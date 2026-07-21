https://crimea.ria.ru/20260721/lesa-kryma-zakryvayut-dlya-posescheniya-1157830725.html

Леса Крыма закрывают для посещения

Леса Крыма закрывают для посещения - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Леса Крыма закрывают для посещения

В Крыму из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов, кроме установленных мест отдыха и пеших туристических маршрутов. Соответствующий приказ... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T12:31

2026-07-21T12:31

2026-07-21T12:31

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леса крыма

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новости крыма

минэкологии крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов, кроме установленных мест отдыха и пеших туристических маршрутов. Соответствующий приказ опубликован на сайте минэкологии и природных ресурсов республики.В частности, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.В трех районах Крыма до 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность, предупреждали накануне в региональном главке МЧС. На западе полуострова режим чрезвычайной пожарной опасности действует с 20 июня. С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следят более трехсот межведомственных патрульных групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в КрымуВ Крыму объявлено экстренное предупреждение – чрезвычайная пожароопасностьЧем грозит Крыму аномальная жара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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