https://crimea.ria.ru/20260721/fas-zavela-15-del-protiv-uchastnikov-toplivnogo-rynka-1157831949.html

ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка

ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка - РИА Новости Крым, 21.07.2026

ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T12:40

2026-07-21T12:40

2026-07-21T12:40

фас (федеральная антимонопольная служба)

цены и тарифы

топливо

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве.По данным службы, одна из компаний неправомерно изменила стоимость дизеля для аграриев. Предприятию направили предупреждение и потребовали снизить цену.Ранее региональные управления Федеральной антимонопольной службы России направили предупреждения 13 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае в связи с необоснованным ростом цен на бензин и дизтопливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы, топливо, новости