https://crimea.ria.ru/20260721/kak-ne-peregretsya-v-zharu-1157847578.html
Как не перегреться в жару
Как не перегреться в жару - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Как не перегреться в жару
Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T21:57
2026-07-21T21:57
2026-07-21T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице только в период до 10 часов утра или после 18:00. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.Как уберечься от жарыПо его словам, в такую жаркую погоду особенно важно планировать свою деятельность заранее. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, лучше всего вовсе воздержаться от походов на улицу днем."Самое жаркое время суток - с 10 утра и до 18 часов. И в это жаркое время, когда температура воздуха превышает 30 градусов Цельсия, желательно ограничить передвижение на открытом воздухе", - напомнил он.В случае, если выхода на улицу не избежать, нужно выбирать "правильную" одежду.На отрытых участках местности, где нет тени, необходимо находиться в головном уборе, например, широкополой шляпе. Обязательное условие: головной убор должен быть хорошо проветриваемым, из натуральных тканей."Если у человека есть проблемы со здоровьем, то ему необходимо предусмотреть средства экстренной помощи на случай ухудшения состояния на такой жаркой погоде", - советует специалист.Так, если у человека астма, рядом всегда доложен находиться ингалятор. А на случай приступа стенокардии необходимо иметь при себе таблетки нитросорбита."В жаркую погоду нередко ухудшение самочувствия может быть при сердечно-сосудистой недостаточности или при заболевании почек, когда не рекомендовано пить много жидкости. В этом случае жару обязательно следует переждать в помещении, где температура воздуха близка к комфортной, где есть возможность проветрить", - рекомендует Мещеряков.Также он отметил, что работа в помещениях с кондиционером летом является идеальным вариантом.Дети тоже в зоне рискаВ жаркую погоду также необходимо с осторожностью передвигаться по улице с маленькими детьми, особенно дошкольного возраста. На солнце они могут перегреться, и ухудшение здоровья наступает быстрее, чем у взрослых."На прогулку с детьми нужно брать с собой воду, обязательны головные уборы. Гулять лучше всего в тени", - напомнил Мещеряков.Тем, кто на отдыхе, доктор рекомендовал находиться на пляже до 10 утра и после 18 вечера, а в промежутке быть в помещении, где есть возможность охладить воздух хотя бы до +24…26 градусов, хотя оптимальной считается температура +22…25.По его словам, даже если на улице +33, достаточно, если кондиционер будет выставлен на +26 градусов.Как питаться в жаркую погодуКогда на улице стоит изнуряющая жара, в рационе должно быть больше овощей, фруктов и ягод, содержащих максимальное количество как жидкости, так и микроэлементов.Помимо того, нужно помнить, что продукты, особенно скоропортящиеся, категорически нельзя хранить на жаре и брать с собой на пляж. Это поможет уберечься от пищевых отравлений и кишечных инфекций, отметил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летомПридет ли в Крым экстремальная жараКак выбрать солнцезащитный крем
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым.
Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице только в период до 10 часов утра или после 18:00. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.
Как уберечься от жары
"Повышение температуры окружающей среды выше комфортной – это уже стресс для организма. А если человек находится на жаре, да еще и выполняет какую-то физическую нагрузку, вероятность возникновения проблем со здоровьем возрастает кратно. Особенно на жаре может резко ухудшиться самочувствие тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Владимир Мещеряков.
По его словам, в такую жаркую погоду особенно важно планировать свою деятельность заранее. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, лучше всего вовсе воздержаться от походов на улицу днем.
"Самое жаркое время суток - с 10 утра и до 18 часов. И в это жаркое время, когда температура воздуха превышает 30 градусов Цельсия, желательно ограничить передвижение на открытом воздухе", - напомнил он.
В случае, если выхода на улицу не избежать, нужно выбирать "правильную" одежду.
"Одежда должна быть просторной, из натуральных, преимущественно хлопчатобумажных тканей, она должна быть хорошо вентилируема воздухом, чтобы теплообмен был максимальным и тело хорошо проветривалось", - объяснил доктор.
На отрытых участках местности, где нет тени, необходимо находиться в головном уборе, например, широкополой шляпе. Обязательное условие: головной убор должен быть хорошо проветриваемым, из натуральных тканей.
"Если у человека есть проблемы со здоровьем, то ему необходимо предусмотреть средства экстренной помощи на случай ухудшения состояния на такой жаркой погоде", - советует специалист.
Так, если у человека астма, рядом всегда доложен находиться ингалятор. А на случай приступа стенокардии необходимо иметь при себе таблетки нитросорбита.
"В жаркую погоду нередко ухудшение самочувствия может быть при сердечно-сосудистой недостаточности или при заболевании почек, когда не рекомендовано пить много жидкости. В этом случае жару обязательно следует переждать в помещении, где температура воздуха близка к комфортной, где есть возможность проветрить", - рекомендует Мещеряков.
Также он отметил, что работа в помещениях с кондиционером летом является идеальным вариантом.
Дети тоже в зоне риска
В жаркую погоду также необходимо с осторожностью передвигаться по улице с маленькими детьми, особенно дошкольного возраста. На солнце они могут перегреться, и ухудшение здоровья наступает быстрее, чем у взрослых.
"На прогулку с детьми нужно брать с собой воду, обязательны головные уборы. Гулять лучше всего в тени", - напомнил Мещеряков.
Тем, кто на отдыхе, доктор рекомендовал находиться на пляже до 10 утра и после 18 вечера, а в промежутке быть в помещении, где есть возможность охладить воздух хотя бы до +24…26 градусов, хотя оптимальной считается температура +22…25.
По его словам, даже если на улице +33, достаточно, если кондиционер будет выставлен на +26 градусов.
Как питаться в жаркую погоду
"В такую жаркую погоду нужно принимать достаточное количество жидкости, но это не значит, что нельзя пить больше или меньше. Главное, чтобы не было жажды. Важно, чтобы потоотделение было нормальным, и кожа охлаждалась", - напомнил Мещеряков.
Когда на улице стоит изнуряющая жара, в рационе должно быть больше овощей, фруктов и ягод, содержащих максимальное количество как жидкости, так и микроэлементов.
Помимо того, нужно помнить, что продукты, особенно скоропортящиеся, категорически нельзя хранить на жаре и брать с собой на пляж. Это поможет уберечься от пищевых отравлений и кишечных инфекций, отметил собеседник.
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