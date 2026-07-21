https://crimea.ria.ru/20260721/meduchrezhdeniyam-simferopolya-vydelili-26-mln-rubley-na-generatory-1157828542.html

Медучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторы

Медучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторы - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Медучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторы

Медучреждениям Симферополя выделили более 26 миллионов рублей на закупку дизель-генераторных установок. Соответствующее распоряжение принял Совет министров... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T20:11

2026-07-21T20:11

2026-07-21T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Медучреждениям Симферополя выделили более 26 миллионов рублей на закупку дизель-генераторных установок. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Средства на закупку дизель-генераторных установок направят четырем медучреждениям Симферополя. Больше всех получит Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко – 16 миллионов рублей. Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 выделили 6 миллионов рублей, Симферопольской поликлинике №2 – около 2,8 миллиона рублей, Симферопольской поликлинике №5 – почти 1,5 миллиона рублей.Отчитаться об использовании выделенных средств Министерство здравоохранения Крыма должно до 15 января 2027 года, отмечается в документе. Контроль за выполнением распоряжения возложили на вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико.Ранее сообщалось, что в Крыму выделят почти 100 миллионов рублей на закупку дизель-генераторов и другого оборудования для обеспечения работы Северо-Крымского канала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе готовят порядок заправки генераторов на случай отключения светаКрым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской областиЖителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторами

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, минздрав крыма, больница, субсидии, режим чс, отключение электроэнергии в крыму