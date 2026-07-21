https://crimea.ria.ru/20260721/nad-sevastopolem-sbity-56-ukrainskikh-bespilotnikov--1157824173.html

Над Севастополем сбиты 56 украинских беспилотников

Над Севастополем сбиты 56 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Над Севастополем сбиты 56 украинских беспилотников

56 вражеских беспилотников уничтожены над Севастополем в ночь на 21 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T09:24

2026-07-21T09:24

2026-07-21T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. 56 вражеских беспилотников уничтожены над Севастополем в ночь на 21 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о выбитых окнах на втором этаже частного дома на Северной стороне и о падении обломков трех беспилотников. Люди не пострадали.Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА, сообщили ранее в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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