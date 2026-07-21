Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое
Новости Крыма – в Джанкое работают центры содействия населению
© ЮППКВокзал города Джанкой
© ЮППК
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Подготовлен список актуальных контактных данных, адресов и графиков работы организаций Джанкоя, которые помогут жителям города в текущей ситуации. В Джанкое работают центры содействия населению, по ряду адресов можно зарядить телефоны, снять наличные в банкоматах.
Центры содействия
Такие центры созданы для поддержки населения, в них можно зарядить мобильный телефон, воспользоваться интернетом, получить информационную помощь от администратора, при необходимости воспользоваться аптечкой и питьевой водой. Центры работают по адресам:
- —– ул. Розы Люксембург, 15, ежедневно с 8:00 до 20:00;
- —– ул. Ленина, 48, ежедневно с 8:00 до 18:00.
Точка бесплатной зарядки телефонов и других устройств: пер. Фабричный, 3, с 9:00 до 20:00.
Телефоны для связи с экстренными службами
В микрорайонах города и в общедоступных местах установлены телефоны для связи с экстренными службами. Телефоны работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в следующие аварийные службы:
· 101 — пожарная охрана и спасатели;
· 102 — полиция;
· 103 — скорая медицинская помощь;
· 104 — аварийная служба газа;
· 112 — единая служба экстренной помощи.
Адреса установленных телефонов:
· ул. Кутузова, 28;
· ул. Восточная, 20а;
· ул. Интернациональная, 78;
· ул. Толстого, 26;
· ул. Карла Маркса, 15.
Водоснабжение
В часы отсутствия централизованной подачи воды можно воспользоваться краном общедомовых нужд, расположенным в многоквартирном доме. Если такой кран отсутствует, воду можно набрать в ближайшем многоквартирном доме, оборудованном точкой водоразбора.
При необходимости уточнить местонахождение крана или получить дополнительную информацию можно по телефону: +7-978-579-38-58 или Джанкойский филиал: +7 (978) 729-81-72, +7 (978) 467-07-53.
Время работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Выдача наличных
Банкоматы с возможностью выдачи наличных работают по следующим адресам:
ВТБ ул. Крымская, 55 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00); ул. Октябрьская, 63 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).
Сбербанк ул. Ленина, 36 (пн. – пт. с 8:30 до 18:00, сб. – с 8:30 до 16:30).
Банк "Россия" ул. Ленина, 65/1, офис 2 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).
Банкоматы в торговых объектах:
- —
магазин "Яблоко", ул. Крымская, 36а;
магазин "Крымыч", ул. Нестерова, 29;
магазин "Любимый", ул. Кутузова, 28;
магазин "Продукты", ул. Совхозная, 30;
- —магазин "ПУД", ул. Свердлова, д.16, у. Советская, 23а, ул. Октябрьская, 117.
Аптеки
Следующие аптеки работают по безналичному расчету во время отключения электроэнергии:
- —- "Апрель" (ул. Ленина, 50 – с 8:00 до 21:00 без перерыва и выходных);
- —- "Здрав Сервис" (ул. Ленина, 17 – с 8:00 до 21:00 без перерыва и выходных);
- —- аптечный пункт (ул. Интернациональная, 82б – с 7:00 до 19:00 без перерыва и выходных);
- —- "Экономная аптека" (ул. Розы Люксембург, 11 – с 8:00 до 17:00 без перерыва и выходных; ул. Совхозная, 30 – с 8:00 до 18:00 без перерыва и выходных; ул. Советская, 27 – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
- —- "Квантум" (ул. Крымская, 62 – круглосуточно без перерыва и выходных; ул. Советская, 27 – с 8:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 13:45, без выходных);
- —- "Виста" (ул. Свердлова, 12 – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
- —- "Соцфарм" (ул. Кутузова, 197а – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
- —- "Семейная аптека" (ул. Калинина, 15 / ул. Розы Люксембург, 13 – с 8:00 до 18:00 без перерыва и выходных);
- —- "Мак-Фарм" (ул. Проезжая, 164а – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
- —- "Агник. Аптека.Ру" (ул. Крупской, 147 и ул. Интернациональная, 78 – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных).
Актуальное расписание общественного транспорта можете посмотреть по ссылке.
Дежурно-диспетчерские службы
Горячая линия:
+7-978-957-27-89
+7-36564-3-32-71 в рабочие дни c 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
+7-978-957-27-89
+7-36564-3-32-71 в рабочие дни c 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно):
+7-36564-4-11-11
+7-36564-4-14-14.
+7-36564-4-11-11
+7-36564-4-14-14.
Джанкойский филиал ГУП РК "Крымэнерго":
+7-978-925-81-09
+7-978-954-43-79
+7-978-925-81-69 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00)
+7-36564-3-33-68 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
+7-978-925-81-09
+7-978-954-43-79
+7-978-925-81-69 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00)
+7-36564-3-33-68 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
Джанкойский филиал ГУП РК "Крымгазсети":
+7-978-737-00-37 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00)
+7-978-737-00-66 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).
+7-978-737-00-37 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00)
+7-978-737-00-66 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).
Читайте также на РИА Новости Крым: