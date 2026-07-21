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Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света
Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света
В Нижнегорском районе Крыма, как и в других муниципалитетах, где есть перебои с электроснабжением, предпринимается ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T20:25
2026-07-21T20:25
крым
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новости крыма
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма, как и в других муниципалитетах, где есть перебои с электроснабжением, предпринимается ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Мининформ публикует актуальную сводку для населения с данными о том, где можно зарядить телефоны, адресами аптек, продуктовых магазинов и работающих банкоматов.Где бесплатно зарядить телефоны:Где найти банкоматы для снятия наличных: Банкоматы доступны во время работы генератора и при наличии интернета.Где купить лекарства за "безнал", когда нет света:Где купить продукты в период отключения электроэнергии:Актуальное расписание общественного транспорта можно посмотреть по ссылке.Водоснабжение:Для уточнения графика подачи воды необходимо обращаться в администрации сельских поселений.Контактные телефоны и адреса администраций сельских поселений размещены по ссылке.Газоснабжение:Чтобы подать заявку на поставку сжиженного газа, жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться в администрацию сельского поселения.Гражданам льготных категорий для подачи заявки нужно обращаться в администрацию сельского поселения или в управление социальной защиты населения администрации Нижнегорского района (пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 10). Телефоны: +7-36550-2-12-71, +7-36550-2-16-37. График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, сб., вс. – выходной.Телефоны дежурно-диспетчерских служб:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, нижнегорский район, новости крыма, режим чс, отключение электроэнергии в крыму, общество
Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света

Нижнегорский район Крыма – актуальные данные о работе точек зарядки телефонов и магазинов

20:25 21.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФармацевт выбирает лекарства в аптеке. Архивное фото
Фармацевт выбирает лекарства в аптеке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма, как и в других муниципалитетах, где есть перебои с электроснабжением, предпринимается ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Мининформ публикует актуальную сводку для населения с данными о том, где можно зарядить телефоны, адресами аптек, продуктовых магазинов и работающих банкоматов.

Где бесплатно зарядить телефоны:

  • аптека "Семья" (пгт Нижнегорский, ул. Юбилейная, 12а; ежедневно, с 8:00 до 21:00);
  • администрация Нижнегорского района (пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 11, пн. – пт. с 9:00 до 17:00; сб. – вс. с 9:00 до 14:00).
  • Магазин "Пауэр Сити" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 48; ежедневно с 08:00 до 16:00).
  • Для жителей района организована бесплатная точка Wi-Fi (пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, 10, ежедневно, с 9:00 до 21:00).

Где найти банкоматы для снятия наличных:

  • ПСБ – магазин "Крымский Смак" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 16б)
  • ВТБ – центральный офис (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87).
Банкоматы доступны во время работы генератора и при наличии интернета.

Где купить лекарства за "безнал", когда нет света:

  • Аптека "Юрий" (пгт Нижнегорский, ул. Пригородная, 1а; ул. Победы, 85) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • Аптека "Апрель" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 46) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • Аптека (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 16б) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • "Социальная аптека" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 64; ул. Молодежная, 18б, ул. Молодежная, 3);
  • Аптека ИП Караваева Надежда (пгт Нижнегорский, ул.Лесная,5).

Где купить продукты в период отключения электроэнергии:

  • "ПУД" (пгт Нижнегорский, ул. Молодежная) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • "Крымский Смак" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 16б) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • "Доброцен" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 1а) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • магазин "Превосходный" (пгт Нижнегорский, ул. Нижнегорская, 2) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • магазин "Людмила" (пгт Нижнегорский, ул.Папанина, 27) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • магазин "Теремок" (пгт Нижнегорский, ул.Дьяченко,33) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • магазин "Продукты" (с. Лиственное, ул. Советская, 26) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • магазин "Продукты" (с. Зоркино, ул. Крымская, 34) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • магазин "Продукты" (с. Ивановка, ул. Ленина, 1а) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • магазин "Продукты" (с. Ломоносово, Пушкина, 11а) – во время работы генератора и при наличии интернета;
  • магазин "Продукты" (с. Зеленое, пер. Парковый, 26);
  • магазин "Продукты" (пгт Нижнегорский, ул. Крылова, 27).
Актуальное расписание общественного транспорта можно посмотреть по ссылке.

Водоснабжение:

Для уточнения графика подачи воды необходимо обращаться в администрации сельских поселений.
Контактные телефоны и адреса администраций сельских поселений размещены по ссылке.

Газоснабжение:

Чтобы подать заявку на поставку сжиженного газа, жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться в администрацию сельского поселения.
Гражданам льготных категорий для подачи заявки нужно обращаться в администрацию сельского поселения или в управление социальной защиты населения администрации Нижнегорского района (пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 10). Телефоны: +7-36550-2-12-71, +7-36550-2-16-37. График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, сб., вс. – выходной.

Телефоны дежурно-диспетчерских служб:

  • Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнегорского района (ЕДДС): +7-978-256-56-53 (круглосуточно);
  • горячая линия администрации Нижнегорского района: +7-978-502-67-31 (пн. – пт. с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00);
  • для жителей Нижнегорского района МУП "Вода Нижнегорья": +7-36550-2-10-36;
  • для жителей Нижнегорского района ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-918-47-08, +7-978-918-47-14; 8 800 506 00 04.
  • для жителей Нижнегорского района Нижнегорский РЭС ГУП РК "Крымэнерго": +7-36550-4-18-68; +7-36550-2-13-76; 8 800 506 0012 (республиканское отделение).
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