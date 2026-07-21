https://crimea.ria.ru/20260721/eto-neizbezhno-k-chemu-privedet-zhiteley-ukrainy-eskalatsiya-kievom-konflikta-s-rossiey-1157812623.html
Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией
Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией
Неуклонное повышение Киевом уровня эскалации в конфликте с Россией демонстрирует истинное отношение украинской власти к своему народу: команде Зеленского и его... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T06:37
2026-07-21T06:37
2026-07-21T06:37
мнения
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Неуклонное повышение Киевом уровня эскалации в конфликте с Россией демонстрирует истинное отношение украинской власти к своему народу: команде Зеленского и его боевикам мирных людей не жалко на Украине так же, как и в России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политический эксперт, член Общественной палаты РК Заур Смирнов.По его мнению, наращивая эскалацию боевых действий и ударов по регионам РФ беспилотниками, украинское руководство в Киеве показывает свое отношение к мирным гражданам не только в России, но и на Украине.При этом то, что делает Россия сегодня в отношении Украины, – это пока еще мягкая сила, заметил Смирнов.И подчеркнул, что не только по сводкам российского Минобороны можно отследить, по каким объектам на Украине армия РФ наносила удары – в украинском сегменте соцсетей и в других информационных ресурсах, включая даже официальные ведомственные, тоже можно убедиться в том, что ВС РФ не осуществляют атак на гражданских людей.Тогда как украинские боевики по команде преступного режима в Киеве делают это целенаправленно, открыто и демонстративно, выкладывая ролики, добавил Смирнов. "Они показывают, как дрон влетает в гражданский автомобиль. Насколько велик цинизм даже админов каналов, которые называют это "ударами по логистике", – сказал гость эфира.Как пример террористической сущности украинской власти он вспомнил озвученные ее представителями цели – сделать Крым "украинским или безлюдным", что, по словам Смирнова, не добавляет крымчанам желания быть вместе с Украиной, а вот усилить удары по ней – вполне.Поэтому тем, кто сегодня на Украине делает популистские заявления, в частности, о Крыме, вместо этого надо задуматься, где они сами будут жить завтра, считает Смирнов."Существование самой Украины под большим вопросом. Той Украины, которая была до 2014 года, уже нет и никогда не будет. То, что сегодня на Украине, невозможно назвать государством, субъектом права либо субъектом суверенитета. И никто не понимает, что из этого будет завтра, из чего оно будет состоять: из какого населения, кто будет руководителем и по каким законам будет жить", – сказал эксперт.Помимо беспрецедентных фактов преступлений ТЦК с отловом людей на фронт одной из недавних ярчайших иллюстраций того, как Киев относится к своим людям, гражданским и военным, стал случай в освобожденной российской армией Константиновке в ДНР, считает Смирнов. На днях туда пытались пробраться двое украинских военнослужащих, чтобы "воткнуть флаг" Украины и снять фейковое видео о том, что город якобы под контролем ВСУ.Позже оба они, взятые в плен ВС РФ, рассказали на камеру, как их послали на верную смерть, и поблагодарили за спасение российских бойцов 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, а в конце "видеодоклада" произнесли: "Слава Российской Федерации!"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить РоссияГрупповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФНовости СВО: потери Киева растут на всех фронтах
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мнения, заур смирнов, крым, россия, украина
Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией
Ответные меры России на эскалацию конфликта Киевом коснутся всех граждан Украины – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым.
Неуклонное повышение Киевом уровня эскалации в конфликте с Россией демонстрирует истинное отношение украинской власти к своему народу: команде Зеленского и его боевикам мирных людей не жалко на Украине так же, как и в России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политический эксперт, член Общественной палаты РК Заур Смирнов.
По его мнению, наращивая эскалацию боевых действий и ударов по регионам РФ беспилотниками, украинское руководство в Киеве показывает свое отношение к мирным гражданам не только в России, но и на Украине.
"Потому что ответные меры, как бы мы ни хотели, насколько бы ни были гуманными, к сожалению, будут касаться и украинцев гражданских в том числе. Это неизбежно. И если дальше продолжится эта история, то российская армия должна будет применять все свои возможные инструменты для защиты российского гражданского населения. И в этой ситуации опять-таки пострадают простые украинцы", – сказал спикер.
При этом то, что делает Россия сегодня в отношении Украины, – это пока еще мягкая сила, заметил Смирнов.
И подчеркнул, что не только по сводкам российского Минобороны можно отследить, по каким объектам на Украине армия РФ наносила удары – в украинском сегменте соцсетей и в других информационных ресурсах, включая даже официальные ведомственные, тоже можно убедиться в том, что ВС РФ не осуществляют атак на гражданских людей.
Тогда как украинские боевики по команде преступного режима в Киеве делают это целенаправленно, открыто и демонстративно, выкладывая ролики, добавил Смирнов. "Они показывают, как дрон влетает в гражданский автомобиль. Насколько велик цинизм даже админов каналов, которые называют это "ударами по логистике", – сказал гость эфира.
Как пример террористической сущности украинской власти он вспомнил озвученные ее представителями цели – сделать Крым "украинским или безлюдным", что, по словам Смирнова, не добавляет крымчанам желания быть вместе с Украиной, а вот усилить удары по ней – вполне.
"Стоп-кран еще не снят. Все-таки те удары, которые сегодня наносят вооруженные силы Российской Федерации, в том числе и по одесским объектам, и в Киеве, они сугубо направлены на военные объекты, либо на те, которые с ними связаны", – отметил собеседник.
Поэтому тем, кто сегодня на Украине делает популистские заявления, в частности, о Крыме, вместо этого надо задуматься, где они сами будут жить завтра, считает Смирнов.
"Существование самой Украины под большим вопросом. Той Украины, которая была до 2014 года, уже нет и никогда не будет. То, что сегодня на Украине, невозможно назвать государством, субъектом права либо субъектом суверенитета. И никто не понимает, что из этого будет завтра, из чего оно будет состоять: из какого населения, кто будет руководителем и по каким законам будет жить", – сказал эксперт.
Помимо беспрецедентных фактов преступлений ТЦК с отловом людей на фронт одной из недавних ярчайших иллюстраций того, как Киев относится к своим людям, гражданским и военным, стал случай в освобожденной российской армией Константиновке
в ДНР, считает Смирнов. На днях туда пытались пробраться двое украинских военнослужащих, чтобы "воткнуть флаг" Украины и снять фейковое видео о том, что город якобы под контролем ВСУ.
Позже оба они, взятые в плен ВС РФ, рассказали на камеру, как их послали на верную смерть, и поблагодарили за спасение российских бойцов 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, а в конце "видеодоклада" произнесли: "Слава Российской Федерации!"
"Наши ребята молодцы, просто красавцы – показали на весь мир, каким образом руководство Украины относится к своим людям, и они это сказали вслух: "нас бросили, весь батальон погиб, осталось два человека, мы благодарны российским бойцам..." Вот это картина сегодня современной Украины", – подытожил эксперт.
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