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ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка - РИА Новости Крым, 21.07.2026
ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T12:40
2026-07-21T12:40
2026-07-21T12:40
фас (федеральная антимонопольная служба)
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве.По данным службы, одна из компаний неправомерно изменила стоимость дизеля для аграриев. Предприятию направили предупреждение и потребовали снизить цену.Ранее региональные управления Федеральной антимонопольной службы России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае в связи с необоснованным ростом цен на бензин и дизтопливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы, топливо, новости
ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка