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Над Крымом и регионами России сбили 123 украинских БПЛА
Над Крымом и регионами России сбили 123 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Над Крымом и регионами России сбили 123 украинских БПЛА
Над Крымом и регионами России за день сбили 123 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T20:54
2026-07-21T20:54
2026-07-21T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Над Крымом и регионами России за день сбили 123 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ Новости СВО: что произошло на линии фронта за суткиВС РФ за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 беспилотников
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф
Над Крымом и регионами России сбили 123 украинских БПЛА
Минобороны: над Крымом и регионами России за день сбили 123 украинских БПЛА