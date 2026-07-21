Рейтинг@Mail.ru
Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260721/kniga-mitropolita-tikhona-vklyuchena-v-spisok-literatury-dlya-shkolnikov-1157850753.html
Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников
Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников
Министерство просвещения РФ опубликовало перечень произведений, включенных в федеральные образовательные программы для начальной, средней и старшей школы, а... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T18:23
2026-07-21T18:23
россия
минпросвещения рф
образование в россии
общество
книги
литература
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145184414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b61aa42bd3a4591b6392a2292036269.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Министерство просвещения РФ опубликовало перечень произведений, включенных в федеральные образовательные программы для начальной, средней и старшей школы, а также рекомендации для внеклассного чтения. В списки, размещенные во вторник на сайте министерства, среди прочего вошли произведения патриотической направленности, в том числе о Крымской войне, Великой Отечественной войне и специальной военной операции."Министерством просвещения РФ подготовлены списки произведений, включенных в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, произведений, рекомендованных для внеклассного чтения, а также произведений патриотической направленности, созданных современными писателями", - говорится в сообщении.Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, отметил глава ведомства Сергей Кравцов.Книга посвящена событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии в России. Автор монографии использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Приведенные факты позволяют читателю понять предпосылки и причины, приведшие к свержению монархического строя самой крупной империи мира того времени.Также в список книг патриотической направленности включены произведения о специальной военной операции: Николай Иванов "Суворовец Воевода", Олег Измайлов "Донбасс - сердце России", Александр Можаев "За чертой", Валерий Поволяев "Путь кочевника", Алексей Шорохов "Бранная слава", а также сборник под редакцией Татьяны Родионовой "Поэzия русской зимы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145184414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c100d1871184f393c9a4b0fb16224fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, минпросвещения рф, образование в россии, общество, книги, литература
Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников

Минпросвещения включило книгу митрополита Тихона в список произведений для школьников

18:23 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеспубликанская неделя детской книги
Республиканская неделя детской книги - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Министерство просвещения РФ опубликовало перечень произведений, включенных в федеральные образовательные программы для начальной, средней и старшей школы, а также рекомендации для внеклассного чтения. В списки, размещенные во вторник на сайте министерства, среди прочего вошли произведения патриотической направленности, в том числе о Крымской войне, Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
"Министерством просвещения РФ подготовлены списки произведений, включенных в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, произведений, рекомендованных для внеклассного чтения, а также произведений патриотической направленности, созданных современными писателями", - говорится в сообщении.
Произведения, включенные в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, отметил глава ведомства Сергей Кравцов.
Так, в список произведений, включенных в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, в раздел для "10-11 классы, углубленный уровень" вошла книга митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) "Гибель империи. Российский урок". Свою работу владыка Тихон презентовал в Симферополе в декабре 2023 года.
Книга посвящена событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии в России. Автор монографии использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Приведенные факты позволяют читателю понять предпосылки и причины, приведшие к свержению монархического строя самой крупной империи мира того времени.
В частности, в список произведений патриотической направленности вошли произведения уроженца Севастополя Владимира Шигина ("Севастополь. Город русской славы"), а также Олега Роя ("Сыны Победы", "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", "Неотправленные письма"), Николая Дубровина ("Первая оборона Севастополя 1854–1855 гг. "Русская Троя"), Андрея Шагланова ("Севастополь останется русским!" Оборона и освобождение Крыма 1941-1944").
Также в список книг патриотической направленности включены произведения о специальной военной операции: Николай Иванов "Суворовец Воевода", Олег Измайлов "Донбасс - сердце России", Александр Можаев "За чертой", Валерий Поволяев "Путь кочевника", Алексей Шорохов "Бранная слава", а также сборник под редакцией Татьяны Родионовой "Поэzия русской зимы".
"Списки уже направлены во все субъекты Российской Федерации. Они созданы в рамках формирования единого образовательного пространства, а также проведения мероприятий, способствующих развитию школьных библиотек и повышению интереса детей к чтению. Это важный шаг к тому, чтобы образование было одинаково качественным по всей России – от Калининграда до Владивостока", - подчеркнули в Минпросвещения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияМинпросвещения РФОбразование в РоссииОбществоКнигиЛитература
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства
19:15В двух поселках под Евпаторией введут график подачи воды
18:55Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки
18:40Брат на брата: житель крымской столицы ответит за пьяное убийство
18:36В Запорожье разбиты снабжающие ВСУ логистические хабы
18:25Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки
18:23Книга митрополита Тихона включена в список литературы для школьников
18:08Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов
17:57Новые удары по портам Украины - повреждены сухогрузы с военными товарами для ВСУ
17:55Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света
17:49Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона
17:43ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища
17:41В Большой Ялте в небо подняли беспилотники - проходят учения
17:34"Артек" готов к приему детей в любой момент
17:25Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма
17:15Украинские чиновники украли более $3 млн на закупках для военных
17:10Умер народный художник России Владимир Пименов
17:06В Севастополе в среду ограничат электроснабжение для бизнеса
16:55Сакский район Крыма: актуальная информация по газу, воде и связи
16:53Крыму выделят еще 5 млрд рублей на компенсацию из-за отключений света
Лента новостейМолния