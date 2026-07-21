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Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света

Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света

Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T16:53

2026-07-21T16:53

2026-07-21T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, ранее сообщили власти.Все попавшие под эту категорию граждане, которые подали соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тысяч рублей, добавил Аксенов. Он подчеркнул, что крымчане должны получать все положенные выплаты в проактивном режиме и без лишней бюрократии.Сергей Аксенов также обсудил с главами городов Евпатория и Саки пути решения наиболее острых вопросов жизнеобеспечения в условиях периодического отсутствия электроэнергии и водоснабжения.По его словам, сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос дополнительной поддержки предпринимателей.Ранее пошаговый алгоритм получения выплаты в размере 15 тысяч рублей разъяснила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатамиПомочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерахРежим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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