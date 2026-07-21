https://crimea.ria.ru/20260721/krymskiy-most-zakryt---chto-izvestno-1157827177.html

Крымский мост закрыт - что известно

Крымский мост закрыт - что известно - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Крымский мост закрыт - что известно

Крымский мост временно перекрыт для проезда. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T14:39

2026-07-21T14:39

2026-07-21T14:41

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

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безопасность республики крым и севастополя

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост временно перекрыт для проезда. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Во вторник мост уже перекрывали для проезда. Ограничения действовали около часа. В 11:54 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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