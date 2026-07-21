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Над Севастополем сбиты 56 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Над Севастополем сбиты 56 украинских беспилотников
Над Севастополем сбиты 56 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Над Севастополем сбиты 56 украинских беспилотников
56 вражеских беспилотников уничтожены над Севастополем в ночь на 21 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T09:24
2026-07-21T09:24
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беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. 56 вражеских беспилотников уничтожены над Севастополем в ночь на 21 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о выбитых окнах на втором этаже частного дома на Северной стороне и о падении обломков трех беспилотников. Люди не пострадали.Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА, сообщили ранее в Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами России381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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Над Севастополем сбиты 56 украинских беспилотников

Развожаев: над Севастополем за ночь сбиты 56 украинских беспилотников

09:24 21.07.2026
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. 56 вражеских беспилотников уничтожены над Севастополем в ночь на 21 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Минувшей ночью наши военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбиты 56 БПЛА", - проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.
Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о выбитых окнах на втором этаже частного дома на Северной стороне и о падении обломков трех беспилотников. Люди не пострадали.
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА, сообщили ранее в Минобороны России.
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