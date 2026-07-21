https://crimea.ria.ru/20260721/grozovoy-front-idet-na-krym---obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1157832999.html

Грозовой фронт идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение

Грозовой фронт идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Грозовой фронт идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение

В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T13:00

2026-07-21T13:00

2026-07-21T13:00

штормовое предупреждение

погода в крыму

крым

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b192c0c149939f6cf2d26a58c274ec9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Также в условиях ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров, напомнили в МЧС и порекомендовали:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штормовое предупреждение, погода в крыму, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, безопасность