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Грозовой фронт идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение
Грозовой фронт идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Грозовой фронт идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T13:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Также в условиях ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров, напомнили в МЧС и порекомендовали:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Грозовой фронт идет на Крым - объявлено экстренное предупреждение
В Крыму 22 и 23 июля ожидаются ливни с грозой и градом - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 22 июля, в течение суток 23 июля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
Также в условиях ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров, напомнили в МЧС и порекомендовали:
—- исключить выход в горно-лесную местность;
—- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
—- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
— - ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
—- люди, проживающие в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел, должно принять меры по сохранности своего имущества;
—- запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с;
—- под рукой надо держать средства первичного пожаротушения;
—- водители автотранспортных средств должны быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;
—- пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги.
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