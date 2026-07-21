Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260721/krymskiy-most-zakryli-dlya-proezda-1157806901.html
Крымский мост закрыли для проезда
Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Крымский мост закрыли для проезда
Движение по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T11:01
2026-07-21T11:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_053577734836c2562c422a6dbeb5eed6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_623f803db02d34cad88e5ea6e1c7111c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Крымский мост закрыли для проезда

Движение по Крымскому мосту перекрыто - что известно

11:01 21.07.2026
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
12:31Леса Крыма закрывают для посещения
12:20Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения
12:09Ситуация в Джанкойском районе Крыма: как работают ФАПы и амбулатории
12:02Мирная жительница погибла и 7 человек ранены при атаке ВСУ на Херсонскую область
11:55Движение по Крымскому мосту открыли
11:48Приморск в Запорожской области подвергся массированной атаке ВСУ
11:39В Европе обеспокоены намерением Германии получить ядерное оружие - СВР
11:30Смена адреса и новые услуги: Центр соцпомощи Севастополя переехал
11:15В центре Симферополя горит кафе
11:10ВСУ ударили двумя дронами по фуре в Брянской области – водитель ранен
11:01Крымский мост закрыли для проезда
10:54В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку
10:50В Севастополе ограничили электроснабжение
10:42В Севастополе фермеры выращивают клубнику в теплицах под классическую музыку
10:29Он любил Крым: что говорил Задорнов о полуострове – ко дню рождения сатирика
10:20В Севастополе остановили троллейбусы и отключили фонтаны
10:05Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева
09:55Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК
09:429 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область
Лента новостейМолния