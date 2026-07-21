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Какие города Крыма остались без воды 21 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Какие города Крыма остались без воды 21 июля
Какие города Крыма остались без воды 21 июля - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Какие города Крыма остались без воды 21 июля
Во вторник, 21 июля, в некоторых населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T08:17
2026-07-21T08:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 21 июля, в некоторых населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."21 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении.В частности, из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остались город Судак, села Морское, Междуречье и Громовка.В Алуште подача воды осуществляется по графику: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.Ранее сообщалось, что Симферопольский район Марьино и 5 пригородных сел 22 июля на сутки останутся без воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Какие города Крыма остались без воды 21 июля

В некоторых населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение 21 июля

08:17 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник "Судакская крепость"
Музей-заповедник Судакская крепость - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 21 июля, в некоторых населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"21 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении.
В частности, из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды остались город Судак, села Морское, Междуречье и Громовка.
В Алуште подача воды осуществляется по графику: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что Симферопольский район Марьино и 5 пригородных сел 22 июля на сутки останутся без воды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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