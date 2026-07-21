https://crimea.ria.ru/20260721/krasnoperekopskiy-rayon--gde-snyat-dengi-i-kupit-lekarstva-1157624047.html

Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства

Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства

В условиях отсутствия электроснабжения для жителей Красноперекопска организованы пункты помощи, где есть гарантированная связь и можно получить необходимую... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T19:25

2026-07-21T19:25

2026-07-21T19:25

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режим чс

отключение электроэнергии в крыму

красноперекопск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В условиях отсутствия электроснабжения для жителей Красноперекопска организованы пункты помощи, где есть гарантированная связь и можно получить необходимую поддержку по разным вопросам.Актуальные контактные данные, адреса, телефоны и графики работы служб города, предоставил мининформ Крыма.Центры содействияПункты, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам, расположены по адресам:Точки бесплатной зарядки электрических устройствГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жители могут обратиться к председателю своего СНТ.ВодоснабжениеВ городе переоборудованы станции очистки питьевой воды: они функционируют в вечернее время. Набрать воду, полностью соответствующую санитарным нормам, можно по адресам:Контактная информация ГУП РК "Вода Крыма:БанкоматыПо состоянию на 21.07.2026 все банки и банкоматы работают в штатном режимеАптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения электроэнергииВ аптеках доступны оба способа оплаты: наличными и банковской картой.Актуальное расписание общественного транспорта по ссылке.Телефоны для связи с экстренными службамиТелефоны установлены в общедоступных местах, работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в следующие аварийные службы:Адреса установленных телефонов:Телефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия: +7-978-199-42-70 в рабочие дни с 8:00 до 17:00.Единая дежурно-диспетчерская служба: +7-36565-3-11-28, +7-36565-2-04-04, +7-978-701-15-27.ГУП РК "Крымэнерго":Круглосуточная горячая линия по вопросам отключения и нарушения качества электроэнергии: 8-800-506-00-12 (с мобильного), 0-800-506-00-12 (со стационарного), +7-978-993-69-51(для приема SMS).Местное отделение: +7-36565-2-10-75.ГУП РК "Крымгазсети":Аварийная служба: 104.Единый номер: 8-800-506-00-04 (с мобильного), 0-800-506-00-04 и +7-36565-2-37-91 (со стационарного).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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