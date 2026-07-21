Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства
Помощь жителям Красноперекопска – актуальные телефоны и адреса
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАптека
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В условиях отсутствия электроснабжения для жителей Красноперекопска организованы пункты помощи, где есть гарантированная связь и можно получить необходимую поддержку по разным вопросам.
Актуальные контактные данные, адреса, телефоны и графики работы служб города, предоставил мининформ Крыма.
Центры содействия
Пункты, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам, расположены по адресам:
- —г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 15 (Дворец культуры) с 9:00 до 20:00 – здесь можно обратиться за помощью, если столкнулись с жизненно трудными ситуациями в данный период;
- —г. Красноперекопск, площадь Героев Перекопа, 1а (администрация города) с 8:00 до 22:00 – здесь могут зарядить телефоны и другие важные технические устройства одновременно 200 абонентов, на первом этаже доступен холодильник для хранения лекарств, в том числе инсулина.
Точки бесплатной зарядки электрических устройств
- —г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 15 (Дворец культуры) с 9:00 до 20:00;
- —г. Красноперекопск, площадь Героев Перекопа, 1а (администрация города) с 8:00 до 22:00;
- —автостанция Красноперекопск, ул. Таврическая, 17 с 5:00 до 20:00.
Газоснабжение
Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жители могут обратиться к председателю своего СНТ.
Водоснабжение
В городе переоборудованы станции очистки питьевой воды: они функционируют в вечернее время. Набрать воду, полностью соответствующую санитарным нормам, можно по адресам:
- —8-й микрорайон, 3;
- —ул. Озерная, 5;
- —10-й микрорайон, 14.
Контактная информация ГУП РК "Вода Крыма:
- —республиканский номер Информационного центра: 8-800-506-00-05 (оператор) с понедельника по пятницу c 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 20:00;
- —Центральная диспетчерская служба работает круглосуточно: 8-978-097-18-11 (аварийная служба);
- —Красноперекопское отделение: +7-36565-2-16-56, +7-978-877-44-90 (в будние дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
Банкоматы
По состоянию на 21.07.2026 все банки и банкоматы работают в штатном режиме
Аптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения электроэнергии
- —"Социальная аптека" (ул. Таврическая, 11);
- —"Социальная аптека" (ул. Калинина, 2);
- —Аптека "ДА" (ул. Калинина, 7);
- —"Экономная аптека" (ул. Калинина, 6).
В аптеках доступны оба способа оплаты: наличными и банковской картой.
Актуальное расписание общественного транспорта по ссылке.
Телефоны для связи с экстренными службами
Телефоны установлены в общедоступных местах, работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в следующие аварийные службы:
- —101 – пожарная охрана и спасатели;
- —102 – полиция;
- —103 – скорая медицинская помощь;
- —104 – аварийная газовая служба;
- —112 – единая служба экстренной помощи.
Адреса установленных телефонов:
- —ул. Героев Перекопа, 1а (здание администрации);
- —ул. Менделеева, 24 (здание почты);
- —ул. Чапаева, 13 (здание ЗАГСа);
- —ул. Менделеева, 5 (недалеко от памятника Ленину);
- —ул. Калинина, 12 (торец дома).
Телефоны дежурно-диспетчерских служб
Горячая линия: +7-978-199-42-70 в рабочие дни с 8:00 до 17:00.
Единая дежурно-диспетчерская служба: +7-36565-3-11-28, +7-36565-2-04-04, +7-978-701-15-27.
ГУП РК "Крымэнерго":
Круглосуточная горячая линия по вопросам отключения и нарушения качества электроэнергии: 8-800-506-00-12 (с мобильного), 0-800-506-00-12 (со стационарного), +7-978-993-69-51(для приема SMS).
Местное отделение: +7-36565-2-10-75.
ГУП РК "Крымгазсети":
Аварийная служба: 104.
Единый номер: 8-800-506-00-04 (с мобильного), 0-800-506-00-04 и +7-36565-2-37-91 (со стационарного).