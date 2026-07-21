Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света
Нижнегорский район Крыма – актуальные данные о работе точек зарядки телефонов и магазинов
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФармацевт выбирает лекарства в аптеке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма, как и в других муниципалитетах, где есть перебои с электроснабжением, предпринимается ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Мининформ публикует актуальную сводку для населения с данными о том, где можно зарядить телефоны, адресами аптек, продуктовых магазинов и работающих банкоматов.
Где бесплатно зарядить телефоны:
- —аптека "Семья" (пгт Нижнегорский, ул. Юбилейная, 12а; ежедневно, с 8:00 до 21:00);
- —администрация Нижнегорского района (пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 11, пн. – пт. с 9:00 до 17:00; сб. – вс. с 9:00 до 14:00).
- —Магазин "Пауэр Сити" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 48; ежедневно с 08:00 до 16:00).
- —Для жителей района организована бесплатная точка Wi-Fi (пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, 10, ежедневно, с 9:00 до 21:00).
Где найти банкоматы для снятия наличных:
- —ПСБ – магазин "Крымский Смак" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 16б)
- —ВТБ – центральный офис (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87).
Банкоматы доступны во время работы генератора и при наличии интернета.
Где купить лекарства за "безнал", когда нет света:
- —Аптека "Юрий" (пгт Нижнегорский, ул. Пригородная, 1а; ул. Победы, 85) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —Аптека "Апрель" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 46) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —Аптека (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 16б) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —"Социальная аптека" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 64; ул. Молодежная, 18б, ул. Молодежная, 3);
- —Аптека ИП Караваева Надежда (пгт Нижнегорский, ул.Лесная,5).
Где купить продукты в период отключения электроэнергии:
- —"ПУД" (пгт Нижнегорский, ул. Молодежная) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —"Крымский Смак" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 16б) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —"Доброцен" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 1а) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —магазин "Превосходный" (пгт Нижнегорский, ул. Нижнегорская, 2) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —магазин "Людмила" (пгт Нижнегорский, ул.Папанина, 27) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —магазин "Теремок" (пгт Нижнегорский, ул.Дьяченко,33) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —магазин "Продукты" (с. Лиственное, ул. Советская, 26) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —магазин "Продукты" (с. Зоркино, ул. Крымская, 34) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —магазин "Продукты" (с. Ивановка, ул. Ленина, 1а) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —магазин "Продукты" (с. Ломоносово, Пушкина, 11а) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —магазин "Продукты" (с. Зеленое, пер. Парковый, 26);
- —магазин "Продукты" (пгт Нижнегорский, ул. Крылова, 27).
Актуальное расписание общественного транспорта можно посмотреть по ссылке.
Водоснабжение:
Для уточнения графика подачи воды необходимо обращаться в администрации сельских поселений.
Контактные телефоны и адреса администраций сельских поселений размещены по ссылке.
Газоснабжение:
Чтобы подать заявку на поставку сжиженного газа, жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться в администрацию сельского поселения.
Гражданам льготных категорий для подачи заявки нужно обращаться в администрацию сельского поселения или в управление социальной защиты населения администрации Нижнегорского района (пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 10). Телефоны: +7-36550-2-12-71, +7-36550-2-16-37. График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, сб., вс. – выходной.
Телефоны дежурно-диспетчерских служб:
- —Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнегорского района (ЕДДС): +7-978-256-56-53 (круглосуточно);
- —горячая линия администрации Нижнегорского района: +7-978-502-67-31 (пн. – пт. с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00);
- —для жителей Нижнегорского района МУП "Вода Нижнегорья": +7-36550-2-10-36;
- —для жителей Нижнегорского района ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-918-47-08, +7-978-918-47-14; 8 800 506 00 04.
- —для жителей Нижнегорского района Нижнегорский РЭС ГУП РК "Крымэнерго": +7-36550-4-18-68; +7-36550-2-13-76; 8 800 506 0012 (республиканское отделение).