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Госдума приняла закон для стабилизации топливного рынка - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Госдума приняла закон для стабилизации топливного рынка
Госдума приняла закон для стабилизации топливного рынка - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Госдума приняла закон для стабилизации топливного рынка
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в Налоговый кодекс России, направленных на стабилизацию ситуации на топливном... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T13:55
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государственная дума рф
топливо
бензин
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в Налоговый кодекс России, направленных на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Документ был принят во вторник, 21 июля, на пленарном заседании единогласно.По словам председателя ГД Вячеслава Володина, это позволит "снять остроту вопросов в части обеспечения горюче-смазочными материалами граждан и предприятий".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, топливо, бензин, вячеслав володин, закон и право, налоги, новости, россия
Госдума приняла закон для стабилизации топливного рынка

Госдума приняла изменения в Налоговый кодекс для стабилизации ситуации на топливном рынке

13:55 21.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в Налоговый кодекс России, направленных на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
"В соответствии с законом, уточняется механизм налогообложения акцизами бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов. Также предусматривается расширение механизма топливного демпфера", – говорится в сообщении.
Документ был принят во вторник, 21 июля, на пленарном заседании единогласно.
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, это позволит "снять остроту вопросов в части обеспечения горюче-смазочными материалами граждан и предприятий".
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Государственная Дума РФТопливоБензинВячеслав ВолодинЗакон и правоНалогиНовостиРоссия
 
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