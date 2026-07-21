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Крымский мост закрыт - что известно
Крымский мост закрыт - что известно - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Крымский мост закрыт - что известно
Крымский мост временно перекрыт для проезда. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T14:39
2026-07-21T14:39
2026-07-21T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост временно перекрыт для проезда. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Во вторник мост уже перекрывали для проезда. Ограничения действовали около часа. В 11:54 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост закрыт - что известно
Крымский мост закрыт для проезда
14:39 21.07.2026 (обновлено: 14:41 21.07.2026)