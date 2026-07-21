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Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева
Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева
60-летний агент Киева готовил теракт на Урале, его ликвидировали при вооруженном сопротивлении во время задержания. Об этом сообщила во вторник официальный... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T10:05
2026-07-21T10:05
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теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. 60-летний агент Киева готовил теракт на Урале, его ликвидировали при вооруженном сопротивлении во время задержания. Об этом сообщила во вторник официальный представитель СК России Светлана Петренко.По версии следствия, житель Тюмени, уроженец Украинской ССР, установил контакт в Telegram c представителем спецслужб Украины. По его заданию фигурант готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. Мужчина изучил систему охраны участка железнодорожных путей и график движения составов, выявил уязвимые места для размещения взрывчатки. Затем приобрел компоненты и изготовил взрывное устройство.Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке к теракту, незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. При обыске у фигуранта дома изъяли огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одной бомбы и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз. Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне, спонсирующие ВСУ, находятся в поле зрения силовиковХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактБомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота
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РИА Новости Крым
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96
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60
уральский федеральный округ, тюмень, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, украинские спецслужбы, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева

СК: агент Киева готовил теракт на Урале и был ликвидирован при вооруженном сопротивлении

10:05 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. 60-летний агент Киева готовил теракт на Урале, его ликвидировали при вооруженном сопротивлении во время задержания. Об этом сообщила во вторник официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По версии следствия, житель Тюмени, уроженец Украинской ССР, установил контакт в Telegram c представителем спецслужб Украины. По его заданию фигурант готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. Мужчина изучил систему охраны участка железнодорожных путей и график движения составов, выявил уязвимые места для размещения взрывчатки. Затем приобрел компоненты и изготовил взрывное устройство.
"В ночное время 19 июля фигурант, находясь на первом этаже заброшенного здания, расположенного в Тюмени, поместил СВУ в оборудованный им тайник. Преступная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками ФСБ России. При проведении оперативных мероприятий по задержанию фигуранта он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был ликвидирован", - проинформировала Петренко.
Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке к теракту, незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. При обыске у фигуранта дома изъяли огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одной бомбы и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз. Следствие продолжается.
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Уральский федеральный округТюменьНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерактУкраинские спецслужбыФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
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