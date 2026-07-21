Рейтинг@Mail.ru
Как не перегреться в жару - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260721/kak-ne-peregretsya-v-zharu-1157847578.html
Как не перегреться в жару
Как не перегреться в жару - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Как не перегреться в жару
Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T21:57
2026-07-21T21:57
эксклюзивы риа новости крым
крым
погода
погода в крыму
крымская погода
совет эксперта
общество
здоровье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111507/76/1115077621_0:74:5526:3182_1920x0_80_0_0_60f912705b59b9cb7a568e0b0dc03117.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице только в период до 10 часов утра или после 18:00. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.Как уберечься от жарыПо его словам, в такую жаркую погоду особенно важно планировать свою деятельность заранее. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, лучше всего вовсе воздержаться от походов на улицу днем."Самое жаркое время суток - с 10 утра и до 18 часов. И в это жаркое время, когда температура воздуха превышает 30 градусов Цельсия, желательно ограничить передвижение на открытом воздухе", - напомнил он.В случае, если выхода на улицу не избежать, нужно выбирать "правильную" одежду.На отрытых участках местности, где нет тени, необходимо находиться в головном уборе, например, широкополой шляпе. Обязательное условие: головной убор должен быть хорошо проветриваемым, из натуральных тканей."Если у человека есть проблемы со здоровьем, то ему необходимо предусмотреть средства экстренной помощи на случай ухудшения состояния на такой жаркой погоде", - советует специалист.Так, если у человека астма, рядом всегда доложен находиться ингалятор. А на случай приступа стенокардии необходимо иметь при себе таблетки нитросорбита."В жаркую погоду нередко ухудшение самочувствия может быть при сердечно-сосудистой недостаточности или при заболевании почек, когда не рекомендовано пить много жидкости. В этом случае жару обязательно следует переждать в помещении, где температура воздуха близка к комфортной, где есть возможность проветрить", - рекомендует Мещеряков.Также он отметил, что работа в помещениях с кондиционером летом является идеальным вариантом.Дети тоже в зоне рискаВ жаркую погоду также необходимо с осторожностью передвигаться по улице с маленькими детьми, особенно дошкольного возраста. На солнце они могут перегреться, и ухудшение здоровья наступает быстрее, чем у взрослых."На прогулку с детьми нужно брать с собой воду, обязательны головные уборы. Гулять лучше всего в тени", - напомнил Мещеряков.Тем, кто на отдыхе, доктор рекомендовал находиться на пляже до 10 утра и после 18 вечера, а в промежутке быть в помещении, где есть возможность охладить воздух хотя бы до +24…26 градусов, хотя оптимальной считается температура +22…25.По его словам, даже если на улице +33, достаточно, если кондиционер будет выставлен на +26 градусов.Как питаться в жаркую погодуКогда на улице стоит изнуряющая жара, в рационе должно быть больше овощей, фруктов и ягод, содержащих максимальное количество как жидкости, так и микроэлементов.Помимо того, нужно помнить, что продукты, особенно скоропортящиеся, категорически нельзя хранить на жаре и брать с собой на пляж. Это поможет уберечься от пищевых отравлений и кишечных инфекций, отметил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летомПридет ли в Крым экстремальная жараКак выбрать солнцезащитный крем
https://crimea.ria.ru/20260704/ne-dopustit-peregreva-v-krymu-iz-za-zhary-rastet-smertnost-1157374614.html
https://crimea.ria.ru/20260712/nazvany-glavnye-opasnosti-letnego-perioda-1157469803.html
https://crimea.ria.ru/20260712/pravilo-ladoni-kak-letom-uberech-domashnikh-pitomtsev-ot-ozhogov-lap-i-teplovogo-udara-1157454579.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111507/76/1115077621_737:0:5526:3592_1920x0_80_0_0_dd8e519e9903af52dfa9cf70901bb0e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода, погода в крыму, крымская погода, совет эксперта, общество, здоровье
Как не перегреться в жару

В жару людям с хроническими заболеваниями не стоит находиться на улице с 10 до 18 часов

21:57 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЖара в Симферополе
Жара в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Избежать последствий перегрева и не допустить солнечного удара в летний зной поможет одежда из натуральных тканей, правильный питьевой режим и прогулки на улице только в период до 10 часов утра или после 18:00. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Республики Крым Владимир Мещеряков.

Как уберечься от жары

"Повышение температуры окружающей среды выше комфортной – это уже стресс для организма. А если человек находится на жаре, да еще и выполняет какую-то физическую нагрузку, вероятность возникновения проблем со здоровьем возрастает кратно. Особенно на жаре может резко ухудшиться самочувствие тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями", - рассказал Владимир Мещеряков.
По его словам, в такую жаркую погоду особенно важно планировать свою деятельность заранее. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, лучше всего вовсе воздержаться от походов на улицу днем.
"Самое жаркое время суток - с 10 утра и до 18 часов. И в это жаркое время, когда температура воздуха превышает 30 градусов Цельсия, желательно ограничить передвижение на открытом воздухе", - напомнил он.
В случае, если выхода на улицу не избежать, нужно выбирать "правильную" одежду.
"Одежда должна быть просторной, из натуральных, преимущественно хлопчатобумажных тканей, она должна быть хорошо вентилируема воздухом, чтобы теплообмен был максимальным и тело хорошо проветривалось", - объяснил доктор.
На отрытых участках местности, где нет тени, необходимо находиться в головном уборе, например, широкополой шляпе. Обязательное условие: головной убор должен быть хорошо проветриваемым, из натуральных тканей.
"Если у человека есть проблемы со здоровьем, то ему необходимо предусмотреть средства экстренной помощи на случай ухудшения состояния на такой жаркой погоде", - советует специалист.
Так, если у человека астма, рядом всегда доложен находиться ингалятор. А на случай приступа стенокардии необходимо иметь при себе таблетки нитросорбита.
"В жаркую погоду нередко ухудшение самочувствия может быть при сердечно-сосудистой недостаточности или при заболевании почек, когда не рекомендовано пить много жидкости. В этом случае жару обязательно следует переждать в помещении, где температура воздуха близка к комфортной, где есть возможность проветрить", - рекомендует Мещеряков.
Также он отметил, что работа в помещениях с кондиционером летом является идеальным вариантом.
Женщина загорает у фонтанов в парке - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
4 июля, 08:48
Не допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность

Дети тоже в зоне риска

В жаркую погоду также необходимо с осторожностью передвигаться по улице с маленькими детьми, особенно дошкольного возраста. На солнце они могут перегреться, и ухудшение здоровья наступает быстрее, чем у взрослых.
"На прогулку с детьми нужно брать с собой воду, обязательны головные уборы. Гулять лучше всего в тени", - напомнил Мещеряков.
Тем, кто на отдыхе, доктор рекомендовал находиться на пляже до 10 утра и после 18 вечера, а в промежутке быть в помещении, где есть возможность охладить воздух хотя бы до +24…26 градусов, хотя оптимальной считается температура +22…25.
По его словам, даже если на улице +33, достаточно, если кондиционер будет выставлен на +26 градусов.
Отдыхающие на берегу озера Старая Кубань в Краснодаре. - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
12 июля, 18:31
Названы главные опасности летнего периода

Как питаться в жаркую погоду

"В такую жаркую погоду нужно принимать достаточное количество жидкости, но это не значит, что нельзя пить больше или меньше. Главное, чтобы не было жажды. Важно, чтобы потоотделение было нормальным, и кожа охлаждалась", - напомнил Мещеряков.
Когда на улице стоит изнуряющая жара, в рационе должно быть больше овощей, фруктов и ягод, содержащих максимальное количество как жидкости, так и микроэлементов.
Помимо того, нужно помнить, что продукты, особенно скоропортящиеся, категорически нельзя хранить на жаре и брать с собой на пляж. Это поможет уберечься от пищевых отравлений и кишечных инфекций, отметил собеседник.
Кинолог поит собаку - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
12 июля, 19:28
Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удара
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сроки ограничены: как не отравиться готовой едой и полуфабрикатами летом
Придет ли в Крым экстремальная жара
Как выбрать солнцезащитный крем
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСовет экспертаОбществоЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:52Новый главком ВСУ и деньги на выплаты крымчанам: главное за день
22:43Зеленский назначил нового главкома ВСУ
22:38В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры
22:36На Украине учительницу оштрафовали за русский язык на уроке
22:28Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады
22:19В Крыму предложили создать биржу социальных проектов
22:09Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье
21:57Как не перегреться в жару
21:46Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание
21:41Украину ждет очень трудная зима
21:29В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц
21:16Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю
21:03Джанкойский район без света: где получить помощь
20:54Над Крымом и регионами России сбили 123 украинских БПЛА
20:46Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт
20:37В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ
20:25Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света
20:11Медучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторы
19:55Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны
19:48Режим ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
Лента новостейМолния