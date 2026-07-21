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Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света
Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света
Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T16:53
2026-07-21T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, ранее сообщили власти.Все попавшие под эту категорию граждане, которые подали соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тысяч рублей, добавил Аксенов. Он подчеркнул, что крымчане должны получать все положенные выплаты в проактивном режиме и без лишней бюрократии.Сергей Аксенов также обсудил с главами городов Евпатория и Саки пути решения наиболее острых вопросов жизнеобеспечения в условиях периодического отсутствия электроэнергии и водоснабжения.По его словам, сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос дополнительной поддержки предпринимателей.Ранее пошаговый алгоритм получения выплаты в размере 15 тысяч рублей разъяснила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатамиПомочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерахРежим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт
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крым, сергей аксенов, новости крыма, режим чс, евпатория, саки, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии
Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света

Крым получит еще 5 млрд рублей на выплату компенсаций людям за отсутствие электричества

16:53 21.07.2026 (обновлено: 17:07 21.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, ранее сообщили власти.
"По согласованию с президентом иинистерство финансов РФ дополнительно выделит 5 млрд рублей Республике Крым на выплату компенсаций жителям, которые более двух суток оставались без электроэнергии", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Все попавшие под эту категорию граждане, которые подали соответствующие заявки, в кратчайшие сроки получат выплату в размере 15 тысяч рублей, добавил Аксенов.
Он подчеркнул, что крымчане должны получать все положенные выплаты в проактивном режиме и без лишней бюрократии.
Сергей Аксенов также обсудил с главами городов Евпатория и Саки пути решения наиболее острых вопросов жизнеобеспечения в условиях периодического отсутствия электроэнергии и водоснабжения.
По его словам, сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос дополнительной поддержки предпринимателей.
"С министерством труда РФ согласован ряд мер, в том числе выплата 2/3 от средней заработной платы сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой. До конца следующей недели после необходимых согласований перечень принятых решений будет озвучен", - добавил глава Крыма.
Ранее пошаговый алгоритм получения выплаты в размере 15 тысяч рублей разъяснила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Елена Романовская.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение по установленным графикам.
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