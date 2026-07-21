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Названо условие всплеска ипотечного кредитования в России - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Названо условие всплеска ипотечного кредитования в России
Названо условие всплеска ипотечного кредитования в России - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Названо условие всплеска ипотечного кредитования в России
Всплеска ипотечного кредитования в России ожидать не стоит до тех пор, пока ключевую ставку не снизят до 10%. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T07:55
2026-07-21T07:55
ключевая ставка
ипотека
анатолий аксаков
россия
новости
недвижимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Всплеска ипотечного кредитования в России ожидать не стоит до тех пор, пока ключевую ставку не снизят до 10%. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам парламентария, зафиксированный в июне рост количества ипотечных кредитов вряд ли можно назвать переломом в этой сфере.При этом, отметил Аксаков, застройщики ищут варианты для увеличения спроса на жилье, предлагая различные рассрочки и схемы оплаты."Благодаря этому спрос на жилье мог подрасти. Но кардинально ситуация может измениться только со снижением ключевой ставки до 10%", – подчеркнул глава финансового комитета Госдумы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин В Крыму растет внутренний спрос на недвижимость Как изменились цены на жилье в Крыму
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ключевая ставка, ипотека, анатолий аксаков, россия, новости, недвижимость
Названо условие всплеска ипотечного кредитования в России

Всплеска ипотечного кредитования не будет до снижения ключевой ставки до 10% – Аксаков

07:55 21.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Всплеска ипотечного кредитования в России ожидать не стоит до тех пор, пока ключевую ставку не снизят до 10%. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

"Пока ключевая ставка не опустится до 10%, я не думаю, что у нас будет всплеск ипотечного кредитования и перелом, связанный с активизацией ипотечного кредитования", – сказал он.

По словам парламентария, зафиксированный в июне рост количества ипотечных кредитов вряд ли можно назвать переломом в этой сфере.
При этом, отметил Аксаков, застройщики ищут варианты для увеличения спроса на жилье, предлагая различные рассрочки и схемы оплаты.
"Благодаря этому спрос на жилье мог подрасти. Но кардинально ситуация может измениться только со снижением ключевой ставки до 10%", – подчеркнул глава финансового комитета Госдумы.
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Ключевая ставкаИпотекаАнатолий АксаковРоссияНовостиНедвижимость
 
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