Виста" (ул. Свердлова, 12 – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
  • - "Соцфарм" (ул. Кутузова, 197а – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
  • - "Семейная аптека" (ул. Калинина, 15 / ул. Розы Люксембург, 13 – с 8:00 до 18:00 без перерыва и выходных);
  • - "Мак-Фарм" (ул. Проезжая, 164а – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
  • - "Агник. Аптека.Ру" (ул. Крупской, 147 и ул. Интернациональная, 78 – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных).
Актуальное расписание общественного транспорта можете посмотреть по ссылке.

Дежурно-диспетчерские службы

Горячая линия:
+7-978-957-27-89
+7-36564-3-32-71 в рабочие дни c 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно):
+7-36564-4-11-11
+7-36564-4-14-14.
Джанкойский филиал ГУП РК "Крымэнерго":
+7-978-925-81-09
+7-978-954-43-79
+7-978-925-81-69 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00)
+7-36564-3-33-68 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
Джанкойский филиал ГУП РК "Крымгазсети":
+7-978-737-00-37 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00)
+7-978-737-00-66 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).
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Новости КрымаДжанкойЭнергетикаСвязьДеньгиРежим ЧСОтключение электроэнергии в Крыму
 
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