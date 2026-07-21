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Кусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевику
Кусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевику - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Кусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевику
Севастопольские аграрии в этом году планируют собрать более 11 тонн ежевики. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбор ягоды уже стартовал. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T19:48
2026-07-21T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии в этом году планируют собрать более 11 тонн ежевики. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбор ягоды уже стартовал.В пример он привел одно из предприятий, где в прошлом году с половины гектара собрали четыре тонны ежевики, а в этом рассчитывают получить вдвое больше. Еще полгектара молодых посадок начнут плодоносить в следующем сезоне.Садоводство в Севастополе развивается благодаря государственной поддержке, подчеркнул он. В этом году предприятия получили 7,4 млн рублей субсидий. Эти средства направили на строительство теплиц для выращивания малины, а также на приобретение оборудования.Также в текущем сезоне аграрии Севастополя планируют собрать более 130 тонн клубники с площади 16 гектаров, сообщала ранее во вторник пресс-служба правительства города. На одной из ферм региона воду для полива очищают до состояния дистиллята, а в теплицах звучит микс из классической и электронной музыки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешниСладкая и с кислинкой: первый урожай земляники собирают в КрымуВ Севастополе собрали двойной урожай яблок
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, урожай в крыму, урожай, сельское хозяйство, михаил развожаев, новости севастополя
Кусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевику
Севастопольские аграрии в этом году планируют собрать более 11 тонн ежевики – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии в этом году планируют собрать более 11 тонн ежевики. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбор ягоды уже стартовал.
"В Севастополе начался сбор ежевики. В этом году наши аграрии планируют получить не менее 11 тонн ягоды", – обозначил ожидания губернатор в своем канале в МАКС.
В пример он привел одно из предприятий, где в прошлом году с половины гектара собрали четыре тонны ежевики, а в этом рассчитывают получить вдвое больше. Еще полгектара молодых посадок начнут плодоносить в следующем сезоне.
"Сейчас урожай собирают каждые два дня. На одной из плантаций выращивают ремонтантный сорт Блек Джем — крупную сладкую ягоду с легкой кислинкой. У кустов нет колючек — это упрощает работу. А ягоды хорошо хранятся и легко выдерживают перевозку, поэтому продают их не только в Севастополе, но и в Москве", – написал Развожаев.
Садоводство в Севастополе развивается благодаря государственной поддержке, подчеркнул он. В этом году предприятия получили 7,4 млн рублей субсидий. Эти средства направили на строительство теплиц для выращивания малины, а также на приобретение оборудования.
Также в текущем сезоне аграрии Севастополя планируют собрать более 130 тонн клубники
с площади 16 гектаров, сообщала ранее во вторник пресс-служба правительства города. На одной из ферм региона воду для полива очищают до состояния дистиллята, а в теплицах звучит микс из классической и электронной музыки.
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