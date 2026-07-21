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Джанкойский район без света: где получить помощь - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Джанкойский район без света: где получить помощь
Джанкойский район без света: где получить помощь - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Джанкойский район без света: где получить помощь
В Джанкойском районе Крыма, который в результате повреждения энергосетей оказался обесточен, организованы локации, где жители могут получить помощь... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T21:03
2026-07-21T21:03
джанкойский район
крым
новости крыма
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма, который в результате повреждения энергосетей оказался обесточен, организованы локации, где жители могут получить помощь. Информационную сводку подготовили в республиканском министерстве информационной политики и связи.Адреса центров содействия:Здесь же можно бесплатно подзарядить телефоны.График работы: ежедневно, с 8:00 до 17:00.Водоснабжение:Чтобы подать заявку на подвоз воды, нужно обратиться в администрацию сельского поселения.В случае возникновения вопросов по водоснабжению обращаться по номеру телефона: +7 (978) 899-43-67.Газоснабжение:Для подачи заявки на поставку сжиженного газа, жителям негазифицированных сел нужно обратиться в администрацию сельского поселения.Банкоматы, где можно снять наличные деньги:Банк "ВТБ (ПАО)":В Джанкое:Джанкойский район:ПАО "Сбербанк":г. Джанкой, ул. Ленина, 36 (пн. – пт. с 8:30 до 18:00, сб. с 8:30 до 16:30);Банк "Россия":г. Джанкой, ул. Ленина, 65/1 – офис 2 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).Аптеки, в которых доступна оплата за безналичный расчет без света:Актуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке.Телефоны дежурно-диспетчерских служб:Горячая линия администрации Джанкойского района:+7-36564-3-40-20; +7-978-908-70-07 (в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00).Единая дежурно-диспетчерская служба Джанкойского района:+7-36564-4-39-01; +7-978-868-15-80 (круглосуточно).По вопросам обеспечения водоснабжения – МУП "Райбытсервис": +7-978-900-49-88 (абон. отдел, пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Джанкойский филиал ГУП РК "Крымэнерго":+7-978-925-81-09; +7-978-954-43-79; +7-978-925-81-69 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Джанкойский филиал ГУП РК "Крымгазсети":+ 7-978-737-00-37; + 7-978-737-00-66 (абон. отдел, передача показаний, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).Образование:На территории района функционирует 15 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования (в режиме кратковременного пребывания, без питания):1. "Азовский детский сад "Тополек";2. "Победненский детский сад "Искорка";3. "Изумрудновский детский сад "Аленушка";4. "Лобановская школа-детский сад";5. "Светловский детский сад "Солнышко";6. "Целинновский детский сад "Ромашка";7. "Ярковский детский сад "Жаворонок";8. "Луганская школа-детский сад";9. "Майский детский сад "Солнышко";10. "Заречненская школа-детский сад";11. "Заречненская школа с крымскотатарским языком обучения-детский сад";12. "Стальновский детский сад "Ивушка";13. "Масловская школа – детский сад";14. "Новостепновский детский сад "Радуга";15. "Рощинская школа детский сад".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джанкойский район, крым, новости крыма, режим чс, отключение электроэнергии в крыму, общество
Джанкойский район без света: где получить помощь

Джанкойский район Крыма – актуальные данные о работе центров содействия и магазинов

21:03 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаТелефон на зарядке
Телефон на зарядке - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма, который в результате повреждения энергосетей оказался обесточен, организованы локации, где жители могут получить помощь. Информационную сводку подготовили в республиканском министерстве информационной политики и связи.

Адреса центров содействия:

  • пгт Азовское, ул. Ленина, 35;
  • пгт Вольное, ул. Чкалова, 1;
  • с. Ермаково, ул. Гагарина, 1;
  • с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 20;
  • с. Заречное, ул. О. Кошевого, 10;
  • с. Изумрудное, ул. Свободная, 33;
  • с. Кондратьево, ул. Ленина, 28;
  • с. Крымка, ул. Школьная, 5;
  • с. Лобаново, ул. Гагарина, 34;
  • с. Луганское, пер. Центральный, 7;
  • с. Майское, ул. Майская, 54;
  • с. Маслово, ул. Ленина, 40;
  • с. Медведевка, ул. Ленина, 13;
  • с. Мирновка, ул. Интернациональная, 39;
  • с. Новокрымское, ул. Крымская, 37;
  • с. Пахаревка, ул. Титова, 24;
  • с. Победное, ул. Ленина, 46;
  • с. Просторное, ул. Первомайская, 6;
  • с. Роскошное, ул. Ленина, 36;
  • с. Рощино, ул. Чапаева, 1а;
  • с. Светлое, ул. Ленина, 21;
  • с. Стальное, ул. Ленина, 34а;
  • с. Табачное, ул. Гагарина, 23;
  • с. Целинное, ул. Калинина, 1;
  • с. Чайкино, ул. Ленина, 1;
  • с. Яркое, ул. Ленина, 10;
  • с. Яркое Поле, ул. Садовая, 45а;
  • с. Яснополянское, ул. Ленина, 30а.
Здесь же можно бесплатно подзарядить телефоны.
График работы: ежедневно, с 8:00 до 17:00.

Водоснабжение:

Чтобы подать заявку на подвоз воды, нужно обратиться в администрацию сельского поселения.
В случае возникновения вопросов по водоснабжению обращаться по номеру телефона: +7 (978) 899-43-67.

Газоснабжение:

Для подачи заявки на поставку сжиженного газа, жителям негазифицированных сел нужно обратиться в администрацию сельского поселения.

Банкоматы, где можно снять наличные деньги:

Банк "ВТБ (ПАО)":
В Джанкое:
  • ул. Крымская, 55 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00);
  • ул. Октябрьская, 63 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).
Джанкойский район:
  • с. Новокрымское, ул. Мира, 1;
  • с. Лобаново, ул. Гагарина, 17;
  • с. Калиновка, ул. 40 лет Победы, 4а;
  • с. Яркое, ул. Садовая, 24а;
  • с. Победное, ул. Житомирская, 112;
  • с. Стальное, ул. Школьная, 1а;
  • с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 25;
  • с. Медведевка, ул. Ленина, 18;
  • с. Светлое, ул. Ленина, 23;
  • пгт Вольное, ул. Токарева, 17.
ПАО "Сбербанк":
г. Джанкой, ул. Ленина, 36 (пн. – пт. с 8:30 до 18:00, сб. с 8:30 до 16:30);
Банк "Россия":
г. Джанкой, ул. Ленина, 65/1 – офис 2 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).

Аптеки, в которых доступна оплата за безналичный расчет без света:

  • пгт Азовское, ул. Ленина, 14а - с 7:00 до 20:00 с 8:00 до 14:00;
  • пгт Азовское, ул. Ленина, 18, - с 8:00 до 18:00 с 8:00 до 18:00;
  • с. Завет – Ленинский, ул. Шевченко, 23 а с 8:00 до 17:00;
  • с. Победное, ул. Ленина, 1 а - с 8:00 до 20:00;
  • с. Победное, ул. Ленина, 28 а - с 8:00 до 18:00;
  • с. Лобаново, ул. Ленина, 2 - с 8:00 до 18:00;
  • с. Маслово, ул. Школьная, 1 а - с 8:00 до 20:00;
  • с. Рощино, ул. Ленина, 11 - с 8:00 до 18:00;
  • с. Яркое, ул. Ленина, 14 с 9:00 до 16:00.
Актуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке.

Телефоны дежурно-диспетчерских служб:

Горячая линия администрации Джанкойского района:
+7-36564-3-40-20; +7-978-908-70-07 (в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00).
Единая дежурно-диспетчерская служба Джанкойского района:
+7-36564-4-39-01; +7-978-868-15-80 (круглосуточно).
По вопросам обеспечения водоснабжения – МУП "Райбытсервис": +7-978-900-49-88 (абон. отдел, пн. – пт. с 8:00 до 17:00).
Джанкойский филиал ГУП РК "Крымэнерго":
+7-978-925-81-09; +7-978-954-43-79; +7-978-925-81-69 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).
Джанкойский филиал ГУП РК "Крымгазсети":
+ 7-978-737-00-37; + 7-978-737-00-66 (абон. отдел, передача показаний, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).

Образование:

На территории района функционирует 15 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования (в режиме кратковременного пребывания, без питания):
1. "Азовский детский сад "Тополек";
2. "Победненский детский сад "Искорка";
3. "Изумрудновский детский сад "Аленушка";
4. "Лобановская школа-детский сад";
5. "Светловский детский сад "Солнышко";
6. "Целинновский детский сад "Ромашка";
7. "Ярковский детский сад "Жаворонок";
8. "Луганская школа-детский сад";
9. "Майский детский сад "Солнышко";
10. "Заречненская школа-детский сад";
11. "Заречненская школа с крымскотатарским языком обучения-детский сад";
12. "Стальновский детский сад "Ивушка";
13. "Масловская школа – детский сад";
14. "Новостепновский детский сад "Радуга";
15. "Рощинская школа детский сад".
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Джанкойский районКрымНовости КрымаРежим ЧСОтключение электроэнергии в КрымуОбщество
 
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