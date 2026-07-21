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Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения
На Крымском мосту после временной приостановки движения выросли очереди перед пунктами досмотра. Сейчас по обе стороны пролива находятся 500 автомобилей. Об... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T12:20
2026-07-21T12:21
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после временной приостановки движения выросли очереди перед пунктами досмотра. Сейчас по обе стороны пролива находятся 500 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.В 11 утра во вторник мост перекрыли. Ограничения действовали около часа. В 11:54 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.Со стороны Тамани проезда ждут 200 авто.Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения

У Крымского моста после возобновления движения в очереди с обеих сторон стоят 500 авто

12:20 21.07.2026 (обновлено: 12:21 21.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после временной приостановки движения выросли очереди перед пунктами досмотра. Сейчас по обе стороны пролива находятся 500 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В 11 утра во вторник мост перекрыли. Ограничения действовали около часа. В 11:54 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
"По состоянию на 12:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани проезда ждут 200 авто.
Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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