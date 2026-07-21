https://crimea.ria.ru/20260721/kak-ne-peregretsya-v-zharu-1157847578.html

Как не перегреться в жару

Как не перегреться в жару - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Как не перегреться в жару

Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T21:57

2026-07-21T21:57

2026-07-21T21:57

эксклюзивы риа новости крым

крым

погода

погода в крыму

крымская погода

совет эксперта

общество

здоровье

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111507/76/1115077621_0:74:5526:3182_1920x0_80_0_0_60f912705b59b9cb7a568e0b0dc03117.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице только в период до 10 часов утра или после 18:00. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.Как уберечься от жарыПо его словам, в такую жаркую погоду особенно важно планировать свою деятельность заранее. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, лучше всего вовсе воздержаться от походов на улицу днем."Самое жаркое время суток - с 10 утра и до 18 часов. И в это жаркое время, когда температура воздуха превышает 30 градусов Цельсия, желательно ограничить передвижение на открытом воздухе", - напомнил он.В случае, если выхода на улицу не избежать, нужно выбирать "правильную" одежду.На отрытых участках местности, где нет тени, необходимо находиться в головном уборе, например, широкополой шляпе. Обязательное условие: головной убор должен быть хорошо проветриваемым, из натуральных тканей."Если у человека есть проблемы со здоровьем, то ему необходимо предусмотреть средства экстренной помощи на случай ухудшения состояния на такой жаркой погоде", - советует специалист.Так, если у человека астма, рядом всегда доложен находиться ингалятор. А на случай приступа стенокардии необходимо иметь при себе таблетки нитросорбита."В жаркую погоду нередко ухудшение самочувствия может быть при сердечно-сосудистой недостаточности или при заболевании почек, когда не рекомендовано пить много жидкости. В этом случае жару обязательно следует переждать в помещении, где температура воздуха близка к комфортной, где есть возможность проветрить", - рекомендует Мещеряков.Также он отметил, что работа в помещениях с кондиционером летом является идеальным вариантом.Дети тоже в зоне рискаВ жаркую погоду также необходимо с осторожностью передвигаться по улице с маленькими детьми, особенно дошкольного возраста. На солнце они могут перегреться, и ухудшение здоровья наступает быстрее, чем у взрослых."На прогулку с детьми нужно брать с собой воду, обязательны головные уборы. Гулять лучше всего в тени", - напомнил Мещеряков.Тем, кто на отдыхе, доктор рекомендовал находиться на пляже до 10 утра и после 18 вечера, а в промежутке быть в помещении, где есть возможность охладить воздух хотя бы до +24…26 градусов, хотя оптимальной считается температура +22…25.По его словам, даже если на улице +33, достаточно, если кондиционер будет выставлен на +26 градусов.Как питаться в жаркую погодуКогда на улице стоит изнуряющая жара, в рационе должно быть больше овощей, фруктов и ягод, содержащих максимальное количество как жидкости, так и микроэлементов.Помимо того, нужно помнить, что продукты, особенно скоропортящиеся, категорически нельзя хранить на жаре и брать с собой на пляж. Это поможет уберечься от пищевых отравлений и кишечных инфекций, отметил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летомПридет ли в Крым экстремальная жараКак выбрать солнцезащитный крем

https://crimea.ria.ru/20260704/ne-dopustit-peregreva-v-krymu-iz-za-zhary-rastet-smertnost-1157374614.html

https://crimea.ria.ru/20260712/nazvany-glavnye-opasnosti-letnego-perioda-1157469803.html

https://crimea.ria.ru/20260712/pravilo-ladoni-kak-letom-uberech-domashnikh-pitomtsev-ot-ozhogov-lap-i-teplovogo-udara-1157454579.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, погода, погода в крыму, крымская погода, совет эксперта, общество, здоровье