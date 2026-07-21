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Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников
Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников
Министерство просвещения РФ опубликовало перечень произведений, включенных в федеральные образовательные программы для начальной, средней и старшей школы, а... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T18:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Министерство просвещения РФ опубликовало перечень произведений, включенных в федеральные образовательные программы для начальной, средней и старшей школы, а также рекомендации для внеклассного чтения. В списки, размещенные во вторник на сайте министерства, среди прочего вошли произведения патриотической направленности, в том числе о Крымской войне, Великой Отечественной войне и специальной военной операции."Министерством просвещения РФ подготовлены списки произведений, включенных в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, произведений, рекомендованных для внеклассного чтения, а также произведений патриотической направленности, созданных современными писателями", - говорится в сообщении.Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, отметил глава ведомства Сергей Кравцов.Книга посвящена событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии в России. Автор монографии использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Приведенные факты позволяют читателю понять предпосылки и причины, приведшие к свержению монархического строя самой крупной империи мира того времени.Также в список книг патриотической направленности включены произведения о специальной военной операции: Николай Иванов "Суворовец Воевода", Олег Измайлов "Донбасс - сердце России", Александр Можаев "За чертой", Валерий Поволяев "Путь кочевника", Алексей Шорохов "Бранная слава", а также сборник под редакцией Татьяны Родионовой "Поэzия русской зимы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, минпросвещения рф, образование в россии, общество, книги, литература
Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников
Минпросвещения включило книгу митрополита Тихона в список произведений для школьников
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым.
Министерство просвещения РФ опубликовало
перечень произведений, включенных в федеральные образовательные программы для начальной, средней и старшей школы, а также рекомендации для внеклассного чтения. В списки, размещенные во вторник на сайте министерства, среди прочего вошли произведения патриотической направленности, в том числе о Крымской войне, Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
"Министерством просвещения РФ подготовлены списки произведений, включенных в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, произведений, рекомендованных для внеклассного чтения, а также произведений патриотической направленности, созданных современными писателями", - говорится в сообщении.
Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, отметил глава ведомства Сергей Кравцов.
Так, в список произведений, включенных в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, в раздел для "10-11 классы, углубленный уровень" вошла книга митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
(Шевкунова) "Гибель империи. Российский урок". Свою работу владыка Тихон презентовал в Симферополе в декабре 2023 года.
Книга посвящена событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии в России. Автор монографии использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Приведенные факты позволяют читателю понять предпосылки и причины, приведшие к свержению монархического строя самой крупной империи мира того времени.
В частности, в список произведений патриотической направленности вошли произведения уроженца Севастополя Владимира Шигина ("Севастополь. Город русской славы"), а также Олега Роя ("Сыны Победы", "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма"), Николая Дубровина ("Первая оборона Севастополя 1854–1855 гг. "Русская Троя"), Андрея Шагланова ("Севастополь останется русским!" Оборона и освобождение Крыма 1941-1944").
Также в список книг патриотической направленности включены произведения о специальной военной операции: Николай Иванов "Суворовец Воевода", Олег Измайлов "Донбасс - сердце России", Александр Можаев "За чертой", Валерий Поволяев "Путь кочевника", Алексей Шорохов "Бранная слава", а также сборник под редакцией Татьяны Родионовой "Поэzия русской зимы".
"Списки уже направлены во все субъекты Российской Федерации. Они созданы в рамках формирования единого образовательного пространства, а также проведения мероприятий, способствующих развитию школьных библиотек и повышению интереса детей к чтению. Это важный шаг к тому, чтобы образование было одинаково качественным по всей России – от Калининграда до Владивостока", - подчеркнули в Минпросвещения.
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