https://crimea.ria.ru/20260721/gosduma-prinyala-zakon-dlya-stabilizatsii-toplivnogo-rynka-1157836965.html

Госдума приняла закон для стабилизации топливного рынка

Госдума приняла закон для стабилизации топливного рынка - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Госдума приняла закон для стабилизации топливного рынка

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в Налоговый кодекс России, направленных на стабилизацию ситуации на топливном... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T13:55

2026-07-21T13:55

2026-07-21T13:55

государственная дума рф

топливо

бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменениях в Налоговый кодекс России, направленных на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Документ был принят во вторник, 21 июля, на пленарном заседании единогласно.По словам председателя ГД Вячеслава Володина, это позволит "снять остроту вопросов в части обеспечения горюче-смазочными материалами граждан и предприятий".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, топливо, бензин, вячеслав володин, закон и право, налоги, новости, россия