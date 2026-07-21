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Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года
Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняли в третьем чтении изменения в федеральный закон, согласно которым продляется... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T13:31
2026-07-21T13:31
2026-07-21T13:31
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гаражная амнистия
гараж
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняли в третьем чтении изменения в федеральный закон, согласно которым продляется упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.По информации Росреестра, в период действия "гаражной амнистии" в России зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Ожидается, что после принятия закона еще как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено.В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему владельцы гаражей могут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Тогда председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в РоссииГаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законеЗащита ж/д-билетов от перекупов и безопасные счета: что ждет россиян в июле
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россия, гаражная амнистия, гараж, государственная дума рф, новости
Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года
Россияне смогут в упрощенном порядке оформить свои гаражи до 1 сентября 2031 года