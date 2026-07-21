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Крымский мост после остановки движения – очередь выросла с обеих сторон - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Крымский мост после остановки движения – очередь выросла с обеих сторон
Крымский мост после остановки движения – очередь выросла с обеих сторон - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Крымский мост после остановки движения – очередь выросла с обеих сторон
На Крымском мосту после второй за день приостановки движения выросли очереди перед пунктами досмотра. Сейчас по обе стороны пролива находятся 550 автомобилей... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T16:45
2026-07-21T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после второй за день приостановки движения выросли очереди перед пунктами досмотра. Сейчас по обе стороны пролива находятся 550 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Во вторник мост перекрывали дважды – в 11 и в 14.38. Во первый раз ограничение продлилось около часа. Во второй движение автотранспорта возобновили в 15.14.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань
Крымский мост после остановки движения – очередь выросла с обеих сторон

Крымский мост после остановки движения - проезда ждут 550 авто

16:45 21.07.2026 (обновлено: 16:46 21.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после второй за день приостановки движения выросли очереди перед пунктами досмотра. Сейчас по обе стороны пролива находятся 550 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Во вторник мост перекрывали дважды – в 11 и в 14.38. Во первый раз ограничение продлилось около часа. Во второй движение автотранспорта возобновили в 15.14.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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