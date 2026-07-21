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Джанкойский район без света: где получить помощь

Джанкойский район без света: где получить помощь - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Джанкойский район без света: где получить помощь

В Джанкойском районе Крыма, который в результате повреждения энергосетей оказался обесточен, организованы локации, где жители могут получить помощь... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T21:03

2026-07-21T21:03

2026-07-21T21:03

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма, который в результате повреждения энергосетей оказался обесточен, организованы локации, где жители могут получить помощь. Информационную сводку подготовили в республиканском министерстве информационной политики и связи.Адреса центров содействия:Здесь же можно бесплатно подзарядить телефоны.График работы: ежедневно, с 8:00 до 17:00.Водоснабжение:Чтобы подать заявку на подвоз воды, нужно обратиться в администрацию сельского поселения.В случае возникновения вопросов по водоснабжению обращаться по номеру телефона: +7 (978) 899-43-67.Газоснабжение:Для подачи заявки на поставку сжиженного газа, жителям негазифицированных сел нужно обратиться в администрацию сельского поселения.Банкоматы, где можно снять наличные деньги:Банк "ВТБ (ПАО)":В Джанкое:Джанкойский район:ПАО "Сбербанк":г. Джанкой, ул. Ленина, 36 (пн. – пт. с 8:30 до 18:00, сб. с 8:30 до 16:30);Банк "Россия":г. Джанкой, ул. Ленина, 65/1 – офис 2 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).Аптеки, в которых доступна оплата за безналичный расчет без света:Актуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке.Телефоны дежурно-диспетчерских служб:Горячая линия администрации Джанкойского района:+7-36564-3-40-20; +7-978-908-70-07 (в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00).Единая дежурно-диспетчерская служба Джанкойского района:+7-36564-4-39-01; +7-978-868-15-80 (круглосуточно).По вопросам обеспечения водоснабжения – МУП "Райбытсервис": +7-978-900-49-88 (абон. отдел, пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Джанкойский филиал ГУП РК "Крымэнерго":+7-978-925-81-09; +7-978-954-43-79; +7-978-925-81-69 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Джанкойский филиал ГУП РК "Крымгазсети":+ 7-978-737-00-37; + 7-978-737-00-66 (абон. отдел, передача показаний, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).Образование:На территории района функционирует 15 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования (в режиме кратковременного пребывания, без питания):1. "Азовский детский сад "Тополек";2. "Победненский детский сад "Искорка";3. "Изумрудновский детский сад "Аленушка";4. "Лобановская школа-детский сад";5. "Светловский детский сад "Солнышко";6. "Целинновский детский сад "Ромашка";7. "Ярковский детский сад "Жаворонок";8. "Луганская школа-детский сад";9. "Майский детский сад "Солнышко";10. "Заречненская школа-детский сад";11. "Заречненская школа с крымскотатарским языком обучения-детский сад";12. "Стальновский детский сад "Ивушка";13. "Масловская школа – детский сад";14. "Новостепновский детский сад "Радуга";15. "Рощинская школа детский сад".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

джанкойский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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