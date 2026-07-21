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На Украине учительницу оштрафовали за русский язык на уроке

На Украине учительницу оштрафовали за русский язык на уроке - РИА Новости Крым, 21.07.2026

На Украине учительницу оштрафовали за русский язык на уроке

Учительницу одного из киевских лицеев оштрафовали за показ на уроке фрагмента мультфильма на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T22:36

2026-07-21T22:36

2026-07-21T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Учительницу одного из киевских лицеев оштрафовали за показ на уроке фрагмента мультфильма на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка на Украине.Уточняется, что к языковому омбудсмену обратился отец одного из учеников, который пожаловался, что его сыну-первокласснику и другим школьникам во время занятия учительница показала "фрагмент мультфильма, звуковое сопровождение которого было выполнено на русском языке".Действия преподавателя трактовали как "грубое и недопустимое нарушение законодательства".По результатам рассмотрения материалов был составлен акт и протокол об административном правонарушении.Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык.В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский язык объявили вне закона в ПолтавеНа Украине хотят наказывать людей за "украинфобию": к чему это приведетКультурный вандализм: Москалькова о штрафах за русский язык на Украине

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украина, киев, русский язык, в мире, политика, новости