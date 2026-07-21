https://crimea.ria.ru/20260721/nizhnegorskiy-rayon-gde-zaryadit-telefon-i-kupit-lekarstva-bez-sveta-1157853033.html

Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света

Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света

В Нижнегорском районе Крыма, как и в других муниципалитетах, где есть перебои с электроснабжением, предпринимается ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T20:25

2026-07-21T20:25

2026-07-21T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма, как и в других муниципалитетах, где есть перебои с электроснабжением, предпринимается ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Мининформ публикует актуальную сводку для населения с данными о том, где можно зарядить телефоны, адресами аптек, продуктовых магазинов и работающих банкоматов.Где бесплатно зарядить телефоны:Где найти банкоматы для снятия наличных: Банкоматы доступны во время работы генератора и при наличии интернета.Где купить лекарства за "безнал", когда нет света:Где купить продукты в период отключения электроэнергии:Актуальное расписание общественного транспорта можно посмотреть по ссылке.Водоснабжение:Для уточнения графика подачи воды необходимо обращаться в администрации сельских поселений.Контактные телефоны и адреса администраций сельских поселений размещены по ссылке.Газоснабжение:Чтобы подать заявку на поставку сжиженного газа, жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться в администрацию сельского поселения.Гражданам льготных категорий для подачи заявки нужно обращаться в администрацию сельского поселения или в управление социальной защиты населения администрации Нижнегорского района (пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 10). Телефоны: +7-36550-2-12-71, +7-36550-2-16-37. График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, сб., вс. – выходной.Телефоны дежурно-диспетчерских служб:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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