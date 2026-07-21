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Крымский мост - ситуация на объекте утром во вторник - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Крымский мост - ситуация на объекте утром во вторник
Крымский мост - ситуация на объекте утром во вторник - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Крымский мост - ситуация на объекте утром во вторник
На подходах к Крымскому мосту утром во вторник нет очередей. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T07:03
2026-07-21T07:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту утром во вторник нет очередей. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ночью движение по Крымскому мосту перекрывали примерно на полчаса.Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост - ситуация на объекте утром во вторник

Крымский мост сейчас свободен для проезда в обе стороны

07:03 21.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. На подходах к Крымскому мосту утром во вторник нет очередей. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 7 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Ночью движение по Крымскому мосту перекрывали примерно на полчаса.
Мост закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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