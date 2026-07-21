Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения
У Крымского моста после возобновления движения в очереди с обеих сторон стоят 500 авто
12:20 21.07.2026 (обновлено: 12:21 21.07.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после временной приостановки движения выросли очереди перед пунктами досмотра. Сейчас по обе стороны пролива находятся 500 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В 11 утра во вторник мост перекрыли. Ограничения действовали около часа. В 11:54 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
"По состоянию на 12:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани проезда ждут 200 авто.
Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.