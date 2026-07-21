https://crimea.ria.ru/20260721/leninskiy-rayon-kak-rabotayut-magaziny-i-apteki-v-usloviyakh-otsutstviya-sveta-1157632516.html

Ленинский район: как работают магазины и аптеки без света

Ленинский район: как работают магазины и аптеки без света - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Ленинский район: как работают магазины и аптеки без света

Мининформ Крыма собрал сводку актуальных контактных данных, адресов и графиков работы, которые помогут жителям Ленинского района ориентироваться в ситуации с... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T16:25

2026-07-21T16:25

2026-07-21T16:25

ленинский район

крым

новости крыма

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отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119272846_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_41241119f4e76a1726835ae7b7223569.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Мининформ Крыма собрал сводку актуальных контактных данных, адресов и графиков работы, которые помогут жителям Ленинского района ориентироваться в ситуации с отсутствием электроэнергии.Ниже информация о центрах содействия населению, об организациях, отвечающих за водоснабжение, энергоснабжение, а также о работе аптек, магазинов и банкоматов. Также указаны номера дежурно-диспетчерских служб для экстренной связи.Центры содействияВ пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оказания оперативной помощи гражданам. Они расположены по адресам:Точки бесплатной зарядки электрических устройствЖители пгт Ленино могут зарядить свои телефоны по адресу: ул. Пушкина, 3а в офисе "Комфорт XXI век"; каждому пользователю предоставляется 30 минут.Жители г. Щёлкино могут зарядить телефоны по адресу: Первый мкр-н, 6, секция 7 в офисе "Комфорт XXI век" на первом этаже.Жители остальных населенных пунктов Ленинского района могут обращаться в администрации сельских поселений.Контактные данные администраций сельских поселений Ленинского района по ссылке.ВодоснабжениеВ случае длительного отсутствия водоснабжения информацию можно узнать по номеру телефона ГУП РК "Вода Крыма" Ленинского района: +7-979-014-68-89 (диспетчерская).ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону+7-978-826-69-62 (пн. – пт. с 8:00 до 16:00).Банкоматы с возможностью выдачи наличныхГенбанк – офис, пгт Ленино, ул. Пушкина, 39ж;Банк "Россия" – офис, пгт Ленино, пр. Энгельса, 11а/6;ВТБ:Аптеки, работающие по безналичному расчетуМагазины, работающие по безналу при отсутствии электроэнергииМагазины, работающие только по наличному расчету при отсутствии электроэнергииАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылке.Телефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия: +7-978-083-06-47, +7-36557-4-10-66 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно): +7-978-700-12-29, +7-978-700-01-44;ГУП РК "Вода Крыма":+7-36557-40259, +7-979-014-68-89 (диспетчерская).ГУП РК "Крымгазсети":8-800-506-00-04 – круглосуточная горячая линия, +7-978-086-38-28, +7-978-216-70-71, +7-978-551-72-76.ГУП РК "Крымэнерго":8-800-506-00-12 (республиканское отделение), +7-36557-4-11-61, +7-978-954-42-02 (аварийная служба).*Данные предоставлены Министерством внутренней политики, информации и связи КрымаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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