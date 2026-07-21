https://crimea.ria.ru/20260721/gotovil-terakt-na-zheleznoy-doroge-na-urale-likvidirovan-agent-kieva-1157825754.html

Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева

Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Готовил теракт на железной дороге: на Урале ликвидирован агент Киева

60-летний агент Киева готовил теракт на Урале, его ликвидировали при вооруженном сопротивлении во время задержания. Об этом сообщила во вторник официальный... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T10:05

2026-07-21T10:05

2026-07-21T10:05

уральский федеральный округ

тюмень

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

украинские спецслужбы

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157357856_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_16cdebf39263dbd5c6be5650ae8d9df5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. 60-летний агент Киева готовил теракт на Урале, его ликвидировали при вооруженном сопротивлении во время задержания. Об этом сообщила во вторник официальный представитель СК России Светлана Петренко.По версии следствия, житель Тюмени, уроженец Украинской ССР, установил контакт в Telegram c представителем спецслужб Украины. По его заданию фигурант готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. Мужчина изучил систему охраны участка железнодорожных путей и график движения составов, выявил уязвимые места для размещения взрывчатки. Затем приобрел компоненты и изготовил взрывное устройство.Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке к теракту, незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. При обыске у фигуранта дома изъяли огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одной бомбы и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз. Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне, спонсирующие ВСУ, находятся в поле зрения силовиковХотел подорвать авто бойца СВО: на Ставрополье предотвратили терактБомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота

уральский федеральный округ

тюмень

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уральский федеральный округ, тюмень, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, украинские спецслужбы, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)