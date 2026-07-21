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Мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область
Мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область
За минувшие сутки одна мирная жительница Херсонской области погибла и еще семь человек получили ранения при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T12:02
2026-07-21T12:02
владимир сальдо
херсонская область
новости сво
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки одна мирная жительница Херсонской области погибла и еще семь человек получили ранения при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В Великих Копанях Алешкинского округа удар БПЛА унес жизнь женщины 1986 года рождения. При другой атаке пострадал мужчина 1960 года рождения. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.Также на дороге между Клинами и Виноградово беспилотник атаковал женщин 1998 и 1973 года рождения. У них минно-взрывные травмы.В Великой Лепетихе в результате удара дрона ранена женщина 1999 года рождения. На дороге между Виноградово и Тарасовкой атака беспилотника привела к ранению мужчины 1992 года рождения. На дороге между Чаплинкой и Каховкой атакован грузовой автомобиль. Ранен мужчина 1960 года рождения. В Алешках при ударе беспилотника пострадал мужчина 1954 года рождения.Кроме того, повреждены имущество и инфраструктура в Антоновке, Брилевке, Великих Копанях, Виноградово, Воскресенке, Ильинке, Каменке, Каховке, Костогрызово, Нижних Серогозах, Новой Маячке, Райском, Скадовке, Таврийске и Юбилейном.20 июля Сальдо сообщил, что Киев объявил обязательную эвакуацию из новых районов Херсона и населенных пунктов правобережья Херсонщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь раненыВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненыхТрое мирных жителей Херсонской области погибли из-за ударов ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир сальдо, херсонская область, новости сво, атаки всу, происшествия
Мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область

При атаке ВСУ на Херсонскую область погибла женщина и семь человек ранены

12:02 21.07.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСОбстрелы ВСУ Херсонской области
Обстрелы ВСУ Херсонской области
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки одна мирная жительница Херсонской области погибла и еще семь человек получили ранения при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Великих Копанях Алешкинского округа удар БПЛА унес жизнь женщины 1986 года рождения. При другой атаке пострадал мужчина 1960 года рождения. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
Также на дороге между Клинами и Виноградово беспилотник атаковал женщин 1998 и 1973 года рождения. У них минно-взрывные травмы.
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСОбстрелы ВСУ Херсонской области
Обстрелы ВСУ Херсонской области
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
Обстрелы ВСУ Херсонской области
В Великой Лепетихе в результате удара дрона ранена женщина 1999 года рождения. На дороге между Виноградово и Тарасовкой атака беспилотника привела к ранению мужчины 1992 года рождения. На дороге между Чаплинкой и Каховкой атакован грузовой автомобиль. Ранен мужчина 1960 года рождения. В Алешках при ударе беспилотника пострадал мужчина 1954 года рождения.
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСОбстрелы ВСУ Херсонской области
Обстрелы ВСУ Херсонской области
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
Обстрелы ВСУ Херсонской области
Кроме того, повреждены имущество и инфраструктура в Антоновке, Брилевке, Великих Копанях, Виноградово, Воскресенке, Ильинке, Каменке, Каховке, Костогрызово, Нижних Серогозах, Новой Маячке, Райском, Скадовке, Таврийске и Юбилейном.
20 июля Сальдо сообщил, что Киев объявил обязательную эвакуацию из новых районов Херсона и населенных пунктов правобережья Херсонщины.
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Владимир СальдоХерсонская областьНовости СВОАтаки ВСУПроисшествия
 
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