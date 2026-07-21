https://crimea.ria.ru/20260721/kusty-bez-kolyuchek-i-postavki-v-moskvu-kak-v-sevastopole-rastyat-ezheviku-1157845664.html

Кусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевику

Кусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевику - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Кусты без колючек и поставки в Москву: как в Севастополе растят ежевику

Севастопольские аграрии в этом году планируют собрать более 11 тонн ежевики. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбор ягоды уже стартовал. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T19:48

2026-07-21T19:48

2026-07-21T19:48

севастополь

урожай в крыму

урожай

сельское хозяйство

михаил развожаев

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157845273_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a127b1ccebb030a635be46683ce7c7b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии в этом году планируют собрать более 11 тонн ежевики. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, сбор ягоды уже стартовал.В пример он привел одно из предприятий, где в прошлом году с половины гектара собрали четыре тонны ежевики, а в этом рассчитывают получить вдвое больше. Еще полгектара молодых посадок начнут плодоносить в следующем сезоне.Садоводство в Севастополе развивается благодаря государственной поддержке, подчеркнул он. В этом году предприятия получили 7,4 млн рублей субсидий. Эти средства направили на строительство теплиц для выращивания малины, а также на приобретение оборудования.Также в текущем сезоне аграрии Севастополя планируют собрать более 130 тонн клубники с площади 16 гектаров, сообщала ранее во вторник пресс-служба правительства города. На одной из ферм региона воду для полива очищают до состояния дистиллята, а в теплицах звучит микс из классической и электронной музыки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешниСладкая и с кислинкой: первый урожай земляники собирают в КрымуВ Севастополе собрали двойной урожай яблок

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, урожай в крыму, урожай, сельское хозяйство, михаил развожаев, новости севастополя