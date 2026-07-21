https://crimea.ria.ru/20260721/eto-neizbezhno-k-chemu-privedet-zhiteley-ukrainy-eskalatsiya-kievom-konflikta-s-rossiey-1157812623.html

Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией

Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией

Неуклонное повышение Киевом уровня эскалации в конфликте с Россией демонстрирует истинное отношение украинской власти к своему народу: команде Зеленского и его... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T06:37

2026-07-21T06:37

2026-07-21T06:37

мнения

заур смирнов

крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Неуклонное повышение Киевом уровня эскалации в конфликте с Россией демонстрирует истинное отношение украинской власти к своему народу: команде Зеленского и его боевикам мирных людей не жалко на Украине так же, как и в России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политический эксперт, член Общественной палаты РК Заур Смирнов.По его мнению, наращивая эскалацию боевых действий и ударов по регионам РФ беспилотниками, украинское руководство в Киеве показывает свое отношение к мирным гражданам не только в России, но и на Украине.При этом то, что делает Россия сегодня в отношении Украины, – это пока еще мягкая сила, заметил Смирнов.И подчеркнул, что не только по сводкам российского Минобороны можно отследить, по каким объектам на Украине армия РФ наносила удары – в украинском сегменте соцсетей и в других информационных ресурсах, включая даже официальные ведомственные, тоже можно убедиться в том, что ВС РФ не осуществляют атак на гражданских людей.Тогда как украинские боевики по команде преступного режима в Киеве делают это целенаправленно, открыто и демонстративно, выкладывая ролики, добавил Смирнов. "Они показывают, как дрон влетает в гражданский автомобиль. Насколько велик цинизм даже админов каналов, которые называют это "ударами по логистике", – сказал гость эфира.Как пример террористической сущности украинской власти он вспомнил озвученные ее представителями цели – сделать Крым "украинским или безлюдным", что, по словам Смирнова, не добавляет крымчанам желания быть вместе с Украиной, а вот усилить удары по ней – вполне.Поэтому тем, кто сегодня на Украине делает популистские заявления, в частности, о Крыме, вместо этого надо задуматься, где они сами будут жить завтра, считает Смирнов."Существование самой Украины под большим вопросом. Той Украины, которая была до 2014 года, уже нет и никогда не будет. То, что сегодня на Украине, невозможно назвать государством, субъектом права либо субъектом суверенитета. И никто не понимает, что из этого будет завтра, из чего оно будет состоять: из какого населения, кто будет руководителем и по каким законам будет жить", – сказал эксперт.Помимо беспрецедентных фактов преступлений ТЦК с отловом людей на фронт одной из недавних ярчайших иллюстраций того, как Киев относится к своим людям, гражданским и военным, стал случай в освобожденной российской армией Константиновке в ДНР, считает Смирнов. На днях туда пытались пробраться двое украинских военнослужащих, чтобы "воткнуть флаг" Украины и снять фейковое видео о том, что город якобы под контролем ВСУ.Позже оба они, взятые в плен ВС РФ, рассказали на камеру, как их послали на верную смерть, и поблагодарили за спасение российских бойцов 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, а в конце "видеодоклада" произнесли: "Слава Российской Федерации!"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить РоссияГрупповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФНовости СВО: потери Киева растут на всех фронтах

https://crimea.ria.ru/20260718/vernut-krym-v-sentyabre--chto-otvetili-kievu-na-ugrozu-zakhvata-poluostrova-1157761796.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, заур смирнов, крым, россия, украина