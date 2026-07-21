https://crimea.ria.ru/20260721/kniga-mitropolita-tikhona-vklyuchena-v-spisok-literatury-dlya-shkolnikov-1157850753.html

Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников

Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников

Министерство просвещения РФ опубликовало перечень произведений, включенных в федеральные образовательные программы для начальной, средней и старшей школы, а... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T18:23

2026-07-21T18:23

2026-07-21T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Министерство просвещения РФ опубликовало перечень произведений, включенных в федеральные образовательные программы для начальной, средней и старшей школы, а также рекомендации для внеклассного чтения. В списки, размещенные во вторник на сайте министерства, среди прочего вошли произведения патриотической направленности, в том числе о Крымской войне, Великой Отечественной войне и специальной военной операции."Министерством просвещения РФ подготовлены списки произведений, включенных в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, произведений, рекомендованных для внеклассного чтения, а также произведений патриотической направленности, созданных современными писателями", - говорится в сообщении.Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, отметил глава ведомства Сергей Кравцов.Книга посвящена событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии в России. Автор монографии использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Приведенные факты позволяют читателю понять предпосылки и причины, приведшие к свержению монархического строя самой крупной империи мира того времени.Также в список книг патриотической направленности включены произведения о специальной военной операции: Николай Иванов "Суворовец Воевода", Олег Измайлов "Донбасс - сердце России", Александр Можаев "За чертой", Валерий Поволяев "Путь кочевника", Алексей Шорохов "Бранная слава", а также сборник под редакцией Татьяны Родионовой "Поэzия русской зимы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минпросвещения рф, образование в россии, общество, книги, литература