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Какие города Крыма остались без воды 21 июля
Какие города Крыма остались без воды 21 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Какие города Крыма остались без воды 21 июля
Во вторник, 21 июля, в некоторых населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T08:17
2026-07-21T08:17
2026-07-21T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 21 июля, в некоторых населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."21 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении.В частности, из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остались город Судак, села Морское, Междуречье и Громовка.В Алуште подача воды осуществляется по графику: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.Ранее сообщалось, что Симферопольский район Марьино и 5 пригородных сел 22 июля на сутки останутся без воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Какие города Крыма остались без воды 21 июля
В некоторых населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение 21 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 21 июля, в некоторых населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"21 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении.
В частности, из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остались город Судак, села Морское, Междуречье и Громовка.
В Алуште подача воды осуществляется по графику: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.
Ранее сообщалось
, что Симферопольский район Марьино и 5 пригородных сел 22 июля на сутки останутся без воды.
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