https://crimea.ria.ru/20260721/gosduma-prodlila-garazhnuyu-amnistiyu-do-sentyabrya-2031-goda-1157834299.html

Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года

Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняли в третьем чтении изменения в федеральный закон, согласно которым продляется... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T13:31

2026-07-21T13:31

2026-07-21T13:31

россия

гаражная амнистия

гараж

государственная дума рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняли в третьем чтении изменения в федеральный закон, согласно которым продляется упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.По информации Росреестра, в период действия "гаражной амнистии" в России зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Ожидается, что после принятия закона еще как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено.В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему владельцы гаражей могут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Тогда председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в РоссииГаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законеЗащита ж/д-билетов от перекупов и безопасные счета: что ждет россиян в июле

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2026

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россия, гаражная амнистия, гараж, государственная дума рф, новости