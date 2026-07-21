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Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года
Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняли в третьем чтении изменения в федеральный закон, согласно которым продляется... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T13:31
2026-07-21T13:31
россия
гаражная амнистия
гараж
государственная дума рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняли в третьем чтении изменения в федеральный закон, согласно которым продляется упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.По информации Росреестра, в период действия "гаражной амнистии" в России зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Ожидается, что после принятия закона еще как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено.В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему владельцы гаражей могут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Тогда председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в РоссииГаражная амнистия для крымчан станет проще из-за поправок в законеЗащита ж/д-билетов от перекупов и безопасные счета: что ждет россиян в июле
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96
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россия, гаражная амнистия, гараж, государственная дума рф, новости
Госдума продлила "гаражную амнистию" до сентября 2031 года

Россияне смогут в упрощенном порядке оформить свои гаражи до 1 сентября 2031 года

13:31 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкМногоэтажные гаражи в Крыму
Многоэтажные гаражи в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, приняли в третьем чтении изменения в федеральный закон, согласно которым продляется упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"Закон продлевает "гаражную амнистию", срок которой истекает 1 сентября 2026 года, еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Это означает, что граждане смогут в упрощенном порядке оформить свои индивидуальные гаражи и земельные участки под ними", – говорится в сообщении.
По информации Росреестра, в период действия "гаражной амнистии" в России зарегистрировано свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Ожидается, что после принятия закона еще как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено.
В 2021 году депутаты Госдумы приняли закон о "гаражной амнистии", который вступил в силу с 1 сентября. По нему владельцы гаражей могут стать официальными собственниками в упрощенном порядке. Тогда председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятые поправки коснутся более чем трех с половиной миллионов граждан России.
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РоссияГаражная амнистияГаражГосударственная Дума РФНовости
 
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