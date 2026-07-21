https://crimea.ria.ru/20260721/nazvano-uslovie-vspleska-ipotechnogo-kreditovaniya-v-rossii-1157799349.html

Названо условие всплеска ипотечного кредитования в России

Названо условие всплеска ипотечного кредитования в России - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Названо условие всплеска ипотечного кредитования в России

Всплеска ипотечного кредитования в России ожидать не стоит до тех пор, пока ключевую ставку не снизят до 10%. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T07:55

2026-07-21T07:55

2026-07-21T07:55

ключевая ставка

ипотека

анатолий аксаков

россия

новости

недвижимость

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111652/98/1116529877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f782ae48b992c89db9bbf061b4e9c5d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Всплеска ипотечного кредитования в России ожидать не стоит до тех пор, пока ключевую ставку не снизят до 10%. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам парламентария, зафиксированный в июне рост количества ипотечных кредитов вряд ли можно назвать переломом в этой сфере.При этом, отметил Аксаков, застройщики ищут варианты для увеличения спроса на жилье, предлагая различные рассрочки и схемы оплаты."Благодаря этому спрос на жилье мог подрасти. Но кардинально ситуация может измениться только со снижением ключевой ставки до 10%", – подчеркнул глава финансового комитета Госдумы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне должны получать купленные квартиры вовремя – Путин В Крыму растет внутренний спрос на недвижимость Как изменились цены на жилье в Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ключевая ставка, ипотека, анатолий аксаков, россия, новости, недвижимость