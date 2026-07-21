Медучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторы
Больницам и поликлиникам Симферополя выделили 26 млн рублей на закупку дизель-генераторов
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБольницы Крыма продолжают работать после обесточивания
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Медучреждениям Симферополя выделили более 26 миллионов рублей на закупку дизель-генераторных установок. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
"Выделить из резервного фонда Совета министров РК Министерству здравоохранения Крыма бюджетные ассигнования на мероприятия по ликвидации техногенной ЧС регионального характера регионального уровня реагирования, сложившейся с 26 июня 2026 года на территории Крыма, для предоставления субсидии на приобретение источников автономного электроснабжения в сумме 26 293,06 тысяч рублей", – говорится в тексте документа.
Средства на закупку дизель-генераторных установок направят четырем медучреждениям Симферополя. Больше всех получит Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко – 16 миллионов рублей. Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 выделили 6 миллионов рублей, Симферопольской поликлинике №2 – около 2,8 миллиона рублей, Симферопольской поликлинике №5 – почти 1,5 миллиона рублей.
Отчитаться об использовании выделенных средств Министерство здравоохранения Крыма должно до 15 января 2027 года, отмечается в документе. Контроль за выполнением распоряжения возложили на вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико.
Ранее сообщалось, что в Крыму выделят почти 100 миллионов рублей на закупку дизель-генераторов и другого оборудования для обеспечения работы Северо-Крымского канала.
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