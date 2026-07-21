https://crimea.ria.ru/20260721/novosti-kryma---chto-proizoshlo-nochyu-1157819811.html

Новости Крыма - что произошло ночью

Новости Крыма - что произошло ночью - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Новости Крыма - что произошло ночью

В Крыму с ночи объявлена беспилотная опасность, в Севастополе военные отражали атаку беспилотников, Крымский мост закрывали в целях безопасности. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T06:11

2026-07-21T06:11

2026-07-21T06:17

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с ночи объявлена беспилотная опасность, в Севастополе военные отражали атаку беспилотников, Крымский мост закрывали в целях безопасности. Беспилотную опасность на территории Крыма в очередной раз объявили после 23 часов. Сообщалось, что над территорией республики работает ПВО.В 5.30 дали отбой, однако спустя несколько минут снова была объявлена беспилотная опасность. В 3.30 перекрывалось движение по Крымскому мосту. Сейчас проезд открыт. По данным канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, в 6.00 с обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.В Севастополе поздно вечером в понедельник объявляли воздушную тревогу. Ближе к часу ночи губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку ВСУ.По предварительной информации никто из людей не пострадал.Отбой воздушной тревоги прозвучал в 5.26 во вторник.На данный момент морской транспорт работает, кроме линии "Артиллерийская бухта - Северная". Троллейбусы на всех маршрутах ходят с увеличенным интервалом. Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало запускать смс- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.*Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма