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Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства
Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства
В условиях отсутствия электроснабжения для жителей Красноперекопска организованы пункты помощи, где есть гарантированная связь и можно получить необходимую... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T19:25
2026-07-21T19:25
новости крыма
крым
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
красноперекопск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В условиях отсутствия электроснабжения для жителей Красноперекопска организованы пункты помощи, где есть гарантированная связь и можно получить необходимую поддержку по разным вопросам.Актуальные контактные данные, адреса, телефоны и графики работы служб города, предоставил мининформ Крыма.Центры содействияПункты, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам, расположены по адресам:Точки бесплатной зарядки электрических устройствГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жители могут обратиться к председателю своего СНТ.ВодоснабжениеВ городе переоборудованы станции очистки питьевой воды: они функционируют в вечернее время. Набрать воду, полностью соответствующую санитарным нормам, можно по адресам:Контактная информация ГУП РК "Вода Крыма:БанкоматыПо состоянию на 21.07.2026 все банки и банкоматы работают в штатном режимеАптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения электроэнергииВ аптеках доступны оба способа оплаты: наличными и банковской картой.Актуальное расписание общественного транспорта по ссылке.Телефоны для связи с экстренными службамиТелефоны установлены в общедоступных местах, работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в следующие аварийные службы:Адреса установленных телефонов:Телефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия: +7-978-199-42-70 в рабочие дни с 8:00 до 17:00.Единая дежурно-диспетчерская служба: +7-36565-3-11-28, +7-36565-2-04-04, +7-978-701-15-27.ГУП РК "Крымэнерго":Круглосуточная горячая линия по вопросам отключения и нарушения качества электроэнергии: 8-800-506-00-12 (с мобильного), 0-800-506-00-12 (со стационарного), +7-978-993-69-51(для приема SMS).Местное отделение: +7-36565-2-10-75.ГУП РК "Крымгазсети":Аварийная служба: 104.Единый номер: 8-800-506-00-04 (с мобильного), 0-800-506-00-04 и +7-36565-2-37-91 (со стационарного).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, режим чс, отключение электроэнергии в крыму, красноперекопск
Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства

Помощь жителям Красноперекопска – актуальные телефоны и адреса

19:25 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В условиях отсутствия электроснабжения для жителей Красноперекопска организованы пункты помощи, где есть гарантированная связь и можно получить необходимую поддержку по разным вопросам.
Актуальные контактные данные, адреса, телефоны и графики работы служб города, предоставил мининформ Крыма.

Центры содействия

Пункты, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам, расположены по адресам:
  • г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 15 (Дворец культуры) с 9:00 до 20:00 – здесь можно обратиться за помощью, если столкнулись с жизненно трудными ситуациями в данный период;
  • г. Красноперекопск, площадь Героев Перекопа, 1а (администрация города) с 8:00 до 22:00 – здесь могут зарядить телефоны и другие важные технические устройства одновременно 200 абонентов, на первом этаже доступен холодильник для хранения лекарств, в том числе инсулина.

Точки бесплатной зарядки электрических устройств

  • г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 15 (Дворец культуры) с 9:00 до 20:00;
  • г. Красноперекопск, площадь Героев Перекопа, 1а (администрация города) с 8:00 до 22:00;
  • автостанция Красноперекопск, ул. Таврическая, 17 с 5:00 до 20:00.

Газоснабжение

Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жители могут обратиться к председателю своего СНТ.

Водоснабжение

В городе переоборудованы станции очистки питьевой воды: они функционируют в вечернее время. Набрать воду, полностью соответствующую санитарным нормам, можно по адресам:
  • 8-й микрорайон, 3;
  • ул. Озерная, 5;
  • 10-й микрорайон, 14.
Контактная информация ГУП РК "Вода Крыма:
  • республиканский номер Информационного центра: 8-800-506-00-05 (оператор) с понедельника по пятницу c 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 20:00;
  • Центральная диспетчерская служба работает круглосуточно: 8-978-097-18-11 (аварийная служба);
  • Красноперекопское отделение: +7-36565-2-16-56, +7-978-877-44-90 (в будние дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).

Банкоматы

По состоянию на 21.07.2026 все банки и банкоматы работают в штатном режиме

Аптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения электроэнергии

  • "Социальная аптека" (ул. Таврическая, 11);
  • "Социальная аптека" (ул. Калинина, 2);
  • Аптека "ДА" (ул. Калинина, 7);
  • "Экономная аптека" (ул. Калинина, 6).
В аптеках доступны оба способа оплаты: наличными и банковской картой.
Актуальное расписание общественного транспорта по ссылке.

Телефоны для связи с экстренными службами

Телефоны установлены в общедоступных местах, работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в следующие аварийные службы:
  • 101 – пожарная охрана и спасатели;
  • 102 – полиция;
  • 103 – скорая медицинская помощь;
  • 104 – аварийная газовая служба;
  • 112 – единая служба экстренной помощи.
Адреса установленных телефонов:
  • ул. Героев Перекопа, 1а (здание администрации);
  • ул. Менделеева, 24 (здание почты);
  • ул. Чапаева, 13 (здание ЗАГСа);
  • ул. Менделеева, 5 (недалеко от памятника Ленину);
  • ул. Калинина, 12 (торец дома).

Телефоны дежурно-диспетчерских служб

Горячая линия: +7-978-199-42-70 в рабочие дни с 8:00 до 17:00.
Единая дежурно-диспетчерская служба: +7-36565-3-11-28, +7-36565-2-04-04, +7-978-701-15-27.
ГУП РК "Крымэнерго":
Круглосуточная горячая линия по вопросам отключения и нарушения качества электроэнергии: 8-800-506-00-12 (с мобильного), 0-800-506-00-12 (со стационарного), +7-978-993-69-51(для приема SMS).
Местное отделение: +7-36565-2-10-75.
ГУП РК "Крымгазсети":
Аварийная служба: 104.
Единый номер: 8-800-506-00-04 (с мобильного), 0-800-506-00-04 и +7-36565-2-37-91 (со стационарного).
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